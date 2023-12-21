البنك الدولي: الحرب على غزة ستعيد لبنان إلى حالة الركود

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - توقّع البنك الدولي، الخميس، أن يتسبب التصعيد في غزة بعودة الاقتصاد اللبناني إلى حالة الركود، رغم التوقعات المتفائلة التي تحركها السياحة وتحويلات المغتربين في التي تشهد أزمة.
وتشهد الحدود الجنوبية للبنان تبادلا لإطلاق النار بين حزب الله و"إسرائيل" منذ اندلاع الحرب في غزة في 7 أكتوبر.
وأوضح البنك الذي يتخذ في واشنطن مقرا في تقرير أن تداعيات الصراع الحالي أثرت على الانتعاش الطفيف الذي حققه لبنان الغارق في أزمة اقتصادية عميقة منذ سنوات.
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