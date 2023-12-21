شباب بحرينيون يرفعون علم المملكة على قمة كليمنجارو

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

تمكن‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني‭ ‬من‭ ‬تسلق‭ ‬جبل‭ ‬كليمنجارو‭ ‬والوصول‭ ‬إلى‭ ‬أعلى‭ ‬قمة‭ ‬في‭ ‬قارة‭ ‬إفريقيا‭ (‬5985‭ ‬مترا‭) ‬في‭ ‬إنجاز‭ ‬شبابي‭ ‬جديد‭ ‬بتنظيم‭ ‬من‭ ‬جمعية‭ ‬بيوت‭ ‬الشباب‭ ‬البحرينية‭ ‬وإشراف‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب،‭ ‬ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬التحدي‭ ‬والإنجاز‭ ‬الجديد‭ ‬بمناسبة‭ ‬احتفال‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بالأعياد‭ ‬الوطنية‭ ‬إحياء‭ ‬لذكرى‭ ‬قيام‭ ‬الدولة‭ ‬البحرينية‭ ‬الحديثة‭ ‬في‭ ‬عهد‭ ‬المؤسس‭ ‬أحمد‭ ‬الفاتح‭ ‬دولة‭ ‬عربية‭ ‬مسلمة‭ ‬عام‭ ‬1783‭ ‬وذكرى‭ ‬تولي‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬مقاليد‭ ‬الحكم‭.‬

ومن‭ ‬جانبها‭ ‬أكدت‭ ‬سعيدة‭ ‬الجودر‭ ‬رئيس‭ ‬جمعية‭ ‬بيوت‭ ‬الشباب‭ ‬البحرينية‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬ليس‭ ‬بالغريب‭ ‬على‭ ‬شباب‭ ‬البحرين‭ ‬معربة‭ ‬عما‭ ‬يتمتع‭ ‬به‭ ‬شبابنا‭ ‬من‭ ‬روح‭ ‬التحدي،‭ ‬وثمنت‭ ‬التشجيع‭ ‬والدعم‭ ‬المستمر‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬للمبادرات‭ ‬الشبابية‭ ‬المبتكرة،‭ ‬وأوضحت‭ ‬أن‭ ‬رحلة‭ ‬التسلق‭ ‬جاءت‭ ‬لتعزيز‭ ‬ثقافة‭ ‬السفر‭ ‬بهدف‭ ‬وطني‭ ‬وتمثيل‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المغامرات‭ ‬وتعزيز‭ ‬الرغبة‭ ‬في‭ ‬الاستكشاف‭ ‬والتحدي‭ ‬والشعور‭ ‬بالجرأة‭ ‬وبالقدرة‭ ‬على‭ ‬الإنجاز‭ ‬واكتساب‭ ‬المعارف‭ ‬حول‭ ‬تاريخ‭ ‬وثقافة‭ ‬سكان‭ ‬الجبل‭.‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬الرحلة‭ ‬كانت‭ ‬بقيادة‭ ‬عمر‭ ‬بطي‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬جمعية‭ ‬بيوت‭ ‬الشباب‭ ‬وبمشاركة‭ ‬الشاب‭ ‬زياد‭ ‬توفيقي‭ ‬والشابة‭ ‬مريم‭ ‬الكراني‭ ‬والشاب‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬مطر،‭ ‬الذين‭ ‬بدورهم‭ ‬أهدوا‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬إلى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بمناسبة‭ ‬الأعياد‭ ‬الوطنية‭.‬