العروض تضيء سماء الصخير اليوم..لا تفوتوا حضور الألعاب النارية في حلبة البحرين الدولية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
تستضيف حلبة البحرين الدولية «موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط» بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية، وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم وما يصاحبها من مناسبات وطنية، عروض الألعاب النارية وذلك اليوم في تمام 7 مساء.
وستضيئ سماء حلبة البحرين الدولية مساء اليوم الجمعة الموافق 22 ديسمبر عروض الألعاب النارية كأبرز فعاليات الاحتفال بالعيد الوطني المجيد لمملكة البحرين في تمام الساعة 7 مساء.
وقالت الحلبة إنه يمكن الاستمتاع بمتابعة عروض الألعاب النارية من المناطق المحيطة بحلبة البحرين الدولية ومواقف السيارات مجانا، كما نصحت الحلبة الجماهير بالحضور مبكرا لتفادي الازدحام والاستمتاع بعروض الألعاب النارية وذلك قبل الساعة 7 مساء بوقت كاف.
وسيتمكن الجماهير من الاستمتاع بعروض الألعاب النارية في مواقف حلبة البحرين الدولية مجانا، ودعت إلى اتباع إرشادات منظمي الفعالية للوقوف في مواقف الحلبة، وأعلنت توفر عدد من المطاعم في المواقف، كما سيتمكن الجماهير من الاستمتاع بعروض الألعاب النارية مع الموسيقى المتزامنة مع العرض عند ضبط الراديو على 107
أف أم.
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