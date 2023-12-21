عودة تدريجية للاتصالات بمناطق وسط غزة وجنوبه

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية، مساء الخميس، عودة الاتصالات بشكل تدريجي في مناطق وسط قطاع غزة وجنوبه، بعد انقطاعها الأربعاء للمرة السادسة منذ بدء الحرب الإسرائيلية في السابع من أكتوبر الماضي.
وكانت آليات الاحتلال جرفت، المولدات المغذية للمقسم الرئيس في خان يونس جنوبي القطاع، كما قصفت طائرات الاحتلال مجددا خط "الفايبر" الرئيس المغذي للإنترنت في القطاع، ما تسبب بانقطاع كامل لخدمات الاتصالات والإنترنت، وفقا لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وتواجه الطواقم الفنية لشركات الاتصالات صعوبات بالغة في إصلاح الأضرار التي تتعرض لها الشبكة، نظرا للدمار الواسع الذي خلّفه العدوان الإسرائيلي في البنى التحتية.
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