شباب بحرينيون يرفعون علم المملكة على قمة كليمنجارو

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
تمكن مجموعة من الشباب البحريني من تسلق جبل كليمنجارو والوصول إلى أعلى قمة في قارة إفريقيا (5985 مترا) في إنجاز شبابي جديد بتنظيم من جمعية بيوت الشباب البحرينية وإشراف وزارة شؤون الشباب، ويأتي هذا التحدي والإنجاز الجديد بمناسبة احتفال مملكة البحرين بالأعياد الوطنية إحياء لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح دولة عربية مسلمة عام 1783 وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم مقاليد الحكم.
ومن جانبها أكدت سعيدة الجودر رئيس جمعية بيوت الشباب البحرينية أن هذا الإنجاز ليس بالغريب على شباب البحرين معربة عما يتمتع به شبابنا من روح التحدي، وثمنت التشجيع والدعم المستمر من وزارة شؤون الشباب للمبادرات الشبابية المبتكرة، وأوضحت أن رحلة التسلق جاءت لتعزيز ثقافة السفر بهدف وطني وتمثيل مملكة البحرين في مختلف المغامرات وتعزيز الرغبة في الاستكشاف والتحدي والشعور بالجرأة وبالقدرة على الإنجاز واكتساب المعارف حول تاريخ وثقافة سكان الجبل.
الجدير بالذكر أن الرحلة كانت بقيادة عمر بطي عضو مجلس إدارة جمعية بيوت الشباب وبمشاركة الشاب زياد توفيقي والشابة مريم الكراني والشاب عبدالعزيز مطر، الذين بدورهم أهدوا هذا الإنجاز إلى مملكة البحرين بمناسبة الأعياد الوطنية.
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