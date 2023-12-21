سيتي لباكورة ألقابه بمواجهة فلوميننسي الطامح

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

جدة‭ ‬ – ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يبحث‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬الانكليزي‭ ‬بطل‭ ‬أوروبا‭ ‬عن‭ ‬باكورة‭ ‬ألقابه‭ ‬في‭ ‬مونديال‭ ‬الأندية‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬عندما‭ ‬يواجه‭ ‬فلوميننسي‭ ‬البرازيلي‭ ‬بطل‭ ‬أميركا‭ ‬الجنوبية‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬مدينة‭ ‬الملك‭ ‬عبدالله‭ ‬الرياضية‭ ‬في‭ ‬جدّة‭ ‬السعودية‭.‬

ويدخل‭ ‬سيتي‭ ‬الى‭ ‬موقعة‭ ‬النهائي‭ ‬متسلحا‭ ‬بإنتصاره‭ ‬الكبير‭ ‬على‭ ‬أوراوا‭ ‬ريد‭ ‬دايموندز‭ ‬الياباني‭ ‬بطل‭ ‬آسيا‭ ‬3‭-‬0‭ ‬في‭ ‬نصف‭ ‬النهائي،‭ ‬وباحثا‭ ‬عن‭ ‬لقبه‭ ‬الاول‭ ‬في‭ ‬مشاركته‭ ‬الأولى‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭ ‬في‭ ‬مونديال‭ ‬الاندية‭ ‬ليتوّج‭ ‬عامًا‭ ‬تاريخيًا‭ ‬أحرز‭ ‬فيه‭ ‬أربعة‭ ‬ألقاب‭ ‬هي‭ ‬الدوري‭ ‬والكأس‭ ‬ودوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬والكأس‭ ‬السوبر‭ ‬الاوروبية‭.‬

وحضر‭ ‬سيتي‭ ‬الى‭ ‬السعودية‭ ‬على‭ ‬وقع‭ ‬تردي‭ ‬نتائجه‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬حيث‭ ‬حقّق‭ ‬فوزا‭ ‬واحدا‭ ‬في‭ ‬مبارياته‭ ‬الست‭ ‬الاخيرة،‭ ‬مقابل‭ ‬أربعة‭ ‬تعادلات‭ ‬وخسارة،‭ ‬ليتأخر‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬مع‭ ‬34‭ ‬نقطة‭ ‬بفارق‭ ‬خمس‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬أرسنال‭ ‬المتصدر‭ ‬بعد‭ ‬17‭ ‬مرحلة‭.‬

قال‭ ‬الاسباني‭ ‬بيب‭ ‬غوارديولا‭ (‬52‭ ‬عاما‭) ‬مدرب‭ ‬سيتي‭ ‬قبل‭ ‬المواجهة‭ ‬المنتظرة‭ ‬‮«‬سعيد‭ ‬بالوصول‭ ‬إلى‭ ‬النهائي‭ ‬ضد‭ ‬فلوميننسي‭. ‬إنها‭ ‬الخطوة‭ ‬الأخيرة‭ ‬للفوز‭ ‬باللقب،‭ ‬وهو‭ ‬الوحيد‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يملكه‭ ‬النادي،‭ ‬لذلك‭ ‬سنسعى‭ ‬لتحقيقه‮»‬‭.‬

وغاب‭ ‬عن‭ ‬تشكيلة‭ ‬سيتي‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬أربع‭ ‬مباريات،‭ ‬مهاجمه‭ ‬النروجي‭ ‬الفتاك‭ ‬إرلينغ‭ ‬هالاند‭ ‬بسبب‭ ‬اصابة‭ ‬في‭ ‬قدمه،‭ ‬وقد‭ ‬أكدّ‭ ‬غوارديولا‭ ‬غياب‭ ‬نجمه‭ ‬الهدّاف‭ ‬عن‭ ‬موقعة‭ ‬النهائي‭. ‬

وأردف‭ ‬مدرب‭ ‬برشلونة‭ ‬الإسباني‭ ‬وبايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬الألماني‭ ‬السابق‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يستطيع‭ ‬إرلينغ‭ ‬التدرّب‭ ‬بعد‮»‬‭. ‬ورغم‭ ‬تواجده‭ ‬ضمن‭ ‬بعثة‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬جدّة،‭ ‬إلا‭ ‬ان‭ ‬صانع‭ ‬الألعاب‭ ‬البلجيكي‭ ‬كيفن‭ ‬دي‭ ‬بروين‭ ‬لم‭ ‬يلعب‭ ‬مع‭ ‬‮«‬سيتيزنس‮»‬‭ ‬منذ‭ ‬أغسطس‭ ‬الماضي،‭ ‬وسيستمر‭ ‬غيابه‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة‭.‬

ويعوّل‭ ‬سيتي‭ ‬على‭ ‬الإسباني‭ ‬رودري‭ ‬الذي‭ ‬وصفه‭ ‬غوارديولا‭ ‬بـ«لاعب‭ ‬الارتكاز‭ ‬الرائع‮»‬‭ ‬و«الأفضل‭ ‬في‭ ‬أوروبا‮»‬،‭ ‬والبرتغالي‭ ‬برناردو‭ ‬سيلفا‭ ‬وبطل‭ ‬العالم‭ ‬مع‭ ‬الأرجنتين‭ ‬المهاجم‭ ‬خوليان‭ ‬ألفاريس‭.‬





غوارديولا‭ ‬لفكّ‭ ‬الإرتباط‭ ‬مع‭ ‬أنشيلوتي

ويدرك‭ ‬غوارديولا‭ ‬أنّ‭ ‬الظفر‭ ‬باللقب‭ ‬المونديالي‭ ‬قد‭ ‬يعيد‭ ‬لفريقه‭ ‬الزخم‭ ‬المطلوب‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬المقبلة‭ ‬التي‭ ‬تعد‭ ‬الاهم‭ ‬على‭ ‬المستويين‭ ‬المحلي‭ ‬والقاري،‭ ‬بعدما‭ ‬بلغ‭ ‬سيتي‭ ‬ايضًا‭ ‬الادوار‭ ‬الاقصائية‭ ‬لمسابقة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬حيث‭ ‬أوقعته‭ ‬قرعة‭ ‬ثمن‭ ‬النهائي‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬سهلة‭ ‬نسبيًا‭ ‬امام‭ ‬كوبنهاغن‭ ‬الدنماركي‭. ‬ويطمح‭ ‬غوارديولا‭ ‬لأن‭ ‬يصبح‭ ‬أول‭ ‬مدرب‭ ‬يحرز‭ ‬لقب‭ ‬المسابقة‭ ‬أربع‭ ‬مرات،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬قاد‭ ‬برشلونة‭ ‬إلى‭ ‬التتويج‭ ‬عامي‭ ‬2009‭ ‬و2011‭ ‬وبايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬في‭ ‬2013،‭ ‬علما‭ ‬انه‭ ‬يتشارك‭ ‬راهناً‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬مع‭ ‬الإيطالي‭ ‬كارلو‭ ‬أنشيلوتي‭ (‬64‭ ‬عاما‭) ‬مدرب‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬الإسباني‭ (‬2007‭ ‬مع‭ ‬ميلان‭ ‬الإيطالي‭ ‬و2014‭ ‬و2022‭ ‬مع‭ ‬ريال‭).‬

يدرك‭ ‬سيتي‭ ‬صعوبة‭ ‬مهمته‭ ‬أمام‭ ‬فريق‭ ‬لا‭ ‬يُستهان‭ ‬به‭ ‬وقد‭ ‬أحرز‭ ‬لقب‭ ‬كأس‭ ‬ليبرتادوريس‭ ‬قبل‭ ‬سبعة‭ ‬أسابيع‭ ‬ويضمّ‭ ‬لاعبين‭ ‬اصحاب‭ ‬خبرة‭ ‬كبيرة‭ ‬تحت‭ ‬إشراف‭ ‬المدرب‭ ‬فيرناندو‭ ‬دينيز‭ ‬الذي‭ ‬يتولى‭ ‬مؤقتًا‭ ‬ايضا‭ ‬تدريب‭ ‬المنتخب‭ ‬البرازيلي،‭ ‬والذي‭ ‬يُشبه‭ ‬البعض‭ ‬أسلوبه‭ ‬بذلك‭ ‬الذي‭ ‬يعتمده‭ ‬غوارديولا‭ ‬في‭ ‬سيتي‭.‬

ينفي‭ ‬دينيز‭ ‬ما‭ ‬يشاع‭ ‬عن‭ ‬أن‭ ‬اسلوبه‭ ‬يشبه‭ ‬خطط‭ ‬غوارديولا،‭ ‬ويقول‭ ‬‮«‬الطريقة‭ ‬التي‭ ‬يحب‭ ‬بها‭ ‬بيب‭ ‬الاستحواذ‭ ‬هي‭ ‬عكس‭ ‬أسلوبي‭. ‬أسلوبه‭ ‬يرتكز‭ ‬على‭ ‬تموضع‭ ‬اللاعبين،‭ ‬بخلاف‭ ‬أسلوبي‮»‬‭.‬

وبعد‭ ‬فوزه‭ ‬بالمسابقة‭ ‬القارية‭ ‬للمرة‭ ‬الاولى‭ ‬في‭ ‬تاريخه،‭ ‬تأتي‭ ‬مشاركة‭ ‬فلوميننسي‭ ‬للمرة‭ ‬الاولى‭ ‬في‭ ‬مونديال‭ ‬الاندية‭ ‬وهو‭ ‬يطمح‭ ‬لتكرار‭ ‬انجاز‭ ‬مواطنه‭ ‬كورنثيانز‭ ‬الذي‭ ‬يعد‭ ‬آخر‭ ‬فريق‭ ‬غير‭ ‬أوروبي‭ ‬يحرز‭ ‬اللقب‭ ‬عام‭ ‬2012‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬في‭ ‬النهائي‭ ‬على‭ ‬تشلسي‭ ‬الانكليزي‭ ‬1‭-‬0‭.‬

ويضمّ‭ ‬فلوميننسي‭ ‬بعض‭ ‬الوجوه‭ ‬المألوفة‭ ‬في‭ ‬القارة‭ ‬الأوروبية‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬فيليبي‭ ‬ميلو‭ (‬40‭ ‬عامًا‭) ‬والذي‭ ‬أصبح‭ ‬أكبر‭ ‬اللاعبين‭ ‬الميدانيين‭ ‬سنًا‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬المسابقة،‭ ‬إضافة‭ ‬الى‭ ‬قائد‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬السابق‭ ‬مارسيلو‭ (‬35‭ ‬عامًا‭) ‬الذي‭ ‬لعب‭ ‬دورا‭ ‬كبيرا‭ ‬في‭ ‬قيادة‭ ‬فريقه‭ ‬للفوز‭ ‬في‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬على‭ ‬الاهلي‭ ‬المصري‭ ‬بطل‭ ‬إفريقيا‭ ‬2‭-‬0‭. ‬وعانى‭ ‬فلوميننسي‭ ‬للخروج‭ ‬فائزا‭ ‬أمام‭ ‬الاهلي‭ ‬الذي‭ ‬سدد‭ ‬18‭ ‬مرة،‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬يسجّل‭ ‬الكولومبي‭ ‬جون‭ ‬أرياس‭ ‬والبديل‭ ‬الشاب‭ ‬جون‭ ‬كينيدي‭ (‬21‭ ‬عاما‭) ‬هدفي‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬الدقيقتين‭ ‬71‭ ‬من‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ ‬و90‭ ‬تواليًا‭.‬

رأى‭ ‬دينيز‭ ‬أن‭ ‬‮«‬حقيقة‭ ‬عدم‭ ‬فوز‭ ‬الفرق‭ ‬الاميركية‭ ‬الجنوبية‭ ‬باللقب‭ ‬منذ‭ ‬2012‭ ‬يعود‭ ‬الى‭ ‬القوة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬للاندية‭ ‬الأوروبية‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬يتعاقدون‭ ‬مع‭ ‬اللاعبين‭ ‬الذين‭ ‬يتألقون‭ ‬في‭ ‬البرازيل‭ ‬والارجنتين‭ ‬والأوروغواي‭ ‬في‭ ‬سن‭ ‬صغيرة‭... ‬وكذلك‭ ‬مع‭ ‬أفضل‭ ‬المدربين‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬عندما‭ ‬يحصل‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬فترات‭ ‬طويلة،‭ ‬فإنّ‭ ‬ذلك‭ ‬يؤدي‭ ‬الى‭ ‬اخلال‭ ‬في‭ ‬التوازن‮»‬‭.‬





هيمنة‭ ‬أوروبية‭ ‬كاملة

هيمنت‭ ‬فرق‭ ‬القارة‭ ‬القديمة‭ ‬على‭ ‬المسابقة‭ ‬العالمية‭ ‬للأندية‭ ‬حيث‭ ‬لم‭ ‬تخسر‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬21‭ ‬مباراة،‭ ‬وتحديدا‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2012‭.‬

ويعد‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬أكثر‭ ‬الفرق‭ ‬تتويجا‭ ‬باللقب‭ ‬الذي‭ ‬أحرزه‭ ‬خمس‭ ‬مرات‭ (‬2014،‭ ‬2016،‭ ‬2017،‭ ‬2018‭ ‬و2022‭) ‬يليه‭ ‬برشلونة‭ ‬ثلاث‭ ‬مرات‭ ‬وكورنثيانز‭ ‬وبايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬بالتساوي‭ ‬مرتين‭. ‬

وفيما‭ ‬يبدو‭ ‬سيتي‭ ‬مرشحاً‭ ‬فوق‭ ‬العادة‭ ‬للظفر‭ ‬باللقب،‭ ‬أثنى‭ ‬مارسيلو‭ ‬على‭ ‬الفريق‭ ‬الانكليزي،‭ ‬قائلاً‭ ‬‮«‬إنهم‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي‭ ‬أحد‭ ‬أفضل‭ ‬الفرق‭ ‬في‭ ‬العالم‭. ‬لديهم‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬المميزين،‭ ‬ومدرب‭ ‬رائع‭. ‬ليس‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬فقط،‭ ‬بل‭ ‬منذ‭ ‬عدة‭ ‬سنوات‭ ‬اذ‭ ‬قدموا‭ ‬أداءً‭ ‬رائعا‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬ومسابقة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‮»‬‭.‬

تابع‭ ‬‮«‬سيكونون‭ ‬دائماً‭ ‬الأوفر‭ ‬حظاً‭ (‬للفوز‭ ‬باللقب‭). ‬الفريق‭ ‬الذي‭ ‬فاز‭ ‬بدوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬سيكون‭ ‬دائماً‭ ‬هو‭ ‬المرشح‭ ‬الأوفر‭ ‬حظاً‮»‬‭.‬

وتسبق‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية،‭ ‬مواجهة‭ ‬بين‭ ‬الأهلي‭ ‬وأوراوا‭ ‬ريد‭ ‬دايموندز‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭.‬



