Friday, 22 December 2023 06:36 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إمبيد يواصل إنجازاته المدوّية ويسجل 51 نقطة

12/21/2023 8:05:25 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

واشنطن‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬واصل‭ ‬الكاميروني‭ ‬جويل‭ ‬إمبيد‭ ‬تحقيق‭ ‬إنجازات‭ ‬مدوّية‭ ‬لم‭ ‬يسبق‭ ‬لها‭ ‬مثيل‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬نصف‭ ‬قرن‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬الأمريكي‭ ‬للمحترفين‭ ‬‮«‬أن‭ ‬بي‭ ‬ايه‮»‬،‭ ‬فسجل‭ ‬51‭ ‬نقطة،‭ ‬هي‭ ‬الأعلى‭ ‬له‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬وأضاف‭ ‬إليها‭ ‬12‭ ‬متابعة‭ ‬وقاد‭ ‬فريقه‭ ‬فيلادلفيا‭ ‬سفنتي‭ ‬سيكسرز‭ ‬للفوز‭ ‬على‭ ‬مينيسوتا‭ ‬تمبروولفز‭ ‬127‭-‬113‭ ‬الأربعاء‭.‬

ودوّن‭ ‬إمبيد،‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬المنتظم‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬اسمه‭ ‬في‭ ‬السجلات‭ ‬القياسية‭ ‬للدوري‭ ‬بعدما‭ ‬بات‭ ‬أوّل‭ ‬لاعب‭ ‬يسجل‭ ‬30‭ ‬نقطة‭ ‬أو‭ ‬أكثر‭ ‬ويلتقط‭ ‬10‭ ‬متابعات‭ ‬أو‭ ‬أكثر‭ ‬في‭ ‬12‭ ‬مباراة‭ ‬توالياً،‭ ‬وذلك‭ ‬منذ‭ ‬أن‭ ‬حقق‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬الأسطورة‭ ‬كريم‭ ‬عبد‭ ‬الجبار‭ ‬عام‭ ‬1972‭.‬

كما‭ ‬بات‭ ‬إمبيد‭ ‬أوّل‭ ‬لاعب‭ ‬بألوان‭ ‬فريق‭ ‬سفنتي‭ ‬سيكسرز‭ ‬يسجل‭ ‬40‭ ‬نقطة‭ ‬أو‭ ‬أكثر‭ ‬ويلتقط‭ ‬10‭ ‬متابعات‭ ‬أو‭ ‬أكثر‭ ‬في‭ ‬ثلاث‭ ‬مباريات‭ ‬توالياً‭ ‬منذ‭ ‬الأسطورة‭ ‬ويلت‭ ‬تشامبرلين‭ ‬عام‭ ‬1967‭.‬


الأفضل‭ ‬منذ‭ ‬عبد‭ ‬الجبار‭ ‬وتشامبرلين

أثنى‭ ‬تايريز‭ ‬ماكسي‭ ‬صاحب‭ ‬35‭ ‬نقطة‭ ‬على‭ ‬أداء‭ ‬زميله،‭ ‬قائلاً‭ ‬‮«‬يفعل‭ ‬ذلك‭ ‬كل‭ ‬ليلة‭ ‬باستمرار‮»‬‭. ‬وتابع‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬نتوقع‭ ‬ذلك‭ ‬منه‭ ‬وهو‭ ‬يخرج‭ ‬إلى‭ ‬الملعب‭ ‬ويؤدي‭ ‬بشكل‭ ‬رائع‭ ‬كل‭ ‬أمسية‮»‬‭.‬

من‭ ‬ناحيته،‭ ‬قال‭ ‬إمبيد‭ ‬متصدر‭ ‬ترتيب‭ ‬الهدافين‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬بمعدل‭ ‬34‭.‬4‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المباراة،‭ ‬إن‭ ‬فريقه‭ ‬ثأر‭ ‬لخسارته‭ ‬أمام‭ ‬تمبروولفز‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬غاب‭ ‬عنه‭ ‬بسبب‭ ‬إصابة‭ ‬في‭ ‬وركه‭.‬

وتابع‭ ‬ابن‭ ‬الـ‭ ‬29‭ ‬عاما‭ ‬الفارع‭ ‬الطول‭ (‬2.13‭ ‬م‭) ‬متحدثا‭ ‬عن‭ ‬تمبروولفز‭ ‬‮«‬هو‭ ‬أحد‭ ‬أفضل‭ ‬الفرق‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬والأفضل‭ ‬في‭ ‬الغرب‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬شعرنا‭ ‬أنه‭ ‬كان‭ ‬علينا‭ ‬التغلب‭ ‬عليهم‭ ‬وأنا‭ ‬سعيد‭ ‬بتألق‭ ‬الجميع‮»‬‭.‬

وأردف‭ ‬‮«‬في‭ ‬بداية‭ ‬الربع‭ ‬الثالث،‭ ‬واجهنا‭ ‬بعض‭ ‬الصعوبات،‭ ‬لكننا‭ ‬تماسكنا‭ ‬معا‭ ‬وواصلنا‭ ‬الضغط‭ ‬وحققنا‭ ‬الفوز‮»‬‭.‬

وسجل‭ ‬إمبيد‭ ‬20‭ ‬نقطة‭ ‬قبل‭ ‬الاستراحة،‭ ‬وأضاف‭ ‬19‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬حاجز‭ ‬الـ‭ ‬50‭ ‬نقطة‭ ‬للمرة‭ ‬السابعة‭ ‬في‭ ‬مسيرته،‭ ‬والثانية‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬بتحقيقه‭ ‬رمية‭ ‬ناجحة‭ ‬قبل‭ ‬1:46‭ ‬دقيقة‭ ‬من‭ ‬صافرة‭ ‬النهاية‭.‬

ونجح‭ ‬الكاميروني‭ ‬في‭ ‬17‭ ‬رمية‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬25،‭ ‬وفي‭ ‬17‭ ‬رمية‭ ‬حرة‭ ‬من‭ ‬18،‭ ‬كما‭ ‬ساهم‭ ‬في‭ ‬ثلاث‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة‭ ‬وسرقتين‭ ‬وصدة،‭ ‬أمام‭ ‬تمبروولفز‭ ‬الذي‭ ‬يتميز‭ ‬بصلابة‭ ‬دفاعه‭ ‬مع‭ ‬الثنائي‭ ‬الفرنسي‭ ‬رودي‭ ‬غوبير‭ (‬8‭ ‬نقاط‭ ‬و9‭ ‬متابعات‭) ‬وكارل‭-‬أنتوني‭ ‬تاونز‭ (‬23‭ ‬نقطة‭ ‬و13‭ ‬متابعة‭)‬،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬كان‭ ‬أنتوني‭ ‬إدواردز‭ ‬الأفضل‭ ‬في‭ ‬صفوفه‭ ‬مع‭ ‬27‭ ‬نقطة‭.‬

كما‭ ‬أنهى‭ ‬إمبيد‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬أربع‭ ‬انتصارات‭ ‬توالياً‭ ‬لتمبروولفز‭ ‬متصدر‭ ‬المنطقة‭ ‬الغربية‭ ‬مع‭ ‬20‭ ‬فوزاً‭ ‬مقابل‭ ‬ست‭ ‬هزائم،‭ ‬وقاد‭ ‬سفنتي‭ ‬سيكسرز‭ ‬لتحقيق‭ ‬فوزه‭ ‬السابع‭ ‬في‭ ‬ثماني‭ ‬مباريات‭.‬

ورفع‭ ‬سفنتي‭ ‬سيكسرز‭ ‬رصيده‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الشرقية‭ ‬إلى‭ ‬19‭ ‬فوزاً‭ ‬مقابل‭ ‬8‭ ‬هزائم‭.‬


سلتيكس‭ ‬الأفضل

وانفرد‭ ‬بوسطن‭ ‬سلتيكس‭ ‬بأفضل‭ ‬سجل‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬ساكرامنتو‭ ‬كينغز‭ ‬144‭-‬119،‭ ‬رافعا‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬21‭ ‬فوزا‭ ‬مقابل‭ ‬ست‭ ‬هزائم‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬المنطقة‭ ‬الشرقية‭.‬

وأنهى‭ ‬سلتيكس‭ ‬الذي‭ ‬خاض‭ ‬اللقاء‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬هدافه‭ ‬جايسون‭ ‬تايتوم‭ ‬الغائب‭ ‬بسبب‭ ‬التواء‭ ‬في‭ ‬كاحله‭ ‬الأيسر،‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬أربع‭ ‬انتصارات‭ ‬توالياً‭ ‬لكينغز‭.‬

وتألق‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬الفائز‭ ‬الثنائي‭ ‬جايلن‭ ‬براون‭ ‬وديريك‭ ‬وايت‭ ‬مع‭ ‬28‭ ‬نقطة‭ ‬لكل‭ ‬منهما،‭ ‬فيما‭ ‬برز‭ ‬مع‭ ‬الخاسر‭ ‬دي‭ ‬أرون‭ ‬فوكس‭ ‬مع‭ ‬29‭ ‬نقطة‭. ‬

وحقق‭ ‬لوس‭ ‬أنجليس‭ ‬كليبرز‭ ‬فوزه‭ ‬التاسع‭ ‬توالياً‭ ‬بانتصاره‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬دالاس‭ ‬مافريكس‭ ‬120‭-‬111،‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬شهدت‭ ‬تألق‭ ‬كواهي‭ ‬لينارد‭ ‬مع‭ ‬30‭ ‬نقطة‭ ‬و10‭ ‬متابعات‭ ‬وجيمس‭ ‬هاردن‭ ‬مع‭ ‬17‭ ‬نقطة‭ ‬و11‭ ‬تمريرة‭ ‬حاسمة‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬الفائز‭.‬


‭ ‬31‭ ‬نقطة‭ ‬ليوكيتش‭ ‬و25‭ ‬لجيمس

وفي‭ ‬تورونتو،‭ ‬قاد‭ ‬الصربي‭ ‬نيكولا‭ ‬يوكيتش،‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬المنتظم‭ ‬مرتين‭ (‬2021‭ ‬و2022‭)‬،‭ ‬فريقه‭ ‬دنفر‭ ‬ناغتس‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬للفوز‭ ‬على‭ ‬تورونتو‭ ‬رابتورز‭ ‬113‭-‬104‭.‬

وسجل‭ ‬يوكيتش،‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬النهائيات‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬31‭ ‬نقطة‭ ‬وأضاف‭ ‬إليها‭ ‬15‭ ‬متابعة‭ ‬و6‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة‭.‬

وتعملق‭ ‬ديمار‭ ‬ديروزان‭ ‬في‭ ‬فوز‭ ‬فريقه‭ ‬شيكاغو‭ ‬بولز‭ ‬على‭ ‬لوس‭ ‬أنجليس‭ ‬ليكرز‭ ‬124‭-‬108،‭ ‬بتسجيله‭ ‬27‭ ‬نقطة‭ ‬ومساهمته‭ ‬في‭ ‬9‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة‭ ‬و7‭ ‬متابعات‭.‬

وأنهى‭ ‬نجم‭ ‬ليكرز،‭ ‬المتوج‭ ‬بالنسخة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬كأس‭ ‬‮«‬إن‭-‬سيزون‮»‬،‭ ‬‮«‬الملك‮»‬‭ ‬ليبرون‭ ‬جيمس‭ ‬المباراة‭ ‬مع‭ ‬25‭ ‬نقطة‭ ‬و10‭ ‬متابعات‭ ‬و9‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة،‭ ‬وساهم‭ ‬أنتوني‭ ‬ديفيس‭ ‬بـ‭ ‬19‭ ‬نقطة‭ ‬و14‭ ‬متابعة‭.‬

وقاد‭ ‬الثنائي‭ ‬يوليوس‭ ‬راندل‭ ‬ودونتي‭ ‬ديفنتشنتسو‭ ‬فريقهما‭ ‬نيويورك‭ ‬نيكس‭ ‬للفوز‭ ‬على‭ ‬بروكلين‭ ‬نتس‭ ‬121‭-‬102،‭ ‬فسجل‭ ‬الأول‭ ‬26‭ ‬نقطة‭ ‬وأضاف‭ ‬الثاني‭ ‬23،‭ ‬فيما‭ ‬تألق‭ ‬البديل‭ ‬سام‭ ‬ميريل‭ ‬بتسجيله‭ ‬27‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬فوز‭ ‬فريقه‭ ‬كليفلاند‭ ‬كافالييرز‭ ‬على‭ ‬يوتا‭ ‬جاز‭ ‬124‭-‬116‭.‬

وفرض‭ ‬تراي‭ ‬يونغ‭ ‬نفسه‭ ‬نجماً‭ ‬بتسجيله‭ ‬30‭ ‬نقطة‭ ‬وتمريره‭ ‬14‭ ‬كرة‭ ‬حاسمة‭ ‬وقاد‭ ‬فريقه‭ ‬أتلانتا‭ ‬هوكس‭ ‬للفوز‭ ‬على‭ ‬هيوستن‭ ‬روكتس‭ ‬134‭-‬127‭.‬

وفاز‭ ‬إنديانا‭ ‬بايسرز‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬تشارلوت‭ ‬هورنتس‭ ‬144‭-‬113‭ ‬بفضل‭ ‬الثنائي‭ ‬بادي‭ ‬هيلد‭ ‬من‭ ‬باهامس‭ ‬صاحب‭ ‬25‭ ‬نقطة‭ ‬وتايريز‭ ‬هاليبرتون‭ ‬الذي‭ ‬أضاف‭ ‬19‭ ‬نقطة‭ ‬و13‭ ‬تمريرة‭ ‬حاسمة،‭ ‬وخسر‭ ‬أورلاندو‭ ‬ماجيك‭ ‬أمام‭ ‬ميامي‭ ‬هيت‭ ‬106-115،‭ ‬علما‭ ‬أن‭ ‬الأخير‭ ‬يدين‭ ‬بفوزه‭ ‬إلى‭ ‬نجمه‭ ‬تايلور‭ ‬هيرو‭ ‬الذي‭ ‬سجل‭ ‬28‭ ‬نقطة‭ ‬وأضاف‭ ‬إليها‭ ‬8‭ ‬متابعات‭ ‬و7‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة‭.‬


MENAFN21122023000055011008ID1107644575

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث