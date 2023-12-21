Friday, 22 December 2023 06:37 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


عام مروّع لسيليساو

12/21/2023 8:05:28 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

ساو‭ ‬باولو‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) :‬هزائم‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬الانتصارات،‭ ‬إصابة‭ ‬خطيرة‭ ‬لنيمار،‭ ‬مدرب‭ ‬مؤقت‭ ‬واتحاد‭ ‬محلي‭ ‬في‭ ‬أزمة‭: ‬كان‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬كارثياً‭ ‬بالنسبة‭ ‬لمنتخب‭ ‬برازيلي‭ ‬يعاني‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إعادة‭ ‬البناء‭ ‬بعد‭ ‬فشل‭ ‬ذريع‭ ‬آخر‭ ‬في‭ ‬نهائيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭. ‬ركود‭ ‬حقيقي‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬البلد‭ ‬المهووس‭ ‬بكرة‭ ‬القدم‭ ‬والذي‭ ‬دخل‭ ‬في‭ ‬حداد‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬بوفاة‭ ‬‮«‬الملك‮»‬‭ ‬بيليه،‭ ‬الشخصية‭ ‬الأسطورية‭ ‬لـ«سيليساو‮»‬‭ ‬والذي‭ ‬جعل‭ ‬البرازيليين‭ ‬يحلمون‭ ‬كثيرًا‭ ‬في‭ ‬الماضي‭.‬

بعد‭ ‬عام‭ ‬من‭ ‬الخروج‭ ‬من‭ ‬ربع‭ ‬نهائي‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2022‭ ‬في‭ ‬قطر،‭ ‬يحتل‭ ‬‮«‬كانارينيا‮»‬‭ ‬المركز‭ ‬السادس‭ ‬بين‭ ‬عشرة‭ ‬منتخبات‭ ‬في‭ ‬تصفيات‭ ‬أميركا‭ ‬الجنوبية‭ ‬المؤهلة‭ ‬لمونديال‭ ‬2026،‭ ‬بفارق‭ ‬نقطتين‭ ‬فقط‭ ‬عن‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬السابع‭ ‬الذي‭ ‬يخوض‭ ‬ملحقاً‭ ‬قارياً‭ ‬لبلوغ‭ ‬النهائيات‭.‬

لا‭ ‬يجرؤ‭ ‬أحد‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬على‭ ‬تصوّر‭ ‬غياب‭ ‬البرازيل‭ ‬عن‭ ‬المونديال‭ ‬المقرّر‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وكندا‭ ‬والمكسيك‭. ‬سيكون‭ ‬ذلك‭ ‬بمثابة‭ ‬إهانة‭ ‬كبيرة‭ ‬للدولة‭ ‬الوحيدة‭ ‬التي‭ ‬شاركت‭ ‬في‭ ‬النسخ‭ ‬الـ22‭ ‬من‭ ‬كأس‭ ‬العالم،‭ ‬مع‭ ‬خمسة‭ ‬ألقاب،‭ ‬وهو‭ ‬رقم‭ ‬قياسي‭.‬

لكن‭ ‬آخر‭ ‬ألقاب‭ ‬البرازيل‭ ‬يعود‭ ‬إلى‭ ‬عام‭ ‬2002،‭ ‬فيما‭ ‬تركت‭ ‬هزيمته‭ ‬التاريخية‭ ‬المذلة‭ ‬أمام‭ ‬ألمانيا‭ ‬1‭-‬7‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬في‭ ‬نصف‭ ‬نهائي‭ ‬مونديال‭ ‬2014،‭ ‬بصماتها‭.‬

كتب‭ ‬المهاجم‭ ‬الدولي‭ ‬السابق‭ ‬والتر‭ ‬كازاغراندي‭ ‬مؤخرًا‭ ‬في‭ ‬عمود‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬يو‭ ‬أو‭ ‬إل‮»‬‭: ‬‮«‬يمرّ‭ ‬سيليساو‭ ‬بواحدة‭ ‬من‭ ‬أسوأ‭ ‬اللحظات‭ ‬في‭ ‬تاريخه‭. ‬نمشي‭ ‬بخطوات‭ ‬كبيرة‭ ‬نحو‭ ‬قاع‭ ‬الحفرة‮»‬‭.‬

وشدّد‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نتصرّف‭ ‬بشكل‭ ‬عاجل‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تجنب‭ ‬الأسوأ‭ (...). ‬لم‭ ‬نعد‭ ‬نخيف‭ ‬أحدا‮»‬‭.‬

الأرقام‭ ‬لا‭ ‬تكذب‭: ‬في‭ ‬عام‭ ‬2023،‭ ‬لعب‭ ‬‮«‬أوريفيردي‮»‬‭ ‬تسع‭ ‬مباريات،‭ ‬حقق‭ ‬خلالها‭ ‬حصيلة‭ ‬لا‭ ‬تليق‭ ‬بتصنيفه‭: ‬خمس‭ ‬هزائم‭ ‬وتعادل‭ ‬واحد‭ ‬وثلاثة‭ ‬انتصارات‭ ‬فقط‭.‬


في‭ ‬انتظار‭ ‬أنشيلوتي؟‭ ‬

وبعيداً‭ ‬عن‭ ‬النتائج،‭ ‬فإن‭ ‬الغموض‭ ‬الذي‭ ‬يحيط‭ ‬بمنصب‭ ‬المدرب‭ ‬يثير‭ ‬القلق‭. ‬أقيل‭ ‬تيتي‭ ‬بعد‭ ‬فشل‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2022،‭ ‬ولم‭ ‬يتم‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬تعيين‭ ‬خليفة‭ ‬له‭.‬أبدى‭ ‬الاتحاد‭ ‬البرازيلي‭ ‬عن‭ ‬رغبته‭ ‬في‭ ‬التعاقد‭ ‬مع‭ ‬مدرب‭ ‬أجنبي‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬نصف‭ ‬قرن،‭ ‬وراهن‭ ‬بكل‭ ‬شيء‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التعاقد‭ ‬مع‭ ‬الإيطالي‭ ‬كارلو‭ ‬أنشيلوتي،‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬يعني‭ ‬انتظاره‭ ‬حتى‭ ‬نهاية‭ ‬عقده‭ ‬مع‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬الإسباني‭ ‬في‭ ‬يونيو‭ ‬المقبل‭.‬

لكن‭ ‬الإيطالي‭ ‬لم‭ ‬يؤكّد‭ ‬علنًا‭ ‬أبدًا‭ ‬الاتفاق‭ ‬الذي‭ ‬يقول‭ ‬المسؤولون‭ ‬البرازيليون‭ ‬إنهم‭ ‬أبرموه‭ ‬لرؤيته‭ ‬على‭ ‬مقاعد‭ ‬بدلاء‭ ‬منتخب‭ ‬السيليساو‭ ‬بدءًا‭ ‬من‭ ‬كوبا‭ ‬أميركا‭ ‬2024‭ ‬وحتى‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2026‭.‬

كما‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الاتفاق،‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬حصل،‭ ‬سيصبح‭ ‬لاغياً‭ ‬بعد‭ ‬إقالة‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البرازيلي‭ ‬للعبة‭ ‬إيدنالدو‭ ‬رودريغيش‭ ‬من‭ ‬منصبه،‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬ديسمبر‭ ‬الحالي،‭ ‬بقرار‭ ‬من‭ ‬المحكمة‭ ‬التي‭ ‬أبطلت‭ ‬اتفاقاً‭ ‬سمح‭ ‬بانتخابه‭.‬

وفي‭ ‬انتظار‭ ‬الوصول‭ ‬المحتمل‭ ‬لـ«كارليتو‮»‬،‭ ‬أسندت‭ ‬المهمة‭ ‬في‭ ‬البداية‭ ‬إلى‭ ‬رامون‭ ‬مينيزيش،‭ ‬مدرب‭ ‬منتخب‭ ‬تحت‭ ‬20‭ ‬عاماً،‭ ‬لخوض‭ ‬ثلاث‭ ‬مباريات‭ ‬دولية‭ ‬ودية،‭ ‬فبدأت‭ ‬البرازيل‭ ‬العام‭ ‬بخسارتها‭ ‬أمام‭ ‬المغرب‭ ‬الذي‭ ‬بلغ‭ ‬نصف‭ ‬نهائي‭ ‬مونديال‭ ‬قطر،‭ ‬1‭-‬2‭ ‬في‭ ‬مارس،‭ ‬ثم‭ ‬تغلبت‭ ‬على‭ ‬غينيا‭ ‬4‭-‬1‭ ‬في‭ ‬يونيو،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تخسر‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬أمام‭ ‬السنغال‭ (‬2-4‭) .‬

استُبدل‭ ‬مينيزيش‭ ‬في‭ ‬يوليو‭ ‬الماضي‭ ‬بفرناندو‭ ‬دينيز‭ ‬الذي‭ ‬جمع‭ ‬بين‭ ‬مهامه‭ ‬مدربا‭ ‬لنادي‭ ‬فلومينينسي،‭ ‬بطل‭ ‬كأس‭ ‬ليبرتادوريس‭ ‬في‭ ‬نوفمبر‭ ‬الماضي‭ ‬بأسلوب‭ ‬لعب‭ ‬رائع،‭ ‬والمنتخب‭ ‬حتى‭ ‬يوليو‭ ‬المقبل‭.‬

لكن‭ ‬هذا‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬49‭ ‬عاماً‭ ‬وجد‭ ‬صعوبة‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬فرض‭ ‬أفكاره‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬القصير،‭ ‬خلال‭ ‬المعسكرات‭ ‬التدريبية‭ ‬القصيرة‭ ‬للمنتخب‭ ‬الوطني‭.‬


الحياة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬نيمار‭ ‬

بعد‭ ‬بداية‭ ‬واعدة‭ ‬في‭ ‬التصفيات‭ ‬المؤهلة‭ ‬لكأس‭ ‬العالم‭ ‬2026‭ (‬الفوز‭ ‬على‭ ‬ضيفته‭ ‬بوليفيا‭ ‬5‭-‬1‭ ‬وعلى‭ ‬مضيفته‭ ‬البيرو‭ ‬1‭-‬0‭)‬،‭ ‬تعادل‭ ‬سيليساو‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬أمام‭ ‬فنزويلا‭ ‬وخسر‭ ‬أمام‭ ‬الأوروغواي‭ (‬0-2‭) ‬وكولومبيا‭ (‬1-2‭) ‬ثم‭ ‬غريمته‭ ‬الأرجنتين‭ (‬0-1‭) ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬ماراكانا‭ ‬الأسطوري‭.‬

ولم‭ ‬يسبق‭ ‬للبرازيل‭ ‬أن‭ ‬خسرت‭ ‬على‭ ‬أرضها‭ ‬في‭ ‬تصفيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬تعرضها‭ ‬لثلاث‭ ‬هزائم‭ ‬متتالية‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬التصفيات‭.‬

شهدت‭ ‬الخسارة‭ ‬الاولى‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬أمام‭ ‬الأوروغواي‭ ‬إصابة‭ ‬خطيرة‭ ‬في‭ ‬الركبة‭ ‬لنجمه‭ ‬نيمار‭ ‬الذي‭ ‬حطّم،‭ ‬خلال‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬بوليفيا،‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬الاهداف‭ ‬الدولية‭ ‬والذي‭ ‬كان‭ ‬بحوزة‭ ‬الملك‭ ‬بيليه‭ (‬77‭ ‬هدفاً‭) ‬رافعا‭ ‬رصيده‭ ‬الى‭ ‬79‭ ‬هدفاً‭.‬

وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬تركه‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الأوروبية‭ ‬وفريقه‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬الفرنسي‭ ‬بسبب‭ ‬مشاكله‭ ‬البدنية،‭ ‬يبقى‭ ‬نيمار‭ ‬في‭ ‬عمر‭ ‬الحادية‭ ‬والثلاثين‭ ‬عاما‭ ‬النجم‭ ‬الأبرز‭ ‬لسيليساو،‭ ‬حيث‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬مهاجما‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬فينيسيوس‭ ‬جونيور‭ ‬ورودريغو‭ ‬يكافحان‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تثبيت‭ ‬نفسيهما‭ ‬كما‭ ‬هي‭ ‬الحال‭ ‬في‭ ‬النادي‭ ‬الملكي‭.‬

وقال‭ ‬المهاجم‭ ‬السابق‭ ‬روماريو‭ ‬عبر‭ ‬قناة‭ ‬‮«‬سبورتفي‮»‬‭: ‬‮«‬البرازيل‭ ‬تعتمد‭ ‬على‭ ‬نيمار،‭ ‬نحن‭ ‬بحاجة‭ ‬إليه‭. ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي،‭ ‬ولسنوات‭ ‬عديدة‭ ‬مقبلة،‭ ‬هذا‭ ‬هو‭ ‬الاسم‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬لدينا‮»‬‭.‬


MENAFN21122023000055011008ID1107644581

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث