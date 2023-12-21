7 شهداء وجرحى بقصف إسرائيلي لمنزل في مخيم النصيرات

7 شهداء وجرحى بقصف إسرائيلي لمنزل في مخيم النصيرات
التاريخ
12/21/2023 8:11:13 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتقى 7 شهداء وعشرات الجرحى، مساء اليوم الخميس، جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
وكان قد أصيب مدير عام وزارة الصحة في قطاع غزة الدكتور منير البرش وجميع أفراد عائلته، واستشهاد ابنته "جنى" في قصف استهدف منزل شقيقته بجباليا.
MENAFN21122023000208011052ID1107644625
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.