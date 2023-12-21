بدقة 100٪ .. تقنية جديدة تشخص مرض التوحد في الطفولة

MENAFN - Khaberni) خبرني - التقط الباحثون صوراً لشبكية عيون الأطفال وقاموا بفحصها باستخدام خوارزمية الذكاء الإصطناعي للتعلم العميق لتشخيص مرض التوحد بدقة 100%.

وتدعم النتائج استخدام الذكاء الإصطناعي كأداة فحص موضوعية للتشخيص المبكر، خاصة عندما يكون الوصول إلى طبيب نفسي متخصص للأطفال محدودا، بحسب ما نشره موقع New Atlas نقلًا عن دورية JAMA Network Open.

كما تتصل الشبكية والعصب البصري بالقرص البصري في الجزء الخلفي من العين، فيما يعد كهيكل امتداد للجهاز العصبي المركزي، وبالتالي يعتبر بمثابة نافذة على الدماغ.

لذا، فإنه يمكن الاستفادة من القدرة على الوصول بسهولة ودون تدخل جراحي إلى هذا الجزء من الجسم للحصول على معلومات مهمة متعلقة بالدماغ.

وفي الآونة الأخيرة، ابتكر باحثون بريطانيون وسيلة غير جراحية لتشخيص الارتجاج بسرعة عن طريق تسليط ليزر آمن على العين على شبكية العين.

لكن الآن، طور باحثون من كلية الطب بجامعة يونسي في كوريا الجنوبية طريقة لتشخيص اضطراب طيف التوحد ASD وشدة الأعراض لدى الأطفال باستخدام صور شبكية العين التي يتم فحصها بواسطة خوارزمية الذكاء الاصطناعي.





** جداول مراقبة تشخيصية

فحص الباحثون حالات 958 مشاركًا، بمتوسط عمر 7 و8 سنوات، وقاموا بتصوير شبكية أعينهم، ما أدى إلى إجمالي 1890 صورة.

تم تشخيص إصابة نصف المشاركين باضطراب طيف التوحد، وكان نصفهم من مجموعة الضوابط المتطابقة مع العمر والجنس.

كما تم تقييم شدة أعراض اضطراب طيف التوحد باستخدام جدول المراقبة التشخيصية للتوحد - الإصدار الثاني ADOS-2 ودرجات الخطورة المعايرة ومقياس الاستجابة الاجتماعية - الإصدار الثاني SRS-2.





** صحيحة بنسبة 100%

وتم تدريب شبكة عصبية تلافيفية، وهي خوارزمية تعلم عميق، باستخدام 85% من صور شبكية العين ودرجات اختبار شدة الأعراض لبناء نماذج لفحص شدة أعراض اضطراب طيف التوحد واضطراب طيف التوحد. وتم الاحتفاظ بنسبة 15% المتبقية من الصور للاختبار.

وكانت تنبؤات الذكاء الاصطناعي في الدراسة الحالية بالنسبة لفحص اضطراب طيف التوحد على مجموعة صور الاختبار، صحيحة بنسبة 100%.

كما قال الباحثون: "إن نماذجنا تتمتع بأداء واعد في التمييز بين اضطراب طيف التوحد واضطراب طيف التوحد (الأطفال ذوي النمو النموذجي) باستخدام صور شبكية العين، مما يعني أن تغيرات الشبكية في اضطراب طيف التوحد قد تكون لها قيمة محتملة كمؤشرات حيوية"، مشيرين إلى "أن صور شبكية العين قد توفر معلومات إضافية بشأن شدة الأعراض".

وأضاف الباحثون أن نموذجهم القائم على الذكاء الاصطناعي يمكن استخدامه كأداة فحص موضوعية بدءا من الآن فصاعدا. ونظرا لأن شبكية العين حديثي الولادة تستمر في النمو حتى سن الرابعة، فهناك حاجة إلى مزيد من البحث للتأكد مما إذا كانت الأداة دقيقة بالنسبة للمشاركين الأصغر سنًا من ذلك.

وقال الباحثون: "على الرغم من أن الدراسات المستقبلية مطلوبة لتحديد قابلية التعميم، إلا أن نتائج الدراسة تمثل خطوة ملحوظة نحو تطوير أدوات فحص موضوعية لاضطراب طيف التوحد، والتي قد تساعد في معالجة القضايا الملحة مثل عدم إمكانية الوصول إلى تقييمات الطب النفسي المتخصصة للأطفال بسبب محدودية الموارد".