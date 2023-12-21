خسارة البديع وفوز المالكية والاتحاد بـ((الثانية))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

خرج‭ ‬فريقا‭ ‬المالكية‭ ‬والاتحاد‭ ‬بنتيجة‭ ‬الانتصار‭ ‬فيما‭ ‬تلقى‭ ‬البديع‭ ‬الخسارة‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬الجولة‭ ‬العاشرة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

حيث‭ ‬خسر‭ ‬البديع‭ ‬أمام‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭ ‬بنتيجة‭ (‬0/1‭) ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬جمعتهما‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬النادي‭ ‬الأهلي‭. ‬وسجل‭ ‬هدف‭ ‬البديع‭ ‬حسين‭ ‬عبدالكريم‭ ‬بالدقيقة‭ (‬7‭)‬،‭ ‬وبذلك‭ ‬أصبح‭ ‬رصيد‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭ (‬15‮

‬نقطة‭)‬،‭ ‬والبديع‭ ‬تجمد‭ ‬رصيده‭ ‬عند‭ (‬15‭ ‬نقطة‭).‬

وعلى‭ ‬ملعب‭ ‬نادي‭ ‬الرفاع،‭ ‬فاز‭ ‬المالكية‭ ‬على‭ ‬اتحاد‭ ‬الريف‭ ‬بنتيجة‭ (‬2/0‭)‬،‭ ‬وسجل‭ ‬هدفيّ‭ ‬المالكية‭ ‬جوين‭ ‬بالدقيقة‭ (‬47‭) ‬ومحمد‭ ‬عدنان‭ (‬71‭)‬،‭ ‬وبذلك‭ ‬عزز‭ ‬المالكية‭ ‬موقعه‭ ‬التنافسي‭ ‬برصيد‭ (‬18‭ ‬نقطة‭) ‬بالمركز‭ ‬الرابع،‭ ‬واتحاد‭ ‬الريف‭ ‬بقيّ‭ ‬على‭ ‬رصيده‭ (‬5‭ ‬نقاط‭).‬

وأخيرًا،‭ ‬كسب‭ ‬الاتحاد‭ ‬مواجهة‭ ‬بوري‭ ‬بنتيجة‭ (‬2/0‭) ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬مدينة‭ ‬حمد‭. ‬وسجل‭ ‬هدفيّ‭ ‬الاتحاد‭ ‬ديمبا‭ ‬بالدقيقة‭ (‬45‭) ‬وحيدر‭ ‬عبدالله‭ (‬78‭)‬،‭ ‬وبذلك‭ ‬رفع‭ ‬الاتحاد‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ (‬16‭ ‬نقطة‭) ‬وبوري‭ ‬بقيّ‭ ‬على‭ ‬رصيده‭ ‬السابق‭ (‬13‭ ‬نقطة‭).‬