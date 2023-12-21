منتخبنا لكرة اليد يكسب المغرب وديا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتب: علي مجيد الجمعة ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
تصوير - عبدالأمير السلاطنة
كسبّ منتخبنا الوطني الأول لكرة اليد مواجهة نظيره المغربي بنتيجة (22/20) في المباراة الودية الثانية التي جمعتهما مساء أمس الخميس على صالة اتحاد اليد بأم الحصم في إطار تحضيرات «الأحمر» للبطولة الآسيوية 21 التي ستقام في مملكة البحرين الشهر المقبل.
وانتهى الشوط الأول لصالح منتخبنا بنتيجة (10/8)، وبذلك أنهى «الأحمر» مبارياته التجريبية بعدما لعب 4 مباريات، اثنتان مع المنتخب العراقي ومثلهما مع المغرب.
وغاب عن مباراة الأمس كل من حسين الصياد، الحارس محمد عبدالحسين، محمد حبيب، مهدي سعد وحسن السماهيجي بهدف إراحتهم بدنياً. ولعب مدرب منتخبنا الآيسلندي آرون بغالبية العناصر الموجودة لديه على فترات متقطعة.
وسيخضع منتخبنا للراحة في اليومين المقبلين، على أن يعاود بعدها تدريباته المحلية على فترات متقطعة لحين موعد سفره مع نهاية الشهر الجاري، حيث من المقرر أن يقيم معسكرا خارجيا في فرنسا، كمحطة إعداد أخيرة تجهزه للمعترك الرسمي.
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