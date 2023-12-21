منتخبنا الوطني في المركز الـ ٨٦ عالميًا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
حافظ منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم على مركز 86 عالميًا بحسب التصنيف الصادر أمس الخميس من قِبل الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا».
وكان منتخبنا الوطني قد احتل المركز 83 إلا أنه تراجع 3 مراكز منذ تصنيف شهر نوفمبر الماضي، ليستمر عليه في شهر ديسمبر الجاري.
ويأتي منتخبنا في المركز 12 على صعيد القارة الآسيوية، خلف منتخبات (اليابان، إيران، كوريا، أستراليا، السعودية، قطر، العراق، الإمارات، أوزبكستان، عُمان، الصين).
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