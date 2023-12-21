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العروض تضيء سماء الصخير اليوم..لا تفوتوا حضور الألعاب النارية في حلبة البحرين الدولية

12/21/2023 8:05:30 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

تستضيف‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬‮«‬موطن‭ ‬رياضة‭ ‬السيارات‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‮»‬‭ ‬بمناسبة‭ ‬احتفال‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بأعيادها‭ ‬الوطنية،‭ ‬وذكرى‭ ‬تولي‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه‭ ‬مقاليد‭ ‬الحكم‭ ‬وما‭ ‬يصاحبها‭ ‬من‭ ‬مناسبات‭ ‬وطنية،‭ ‬عروض‭ ‬الألعاب‭ ‬النارية‭ ‬وذلك‭ ‬اليوم‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬7‭ ‬مساء‭.‬

وستضيئ‭ ‬سماء‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬مساء‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة‭ ‬الموافق‭ ‬22‭ ‬ديسمبر‭ ‬عروض‭ ‬الألعاب‭ ‬النارية‭ ‬كأبرز‭ ‬فعاليات‭ ‬الاحتفال‭ ‬بالعيد‭ ‬الوطني‭ ‬المجيد‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬7‭ ‬مساء‭.‬

وقالت‭ ‬الحلبة‭ ‬إنه‭ ‬يمكن‭ ‬الاستمتاع‭ ‬بمتابعة‭ ‬عروض‭ ‬الألعاب‭ ‬النارية‭ ‬من‭ ‬المناطق‭ ‬المحيطة‭ ‬بحلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬ومواقف‭ ‬السيارات‭ ‬مجانا،‭ ‬كما‭ ‬نصحت‭ ‬الحلبة‭ ‬الجماهير‭ ‬بالحضور‭ ‬مبكرا‭ ‬لتفادي‭ ‬الازدحام‭ ‬والاستمتاع‭ ‬بعروض‭ ‬الألعاب‭ ‬النارية‭ ‬وذلك‭ ‬قبل‭ ‬الساعة‭ ‬7‭ ‬مساء‭ ‬بوقت‭ ‬كاف‭.‬

وسيتمكن‭ ‬الجماهير‭ ‬من‭ ‬الاستمتاع‭ ‬بعروض‭ ‬الألعاب‭ ‬النارية‭ ‬في‭ ‬مواقف‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬مجانا،‭ ‬ودعت‭ ‬إلى‭ ‬اتباع‭ ‬إرشادات‭ ‬منظمي‭ ‬الفعالية‭ ‬للوقوف‭ ‬في‭ ‬مواقف‭ ‬الحلبة،‭ ‬وأعلنت‭ ‬توفر‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المطاعم‭ ‬في‭ ‬المواقف،‭ ‬كما‭ ‬سيتمكن‭ ‬الجماهير‭ ‬من‭ ‬الاستمتاع‭ ‬بعروض‭ ‬الألعاب‭ ‬النارية‭ ‬مع‭ ‬الموسيقى‭ ‬المتزامنة‭ ‬مع‭ ‬العرض‭ ‬عند‭ ‬ضبط‭ ‬الراديو‭ ‬على‭ ‬107‭
‬أف‭ ‬أم‭.‬

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