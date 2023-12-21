إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال شمال طولكرم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أصيب شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الخميس، خلال مواجهات اندلعت في بلدة قفين شمال طولكرم.
وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها تعاملت مع إصابة شاب (18 عاما) بالرصاص الحي في الساق، خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدة قفين، وجرى نقله إلى المستشفى.
واندلعت المواجهات عقب اقتحام قوات الاحتلال للبلدة، حيث نشرت دورياتها الراجلة في شوارعها وأزقتها، وأجرت عملية تمشيط في المنطقة ونصبت الكمائن فيها، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلقت خلالها الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين.
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