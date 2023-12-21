جايسيمي يتعرض لإساءة عنصرية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
جلاسكو (اسكتلندا) - (د ب أ): أبلغ فريق سانت جونستون عن تعرض مهاجمه ديالانج جايسيمي لإساءات عنصرية «مروعة» عقب حصوله على بطاقة حمراء أمام رينجرز.
وبرزت رسالة على شبكة التواصل الاجتماعي «إكس» (تويتر سابقا) من حساب تم مسحه الآن.
وحصل جايسيمي على البطاقة الحمراء لتدخله العنيف على جون لوندسترام خلال المباراة التي خسرها سانت جونستون صفر/2 على ملعب إيبروكس الأربعاء.
وذكر بيان لسانت جونستون: «نحن على علم بالتغريدة العنصرية التي تم تداولها عبر الإنترنت والتي كانت تستهدف ديالانج جايسيمي الليلة عقب حصوله على بطاقة حمراء أمام رينجرز».
وأضاف البيان: «نقف بحزم مع جايسيمي ونشعر بالفزع من أن هذا السلوك غير المقبول مازال موجودا في عام 2023. سنبلغ شرطة اسكتلندا بهذا لكي يتم التحقيق في هذه الواقعة. قولوا لا للعنصرية».
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