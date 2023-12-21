جايسيمي يتعرض لإساءة عنصرية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

جلاسكو‭ (‬اسكتلندا‭) - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أبلغ‭ ‬فريق‭ ‬سانت‭ ‬جونستون‭ ‬عن‭ ‬تعرض‭ ‬مهاجمه‭ ‬ديالانج‭ ‬جايسيمي‭ ‬لإساءات‭ ‬عنصرية‭ ‬‮«‬مروعة‮»‬‭ ‬عقب‭ ‬حصوله‭ ‬على‭ ‬بطاقة‭ ‬حمراء‭ ‬أمام‭ ‬رينجرز‭.‬

وبرزت‭ ‬رسالة‭ ‬على‭ ‬شبكة‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬‮«‬إكس‮»‬‭ (‬تويتر‭ ‬سابقا‭) ‬من‭ ‬حساب‭ ‬تم‭ ‬مسحه‭ ‬الآن‭.‬

وحصل‭ ‬جايسيمي‭ ‬على‭ ‬البطاقة‭ ‬الحمراء‭ ‬لتدخله‭ ‬العنيف‭ ‬على‭ ‬جون‭ ‬لوندسترام‭ ‬خلال‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬خسرها‭ ‬سانت‭ ‬جونستون‭ ‬صفر‭/‬2‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬إيبروكس‭ ‬الأربعاء‭.‬

وذكر‭ ‬بيان‭ ‬لسانت‭ ‬جونستون‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬على‭ ‬علم‭ ‬بالتغريدة‭ ‬العنصرية‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تداولها‭ ‬عبر‭ ‬الإنترنت‭ ‬والتي‭ ‬كانت‭ ‬تستهدف‭ ‬ديالانج‭ ‬جايسيمي‭ ‬الليلة‭ ‬عقب‭ ‬حصوله‭ ‬على‭ ‬بطاقة‭ ‬حمراء‭ ‬أمام‭ ‬رينجرز‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬البيان‭: ‬‮«‬نقف‭ ‬بحزم‭ ‬مع‭ ‬جايسيمي‭ ‬ونشعر‭ ‬بالفزع‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬السلوك‭ ‬غير‭ ‬المقبول‭ ‬مازال‭ ‬موجودا‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2023‭. ‬سنبلغ‭ ‬شرطة‭ ‬اسكتلندا‭ ‬بهذا‭ ‬لكي‭ ‬يتم‭ ‬التحقيق‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الواقعة‭. ‬قولوا‭ ‬لا‭ ‬للعنصرية‮»‬‭. ‬







