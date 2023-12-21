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عودة تدريجية للاتصالات بمناطق وسط غزة وجنوبه

12/21/2023 8:11:13 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية، مساء الخميس، عودة الاتصالات بشكل تدريجي في مناطق وسط قطاع غزة وجنوبه، بعد انقطاعها الأربعاء للمرة السادسة منذ بدء الحرب الإسرائيلية في السابع من أكتوبر الماضي.
وكانت آليات الاحتلال جرفت، المولدات المغذية للمقسم الرئيس في خان يونس جنوبي القطاع، كما قصفت طائرات الاحتلال مجددا خط "الفايبر" الرئيس المغذي للإنترنت في القطاع، ما تسبب بانقطاع كامل لخدمات الاتصالات والإنترنت، وفقا لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وتواجه الطواقم الفنية لشركات الاتصالات صعوبات بالغة في إصلاح الأضرار التي تتعرض لها الشبكة، نظرا للدمار الواسع الذي خلّفه العدوان الإسرائيلي في البنى التحتية.




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