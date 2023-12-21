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لوكير يغادر المستشفى

12/21/2023 8:05:26 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

لندن‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬خرج‭ ‬توم‭ ‬لوكير‭ ‬قائد‭ ‬لوتون‭ ‬تاون‭ ‬الإنجليزي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬من‭ ‬المستشفى‭ ‬بعد‭ ‬تدخل‭ ‬جراحي‭ ‬ناجح‭ ‬لزراعة‭ ‬جهاز‭ ‬مزيل‭ ‬الرجفان‭ ‬القلبي‭.‬

وألغيت‭ ‬مباراة‭ ‬بورنموث‭ ‬مع‭ ‬لوتون‭ ‬تاون‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬الممتاز‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بعد‭ ‬تعرض‭ ‬توم‭ ‬لوكير‭ ‬قائد‭ ‬لوتون‭ ‬تاون‭ ‬للانهيار‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬59‭ ‬خلال‭ ‬أحداث‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭.‬

وغادر‭ ‬الفريقان‭ ‬أرض‭ ‬الملعب‭ ‬أثناء‭ ‬تلقي‭ ‬لوكير‭ ‬العلاج‭ ‬لحوالي‭ ‬سبع‭ ‬دقائق‭ ‬في‭ ‬استاد‭ ‬فيتاليتي‭. ‬وجرى‭ ‬نقل‭ ‬لوكير‭ ‬29‭ ‬عاما‭ ‬على‭ ‬محفة‭ ‬بينما‭ ‬كانت‭ ‬النتيجة‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬التعادل‭ ‬1‭/‬1،‭ ‬حيث‭ ‬قرر‭ ‬الحكم‭ ‬سيمون‭ ‬هوبر‭ ‬حينها‭ ‬إلغاء‭ ‬المباراة‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬65‭.‬

وأوضح‭ ‬لوتون‭ ‬تاون‭ ‬أن‭ ‬لوكير‭ ‬بدأ‭ ‬مرحلة‭ ‬تأهيل‭ ‬في‭ ‬منزله‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬الحادث،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الواقعة‭ ‬ليست‭ ‬لها‭ ‬علاقة‭ ‬بواقعة‭ ‬انهياره‭ ‬خلال‭ ‬مباراة‭ ‬بالدور‭ ‬الفاصل‭ ‬لدوري‭ ‬البطولة‭ ‬الإنجليزية‭ ‬في‭ ‬مايو‭ ‬الماضي‭.‬

وأشار‭ ‬لوتون‭ ‬تاون‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬نقلته‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬البريطانية‭ (‬بي‭ ‬ايه‭ ‬ميديا‭) ‬‮«‬نشعر‭ ‬بالامتنان‭ ‬للتقرير‭ ‬الذي‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬قائدنا‭ ‬توم‭ ‬لوكير‭ ‬بدأ‭ ‬مرحلة‭ ‬التأهيل‭ ‬في‭ ‬منزله‭ ‬بعد‭ ‬خروجه‭ ‬من‭ ‬المستشفى‭ ‬الأربعاء‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬إنه‭ ‬نبأ‭ ‬مشجع‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬التدخل‭ ‬الجراحي‭ ‬الناجح‭ ‬الذي‭ ‬جرى‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬لزراعة‭ ‬جهاز‭ ‬مزيل‭ ‬الرجفان‭ ‬القلبي‭ ‬بهدف‭ ‬منع‭ ‬تكرار‭ ‬ما‭ ‬حدث‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬السبت‮»‬‭.‬

وختم‭ ‬البيان‭ ‬‮«‬النادي‭ ‬وعائلة‭ ‬توم‭ ‬لوكير‭ ‬يودان‭ ‬استغلال‭ ‬الفرصة‭ ‬لتكرار‭ ‬الشكر‭ ‬لجميع‭ ‬من‭ ‬في‭ ‬بورنموث‭ ‬وجماهيره‭ ‬ومسؤولي‭ ‬النادي‭ ‬وخاصة‭ ‬الجهاز‭ ‬الطبي‭ ‬ولاعب‭ ‬الوسط‭ ‬فيليب‭ ‬بيلينج،‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬أول‭ ‬من‭ ‬وصل‭ ‬إلى‭ ‬توم‭ ‬داخل‭ ‬الملعب‭ ‬وطلب‭ ‬المساعدة‮»‬‭.‬


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