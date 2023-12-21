إنتر لتعويض خسارة الكأس ويوفنتوس لمواصلة ضغوطاته

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

روما‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يسعى‭ ‬إنتر‭ ‬لتعويض‭ ‬تجريده‭ ‬من‭ ‬لقبه‭ ‬بطلاً‭ ‬للكأس‭ ‬عبر‭ ‬تعزيز‭ ‬صدارته‭ ‬للدوري‭ ‬الإيطالي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬عندما‭ ‬يستقبل‭ ‬ليتشي‭ ‬السبت،‭ ‬فيما‭ ‬يأمل‭ ‬وصيفه‭ ‬يوفنتوس‭ ‬في‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬سكة‭ ‬الانتصارات‭ ‬ومتابعة‭ ‬ضغوطاته‭ ‬عندما‭ ‬يحلّ‭ ‬ضيفا‭ ‬على‭ ‬فروزينوني‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬السابعة‭ ‬عشرة‭.‬

ويخوض‭ ‬ميلان،‭ ‬القطب‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬ميلانو،‭ ‬رحلة‭ ‬سهلة‭ ‬على‭ ‬الورق‭ ‬إلى‭ ‬ساليرنيتانا‭ ‬متذيل‭ ‬الترتيب‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬المرحلة‭ ‬في‭ ‬مسعاه‭ ‬لمتابعة‭ ‬انتصاراته‭ ‬والبقاء‭ ‬على‭ ‬مقربة‭ ‬من‭ ‬منافسيه‭.‬

فجّر‭ ‬بولونيا‭ ‬مفاجأة‭ ‬من‭ ‬العيار‭ ‬الثقيل‭ ‬عندما‭ ‬جرد‭ ‬مضيفه‭ ‬إنتر‭ ‬من‭ ‬لقب‭ ‬بطل‭ ‬مسابقة‭ ‬كأس‭ ‬إيطاليا‭ ‬بالفوز‭ ‬عليه‭ ‬2‭-‬1‭ ‬بعد‭ ‬التمديد‭ (‬الوقت‭ ‬الاصلي‭ ‬0‭-‬0‭) ‬الأربعاء‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬‮«‬سان‭ ‬سيرو‮»‬‭ ‬في‭ ‬ميلانو‭ ‬في‭ ‬ثمن‭ ‬النهائي‭.‬

وحصل‭ ‬إنتر،‭ ‬المتوج‭ ‬باللقب‭ ‬في‭ ‬العامين‭ ‬الماضيين،‭ ‬على‭ ‬فرصة‭ ‬لحسم‭ ‬النتيجة‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الأصلي‭ ‬عندما‭ ‬احتسبت‭ ‬له‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬65‭ ‬لكن‭ ‬قائده‭ ‬وهدافه‭ ‬الدولي‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬لاوتارو‭ ‬مارتينيس‭ ‬أهدرها‭ ‬بعدما‭ ‬تصدى‭ ‬حارس‭ ‬المرمى‭ ‬فيديريكو‭ ‬رافاليا‭ ‬لتسديدته‭ ‬الضعيفة‭.‬





شكوك‭ ‬حول‭ ‬لاوتارو‭!‬

وتلقى‭ ‬إنتر‭ ‬ضربة‭ ‬موجة‭ ‬أخرى‭ ‬بخروج‭ ‬مارتينيس،‭ ‬متصدر‭ ‬ترتيب‭ ‬هدافي‭ ‬الدوري‭ ‬برصيد‭ ‬15‭ ‬هدفا،‭ ‬من‭ ‬الملعب‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الإضافي‭ ‬وهو‭ ‬يعرج‭ ‬ممسكا‭ ‬بأعلى‭ ‬فخذه‭ ‬الأيسر‭.‬

قال‭ ‬سيموني‭ ‬إنزاغي‭ ‬مدرب‭ ‬إنتر‭ ‬بعد‭ ‬الخسارة‭ ‬‮«‬هو‭ ‬أمر‭ ‬مخيب‭ ‬للآمال،‭ ‬لأننا‭ ‬فزنا‭ ‬بالكأس‭ ‬عامين‭ ‬على‭ ‬التوالي،‭ ‬واستحقينا‭ ‬الفوز‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭ ‬بعد‭ ‬مباراة‭ ‬كهذه‮»‬‭. ‬وتابع‭ ‬‮«‬نعلم‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬هي‭ ‬كرة‭ ‬القدم‮»‬‭.‬

وعن‭ ‬اصابة‭ ‬لاوتارو‭ ‬قال‭ ‬‮«‬سيتم‭ ‬تقييم‭ ‬حالته،‭ ‬ونأمل‭ ‬في‭ ‬إلاّ‭ ‬يكون‭ ‬شيئا‭ ‬خطيرا‭. ‬الطاقم‭ ‬الطبي‭ ‬مرتاح‭ ‬نسبيا،‭ ‬لكننا‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬تقييم‭ ‬الأمر‭ ‬مع‭ ‬الأخذ‭ ‬في‭ ‬الاعتبار‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬مباراة‭ ‬أخرى‭ ‬خلال‭ ‬يومين‭ ‬ونصف‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬إنتر‭ ‬قد‭ ‬أعلن‭ ‬الأربعاء‭ ‬أن‭ ‬لاعبه‭ ‬الدولي‭ ‬الكولومبي‭ ‬خوان‭ ‬كوادرادو‭ (‬35‭ ‬عاما‭) ‬خضع‭ ‬لعملية‭ ‬جراحية‭ ‬في‭ ‬وتر‭ ‬أخيل،‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يحدد‭ ‬مدة‭ ‬غيابه‭ ‬عن‭ ‬الملاعب‭.‬

وخاض‭ ‬كوادرادو‭ ‬المنضم‭ ‬الى‭ ‬صفوف‭ ‬إنتر‭ ‬بانتقال‭ ‬حر‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬الانتقالات‭ ‬الصيفية‭ ‬عقب‭ ‬انتهاء‭ ‬عقده‭ ‬مع‭ ‬يوفنتوس،‭ ‬تسع‭ ‬مباريات‭ ‬مع‭ ‬فريقه‭ ‬الجديد‭ ‬بينها‭ ‬سبع‭ ‬في‭ ‬الدوري،‭ ‬كبديل‭.‬

ويأمل‭ ‬إنتر‭ ‬المتصدر‭ ‬برصيد‭ ‬41‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬يحقق‭ ‬فوزه‭ ‬الرابع‭ ‬توالياً‭ ‬بعدما‭ ‬خرج‭ ‬فائزا‭ ‬أمام‭ ‬نابولي‭ ‬3‭-‬0‭ ‬وأودينيزي‭ ‬4‭-‬0‭ ‬ولاتسيو‭ ‬0‭-‬2،‭ ‬علما‭ ‬انه‭ ‬لم‭ ‬يذق‭ ‬طعم‭ ‬الخسارة‭ ‬في‭ ‬مبارياته‭ ‬العشر‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬الدوري،‭ ‬حيث‭ ‬حقق‭ ‬8‭ ‬انتصارات‭ ‬مقابل‭ ‬تعادلين،‭ ‬وتحديداً‭ ‬منذ‭ ‬خسارته‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬أمام‭ ‬ساسوولو‭ ‬1‭-‬2‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬السادسة‭.‬





‭ ‬صعبة‭ ‬ليوفنتوس

وسقط‭ ‬يوفنتوس‭ ‬ثاني‭ ‬الترتيب‭ ‬في‭ ‬فخ‭ ‬التعادل‭ ‬أمام‭ ‬جنوى‭ ‬1-1‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الماضية‭ ‬بعد‭ ‬فوزين‭ ‬توالياً‭ (‬على‭ ‬مونتسا‭ ‬2‭-‬1‭ ‬ونابولي‭ ‬1‭-‬0‭)‬،‭ ‬ليتأخر‭ ‬بفارق‭ ‬4‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬‮«‬نيراتزوري‮»‬‭.‬

ويدرك‭ ‬فريق‭ ‬‮«‬السيدة‭ ‬العجوز‮»‬‭ ‬أنه‭ ‬لن‭ ‬يخوض‭ ‬نزهة‭ ‬بمواجهة‭ ‬فروزينوني‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬قد‭ ‬أسقط‭ ‬نابولي‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬برباعية‭ ‬نظيفة‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الماضية‭ ‬في‭ ‬فوزه‭ ‬اليتيم‭ ‬في‭ ‬مبارياته‭ ‬الخمس‭ ‬الأخيرة‭.‬

ويفتقد‭ ‬يوفنتوس‭ ‬لجهود‭ ‬مويز‭ ‬كين‭ ‬وماتيا‭ ‬دي‭ ‬شيليو،‭ ‬بينما‭ ‬تحوم‭ ‬الشكوك‭ ‬حيال‭ ‬مشاركة‭ ‬الفرنسي‭ ‬أدريان‭ ‬رابيو‭.‬





ميلان‭ ‬يواجه‭ ‬مهاجمه‭ ‬السابق

ويواجه‭ ‬ميلان‭ ‬مهاجمه‭ ‬السابق‭ ‬ومدرب‭ ‬ساليرنيتانا‭ ‬الحالي‭ ‬فيليبو‭ ‬إنزاعي‭ (‬50‭ ‬عاما‭) ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬ينجح‭ ‬في‭ ‬ابعاده‭ ‬عن‭ ‬قاع‭ ‬الترتيب‭.‬

وارتدى‭ ‬فيليبو‭ ‬الذي‭ ‬يكبر‭ ‬شقيقه‭ ‬سيموني‭ ‬مدرب‭ ‬إنتر‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬قميص‭ ‬‮«‬روسونيري‮»‬‭ ‬فترة‭ ‬11‭ ‬عاما‭ (‬2001-2012‭)‬،‭ ‬فاز‭ ‬خلالها‭ ‬بالعديد‭ ‬من‭ ‬الألقاب‭ ‬أبرزها‭ ‬الدوري‭ ‬ومسابقة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭.‬

كما‭ ‬جلس‭ ‬فيليبو‭ ‬على‭ ‬مقاعد‭ ‬المدربين‭ ‬في‭ ‬ميلان‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يمر‭ ‬حينها‭ ‬بفترة‭ ‬صعبة‭ ‬في‭ ‬موسم‭ ‬2014‭-‬2015‭ ‬الذي‭ ‬أنهاه‭ ‬النادي‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬العاشر‭. ‬ومرة‭ ‬أخرى،‭ ‬يواجه‭ ‬فيليبو‭ ‬تحديات‭ ‬جمّة‭ ‬حيث‭ ‬لم‭ ‬يحصد‭ ‬سوى‭ ‬5‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬8‭ ‬مباريات‭ ‬أشرف‭ ‬عليها‭ ‬مع‭ ‬ساليرنيتانا،‭ ‬ليقبع‭ ‬في‭ ‬قاع‭ ‬الترتيب‭ ‬مع‭ ‬8‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬فوز‭ ‬يتيم‭ ‬مقابل‭ ‬5‭ ‬تعادلات‭ ‬و10‭ ‬هزائم‭.‬

وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬تأخره‭ ‬بخمس‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬يوفنتوس‭ ‬وتسع‭ ‬عن‭ ‬جاره‭ ‬اللدود‭ ‬إنتر،‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬ميلان‭ ‬في‭ ‬المراكز‭ ‬الأربعة‭ ‬الأولى،‭ ‬مما‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬آماله‭ ‬في‭ ‬حجز‭ ‬مقعده‭ ‬للمسابقة‭ ‬القارية‭ ‬الأم‭ ‬الموسم‭ ‬المقبل‭ ‬تبدو‭ ‬قوية،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تم‭ ‬إقصاؤه‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬السادسة‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬نيوكاسل‭ ‬يونايتد‭ ‬الانكليزي‭ ‬2‭-‬1‭.‬

وعلى‭ ‬فريق‭ ‬المدرب‭ ‬ستيفانو‭ ‬بيولي‭ ‬أن‭ ‬يرفع‭ ‬من‭ ‬مستواه‭ ‬خارج‭ ‬دياره‭ ‬كما‭ ‬أثبتت‭ ‬آخر‭ ‬مباراتين،‭ ‬حيث‭ ‬أعقب‭ ‬التعادل‭ ‬مع‭ ‬ليتشي‭ ‬2‭-‬2‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانية‭ ‬عشرة،‭ ‬هزيمة‭ ‬متأخرة‭ ‬في‭ ‬بيرغامو‭ ‬أمام‭ ‬أتالانتا‭ ‬2‭-‬3‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الخامسة‭ ‬عشرة‭.‬

ويستقبل‭ ‬السبت‭ ‬روما‭ ‬الثامن‭ ‬برصيد‭ ‬25‭ ‬نقطة‭ ‬نابولي‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬الذي‭ ‬يعاني‭ ‬بدوره‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬والمتراجع‭ ‬للمركز‭ ‬الخامس‭ (‬27‭ ‬نقطة‭) ‬بعدما‭ ‬تلقى‭ ‬خسارة‭ ‬قاسية‭ ‬أمام‭ ‬فروزينوني‭ ‬برباعية‭ ‬نظيفة‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الماضية،‭ ‬فيما‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬حال‭ ‬نادي‭ ‬العاصمة‭ ‬أفضل‭ ‬اذ‭ ‬سقط‭ ‬بدوره‭ ‬أمام‭ ‬مضيفه‭ ‬بولونيا‭ ‬0‭-‬2‭.‬

وغاب‭ ‬روما‭ ‬عن‭ ‬الانتصارات‭ ‬للمباراة‭ ‬الثانية‭ ‬توالياً‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬تعادل‭ ‬أمام‭ ‬فيورنتينا‭ ‬1‭-‬1‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬ما‭ ‬قبل‭ ‬الماضية،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يعود‭ ‬فوزه‭ ‬الاخير‭ ‬إلى‭ ‬المرحلة‭ ‬الرابعة‭ ‬عشرة‭ ‬أمام‭ ‬ساسوولو‭ ‬2‭-‬1‭.‬