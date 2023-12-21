خسارة البديع وفوز المالكية والاتحاد بـ((الثانية))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
خرج فريقا المالكية والاتحاد بنتيجة الانتصار فيما تلقى البديع الخسارة وذلك في ختام الجولة العاشرة من دوري الدرجة الثانية لكرة القدم.
حيث خسر البديع أمام مدينة عيسى بنتيجة (0/1) في المباراة التي جمعتهما على استاد النادي الأهلي. وسجل هدف البديع حسين عبدالكريم بالدقيقة (7)، وبذلك أصبح رصيد مدينة عيسى (15
نقطة)، والبديع تجمد رصيده عند (15 نقطة).
وعلى ملعب نادي الرفاع، فاز المالكية على اتحاد الريف بنتيجة (2/0)، وسجل هدفيّ المالكية جوين بالدقيقة (47) ومحمد عدنان (71)، وبذلك عزز المالكية موقعه التنافسي برصيد (18 نقطة) بالمركز الرابع، واتحاد الريف بقيّ على رصيده (5 نقاط).
وأخيرًا، كسب الاتحاد مواجهة بوري بنتيجة (2/0) على ملعب مدينة حمد. وسجل هدفيّ الاتحاد ديمبا بالدقيقة (45) وحيدر عبدالله (78)، وبذلك رفع الاتحاد رصيده إلى (16 نقطة) وبوري بقيّ على رصيده السابق (13 نقطة).
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