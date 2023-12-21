مطالبة بإعادة التصويت على إدخال مستثمر في بوندسليغا

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- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
برلين - (د ب أ): دعا تحالف روابط المشجعين بألمانيا «أنسر كيرف» إلى إعادة التصويت على صفقة المستثمرين المثيرة للجدل التي أعلنتها رابطة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا).
وصوت 36 ناديا ألمانيا محترفا يوم 11 ديسمبرـ على صفقة تقدر بمليار يورو، تسمح لشريك استراتيجي بالدخول في الرابطة مدة 20 عاما كحد أقصى. وتمت الموافقة عليها بعد الوصول للأغلبية المطلوبة البالغة ثلثي الأعضاء. وأعلن تحالف الجماهير، أمس الخميس، أن التصويت كان ينبغي ألا يحدث سرا، وبرر طلبه بسبب مخاوف حول تصويت المثير للجدل للمساهم الرئيسي لهانوفر 96، مارتن كيند.
وذكر بيان للتحالف: «القرار يهز كرة القدم الألمانية من جذورها. يبدو أن الـ24 صوتا المطلوبة لإدخال مستثمر في الرابطة حدث فقط بسبب مارتين كيند، وهو مستثمر في ناد، حيث صوت بشيء على عكس التعليمات الملزمة للنادي الأم». وطلبت الشركة الأم لنادي هانوفر 96، التي كانت على خلاف مع كيند، من الرجل البالغ 79 عاما التصويت ضد الصفقة. ومع ذلك تقول أنسر كيرف إن هناك شكوكا خطيرة تحوم حول ما فعله كيند.
وأعربت العديد من الجماهير عن عدم رضاها بشأن الصفقة، حيث شهدت الملاعب العديد من الاحتجاجات في آخر جولتين من دوري الدرجتين الأولى والثانية. وتشعر الجماهير أن الصفقة جزء من الإفراط في تسويق كرة القدم الألمانية.
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