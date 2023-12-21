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مطالبة بإعادة التصويت على إدخال مستثمر في بوندسليغا

12/21/2023 8:05:27 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

برلين‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬دعا‭ ‬تحالف‭ ‬روابط‭ ‬المشجعين‭ ‬بألمانيا‭ ‬‮«‬أنسر‭ ‬كيرف‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬إعادة‭ ‬التصويت‭ ‬على‭ ‬صفقة‭ ‬المستثمرين‭ ‬المثيرة‭ ‬للجدل‭ ‬التي‭ ‬أعلنتها‭ ‬رابطة‭ ‬الدوري‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ (‬بوندسليغا‭).‬

وصوت‭ ‬36‭ ‬ناديا‭ ‬ألمانيا‭ ‬محترفا‭ ‬يوم‭ ‬11‭ ‬ديسمبرـ‭ ‬على‭ ‬صفقة‭ ‬تقدر‭ ‬بمليار‭ ‬يورو،‭ ‬تسمح‭ ‬لشريك‭ ‬استراتيجي‭ ‬بالدخول‭ ‬في‭ ‬الرابطة‭ ‬مدة‭ ‬20‭ ‬عاما‭ ‬كحد‭ ‬أقصى‭. ‬وتمت‭ ‬الموافقة‭ ‬عليها‭ ‬بعد‭ ‬الوصول‭ ‬للأغلبية‭ ‬المطلوبة‭ ‬البالغة‭ ‬ثلثي‭ ‬الأعضاء‭. ‬وأعلن‭ ‬تحالف‭ ‬الجماهير،‭ ‬أمس‭ ‬الخميس،‭ ‬أن‭ ‬التصويت‭ ‬كان‭ ‬ينبغي‭ ‬ألا‭ ‬يحدث‭ ‬سرا،‭ ‬وبرر‭ ‬طلبه‭ ‬بسبب‭ ‬مخاوف‭ ‬حول‭ ‬تصويت‭ ‬المثير‭ ‬للجدل‭ ‬للمساهم‭ ‬الرئيسي‭ ‬لهانوفر‭ ‬96،‭ ‬مارتن‭ ‬كيند‭.‬

وذكر‭ ‬بيان‭ ‬للتحالف‭: ‬‮«‬القرار‭ ‬يهز‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الألمانية‭ ‬من‭ ‬جذورها‭. ‬يبدو‭ ‬أن‭ ‬الـ24‭ ‬صوتا‭ ‬المطلوبة‭ ‬لإدخال‭ ‬مستثمر‭ ‬في‭ ‬الرابطة‭ ‬حدث‭ ‬فقط‭ ‬بسبب‭ ‬مارتين‭ ‬كيند،‭ ‬وهو‭ ‬مستثمر‭ ‬في‭ ‬ناد،‭ ‬حيث‭ ‬صوت‭ ‬بشيء‭ ‬على‭ ‬عكس‭ ‬التعليمات‭ ‬الملزمة‭ ‬للنادي‭ ‬الأم‮»‬‭. ‬وطلبت‭ ‬الشركة‭ ‬الأم‭ ‬لنادي‭ ‬هانوفر‭ ‬96،‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬على‭ ‬خلاف‭ ‬مع‭ ‬كيند،‭ ‬من‭ ‬الرجل‭ ‬البالغ‭ ‬79‭ ‬عاما‭ ‬التصويت‭ ‬ضد‭ ‬الصفقة‭. ‬ومع‭ ‬ذلك‭ ‬تقول‭ ‬أنسر‭ ‬كيرف‭ ‬إن‭ ‬هناك‭ ‬شكوكا‭ ‬خطيرة‭ ‬تحوم‭ ‬حول‭ ‬ما‭ ‬فعله‭ ‬كيند‭.‬

وأعربت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الجماهير‭ ‬عن‭ ‬عدم‭ ‬رضاها‭ ‬بشأن‭ ‬الصفقة،‭ ‬حيث‭ ‬شهدت‭ ‬الملاعب‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬جولتين‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬الدرجتين‭ ‬الأولى‭ ‬والثانية‭. ‬وتشعر‭ ‬الجماهير‭ ‬أن‭ ‬الصفقة‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬الإفراط‭ ‬في‭ ‬تسويق‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الألمانية‭.‬



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