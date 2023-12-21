البنك الدولي: الحرب على غزة ستعيد لبنان إلى حالة الركود

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - توقّع البنك الدولي، الخميس، أن يتسبب التصعيد في غزة بعودة الاقتصاد اللبناني إلى حالة الركود، رغم التوقعات المتفائلة التي تحركها السياحة وتحويلات المغتربين في التي تشهد أزمة.



وتشهد الحدود الجنوبية للبنان تبادلا لإطلاق النار بين حزب الله و"إسرائيل" منذ اندلاع الحرب في غزة في 7 أكتوبر.



وأوضح البنك الذي يتخذ في واشنطن مقرا في تقرير أن تداعيات الصراع الحالي أثرت على الانتعاش الطفيف الذي حققه لبنان الغارق في أزمة اقتصادية عميقة منذ سنوات.

