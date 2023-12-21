منتخبنا لكرة اليد يكسب المغرب وديا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬علي‭ ‬مجيد‭ ‬ الجمعة ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00





تصوير‭ - ‬عبدالأمير‭ ‬السلاطنة





كسبّ‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬مواجهة‭ ‬نظيره‭ ‬المغربي‭ ‬بنتيجة‭ (‬22/20‭) ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬الودية‭ ‬الثانية‭ ‬التي‭ ‬جمعتهما‭ ‬مساء‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬اتحاد‭ ‬اليد‭ ‬بأم‭ ‬الحصم‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬تحضيرات‭ ‬‮«‬الأحمر‮»‬‭ ‬للبطولة‭ ‬الآسيوية‭ ‬21‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الشهر‭ ‬المقبل‭.‬

وانتهى‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬لصالح‭ ‬منتخبنا‭ ‬بنتيجة‭ (‬10/8‭)‬،‭ ‬وبذلك‭ ‬أنهى‭ ‬‮«‬الأحمر‮»‬‭ ‬مبارياته‭ ‬التجريبية‭ ‬بعدما‭ ‬لعب‭ ‬4‭ ‬مباريات،‭ ‬اثنتان‭ ‬مع‭ ‬المنتخب‭ ‬العراقي‭ ‬ومثلهما‭ ‬مع‭ ‬المغرب‭.‬

وغاب‭ ‬عن‭ ‬مباراة‭ ‬الأمس‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬حسين‭ ‬الصياد،‭ ‬الحارس‭ ‬محمد‭ ‬عبدالحسين،‭ ‬محمد‭ ‬حبيب،‭ ‬مهدي‭ ‬سعد‭ ‬وحسن‭ ‬السماهيجي‭ ‬بهدف‭ ‬إراحتهم‭ ‬بدنياً‭. ‬ولعب‭ ‬مدرب‭ ‬منتخبنا‭ ‬الآيسلندي‭ ‬آرون‭ ‬بغالبية‭ ‬العناصر‭ ‬الموجودة‭ ‬لديه‭ ‬على‭ ‬فترات‭ ‬متقطعة‭.‬

وسيخضع‭ ‬منتخبنا‭ ‬للراحة‭ ‬في‭ ‬اليومين‭ ‬المقبلين،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يعاود‭ ‬بعدها‭ ‬تدريباته‭ ‬المحلية‭ ‬على‭ ‬فترات‭ ‬متقطعة‭ ‬لحين‭ ‬موعد‭ ‬سفره‭ ‬مع‭ ‬نهاية‭ ‬الشهر‭ ‬الجاري،‭ ‬حيث‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يقيم‭ ‬معسكرا‭ ‬خارجيا‭ ‬في‭ ‬فرنسا،‭ ‬كمحطة‭ ‬إعداد‭ ‬أخيرة‭ ‬تجهزه‭ ‬للمعترك‭ ‬الرسمي‭.‬