لوكير يغادر المستشفى

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
لندن - (د ب أ): خرج توم لوكير قائد لوتون تاون الإنجليزي لكرة القدم من المستشفى بعد تدخل جراحي ناجح لزراعة جهاز مزيل الرجفان القلبي.
وألغيت مباراة بورنموث مع لوتون تاون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد تعرض توم لوكير قائد لوتون تاون للانهيار في الدقيقة 59 خلال أحداث الشوط الثاني.
وغادر الفريقان أرض الملعب أثناء تلقي لوكير العلاج لحوالي سبع دقائق في استاد فيتاليتي. وجرى نقل لوكير 29 عاما على محفة بينما كانت النتيجة تشير إلى التعادل 1/1، حيث قرر الحكم سيمون هوبر حينها إلغاء المباراة في الدقيقة 65.
وأوضح لوتون تاون أن لوكير بدأ مرحلة تأهيل في منزله في أعقاب الحادث، مشيرا إلى أن هذه الواقعة ليست لها علاقة بواقعة انهياره خلال مباراة بالدور الفاصل لدوري البطولة الإنجليزية في مايو الماضي.
وأشار لوتون تاون في بيان نقلته وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) «نشعر بالامتنان للتقرير الذي أشار إلى أن قائدنا توم لوكير بدأ مرحلة التأهيل في منزله بعد خروجه من المستشفى الأربعاء».
وأضاف «إنه نبأ مشجع في أعقاب التدخل الجراحي الناجح الذي جرى يوم الثلاثاء لزراعة جهاز مزيل الرجفان القلبي بهدف منع تكرار ما حدث في مباراة السبت».
وختم البيان «النادي وعائلة توم لوكير يودان استغلال الفرصة لتكرار الشكر لجميع من في بورنموث وجماهيره ومسؤولي النادي وخاصة الجهاز الطبي ولاعب الوسط فيليب بيلينج، الذي كان أول من وصل إلى توم داخل الملعب وطلب المساعدة».
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