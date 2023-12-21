منتخبنا الوطني في المركز الـ ٨٦ عالميًا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

حافظ‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬على‭ ‬مركز‭ ‬86‭ ‬عالميًا‭ ‬بحسب‭ ‬التصنيف‭ ‬الصادر‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬من‭ ‬قِبل‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬‮«‬الفيفا‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬قد‭ ‬احتل‭ ‬المركز‭ ‬83‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬تراجع‭ ‬3‭ ‬مراكز‭ ‬منذ‭ ‬تصنيف‭ ‬شهر‭ ‬نوفمبر‭ ‬الماضي،‭ ‬ليستمر‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬ديسمبر‭ ‬الجاري‭. ‬

ويأتي‭ ‬منتخبنا‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬12‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬القارة‭ ‬الآسيوية،‭ ‬خلف‭ ‬منتخبات‭ (‬اليابان،‭ ‬إيران،‭ ‬كوريا،‭ ‬أستراليا،‭ ‬السعودية،‭ ‬قطر،‭ ‬العراق،‭ ‬الإمارات،‭ ‬أوزبكستان،‭ ‬عُمان،‭ ‬الصين‭).‬