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7 شهداء وجرحى بقصف إسرائيلي لمنزل في مخيم النصيرات

12/21/2023 8:11:13 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتقى 7 شهداء وعشرات الجرحى، مساء اليوم الخميس، جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وكان قد أصيب مدير عام وزارة الصحة في قطاع غزة الدكتور منير البرش وجميع أفراد عائلته، واستشهاد ابنته "جنى" في قصف استهدف منزل شقيقته بجباليا.


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