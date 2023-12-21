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إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال شمال طولكرم

12/21/2023 8:11:12 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أصيب شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الخميس، خلال مواجهات اندلعت في بلدة قفين شمال طولكرم.
وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها تعاملت مع إصابة شاب (18 عاما) بالرصاص الحي في الساق، خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدة قفين، وجرى نقله إلى المستشفى.
واندلعت المواجهات عقب اقتحام قوات الاحتلال للبلدة، حيث نشرت دورياتها الراجلة في شوارعها وأزقتها، وأجرت عملية تمشيط في المنطقة ونصبت الكمائن فيها، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلقت خلالها الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين.




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