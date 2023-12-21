إمبيد يواصل إنجازاته المدوّية ويسجل 51 نقطة

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- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
واشنطن – (أ ف ب): واصل الكاميروني جويل إمبيد تحقيق إنجازات مدوّية لم يسبق لها مثيل منذ أكثر من نصف قرن في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين «أن بي ايه»، فسجل 51 نقطة، هي الأعلى له هذا الموسم، وأضاف إليها 12 متابعة وقاد فريقه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز للفوز على مينيسوتا تمبروولفز 127-113 الأربعاء.
ودوّن إمبيد، أفضل لاعب في الدوري المنتظم الموسم الماضي، اسمه في السجلات القياسية للدوري بعدما بات أوّل لاعب يسجل 30 نقطة أو أكثر ويلتقط 10 متابعات أو أكثر في 12 مباراة توالياً، وذلك منذ أن حقق هذا الإنجاز الأسطورة كريم عبد الجبار عام 1972.
كما بات إمبيد أوّل لاعب بألوان فريق سفنتي سيكسرز يسجل 40 نقطة أو أكثر ويلتقط 10 متابعات أو أكثر في ثلاث مباريات توالياً منذ الأسطورة ويلت تشامبرلين عام 1967.
الأفضل منذ عبد الجبار وتشامبرلين
أثنى تايريز ماكسي صاحب 35 نقطة على أداء زميله، قائلاً «يفعل ذلك كل ليلة باستمرار». وتابع «نحن نتوقع ذلك منه وهو يخرج إلى الملعب ويؤدي بشكل رائع كل أمسية».
من ناحيته، قال إمبيد متصدر ترتيب الهدافين في الدوري هذا الموسم بمعدل 34.4 نقطة في المباراة، إن فريقه ثأر لخسارته أمام تمبروولفز الشهر الماضي في لقاء غاب عنه بسبب إصابة في وركه.
وتابع ابن الـ 29 عاما الفارع الطول (2.13 م) متحدثا عن تمبروولفز «هو أحد أفضل الفرق في الدوري والأفضل في الغرب».
وأضاف «شعرنا أنه كان علينا التغلب عليهم وأنا سعيد بتألق الجميع».
وأردف «في بداية الربع الثالث، واجهنا بعض الصعوبات، لكننا تماسكنا معا وواصلنا الضغط وحققنا الفوز».
وسجل إمبيد 20 نقطة قبل الاستراحة، وأضاف 19 في الربع الثالث قبل أن يصل إلى حاجز الـ 50 نقطة للمرة السابعة في مسيرته، والثانية هذا الموسم، بتحقيقه رمية ناجحة قبل 1:46 دقيقة من صافرة النهاية.
ونجح الكاميروني في 17 رمية من أصل 25، وفي 17 رمية حرة من 18، كما ساهم في ثلاث تمريرات حاسمة وسرقتين وصدة، أمام تمبروولفز الذي يتميز بصلابة دفاعه مع الثنائي الفرنسي رودي غوبير (8 نقاط و9 متابعات) وكارل-أنتوني تاونز (23 نقطة و13 متابعة)، في حين كان أنتوني إدواردز الأفضل في صفوفه مع 27 نقطة.
كما أنهى إمبيد سلسلة من أربع انتصارات توالياً لتمبروولفز متصدر المنطقة الغربية مع 20 فوزاً مقابل ست هزائم، وقاد سفنتي سيكسرز لتحقيق فوزه السابع في ثماني مباريات.
ورفع سفنتي سيكسرز رصيده في المركز الثالث في المنطقة الشرقية إلى 19 فوزاً مقابل 8 هزائم.
سلتيكس الأفضل
وانفرد بوسطن سلتيكس بأفضل سجل في الدوري بفوزه على ساكرامنتو كينغز 144-119، رافعا رصيده إلى 21 فوزا مقابل ست هزائم في صدارة المنطقة الشرقية.
وأنهى سلتيكس الذي خاض اللقاء من دون هدافه جايسون تايتوم الغائب بسبب التواء في كاحله الأيسر، سلسلة من أربع انتصارات توالياً لكينغز.
وتألق في صفوف الفائز الثنائي جايلن براون وديريك وايت مع 28 نقطة لكل منهما، فيما برز مع الخاسر دي أرون فوكس مع 29 نقطة.
وحقق لوس أنجليس كليبرز فوزه التاسع توالياً بانتصاره على مضيفه دالاس مافريكس 120-111، في مباراة شهدت تألق كواهي لينارد مع 30 نقطة و10 متابعات وجيمس هاردن مع 17 نقطة و11 تمريرة حاسمة في صفوف الفائز.
31 نقطة ليوكيتش و25 لجيمس
وفي تورونتو، قاد الصربي نيكولا يوكيتش، أفضل لاعب في الدوري المنتظم مرتين (2021 و2022)، فريقه دنفر ناغتس حامل اللقب للفوز على تورونتو رابتورز 113-104.
وسجل يوكيتش، أفضل لاعب في النهائيات الموسم الماضي، 31 نقطة وأضاف إليها 15 متابعة و6 تمريرات حاسمة.
وتعملق ديمار ديروزان في فوز فريقه شيكاغو بولز على لوس أنجليس ليكرز 124-108، بتسجيله 27 نقطة ومساهمته في 9 تمريرات حاسمة و7 متابعات.
وأنهى نجم ليكرز، المتوج بالنسخة الأولى من كأس «إن-سيزون»، «الملك» ليبرون جيمس المباراة مع 25 نقطة و10 متابعات و9 تمريرات حاسمة، وساهم أنتوني ديفيس بـ 19 نقطة و14 متابعة.
وقاد الثنائي يوليوس راندل ودونتي ديفنتشنتسو فريقهما نيويورك نيكس للفوز على بروكلين نتس 121-102، فسجل الأول 26 نقطة وأضاف الثاني 23، فيما تألق البديل سام ميريل بتسجيله 27 نقطة في فوز فريقه كليفلاند كافالييرز على يوتا جاز 124-116.
وفرض تراي يونغ نفسه نجماً بتسجيله 30 نقطة وتمريره 14 كرة حاسمة وقاد فريقه أتلانتا هوكس للفوز على هيوستن روكتس 134-127.
وفاز إنديانا بايسرز على ضيفه تشارلوت هورنتس 144-113 بفضل الثنائي بادي هيلد من باهامس صاحب 25 نقطة وتايريز هاليبرتون الذي أضاف 19 نقطة و13 تمريرة حاسمة، وخسر أورلاندو ماجيك أمام ميامي هيت 106-115، علما أن الأخير يدين بفوزه إلى نجمه تايلور هيرو الذي سجل 28 نقطة وأضاف إليها 8 متابعات و7 تمريرات حاسمة.
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