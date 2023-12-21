إمبيد يواصل إنجازاته المدوّية ويسجل 51 نقطة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

واشنطن‭ ‬ – ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬واصل‭ ‬الكاميروني‭ ‬جويل‭ ‬إمبيد‭ ‬تحقيق‭ ‬إنجازات‭ ‬مدوّية‭ ‬لم‭ ‬يسبق‭ ‬لها‭ ‬مثيل‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬نصف‭ ‬قرن‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬الأمريكي‭ ‬للمحترفين‭ ‬‮«‬أن‭ ‬بي‭ ‬ايه‮»‬،‭ ‬فسجل‭ ‬51‭ ‬نقطة،‭ ‬هي‭ ‬الأعلى‭ ‬له‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬وأضاف‭ ‬إليها‭ ‬12‭ ‬متابعة‭ ‬وقاد‭ ‬فريقه‭ ‬فيلادلفيا‭ ‬سفنتي‭ ‬سيكسرز‭ ‬للفوز‭ ‬على‭ ‬مينيسوتا‭ ‬تمبروولفز‭ ‬127‭-‬113‭ ‬الأربعاء‭.‬

ودوّن‭ ‬إمبيد،‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬المنتظم‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬اسمه‭ ‬في‭ ‬السجلات‭ ‬القياسية‭ ‬للدوري‭ ‬بعدما‭ ‬بات‭ ‬أوّل‭ ‬لاعب‭ ‬يسجل‭ ‬30‭ ‬نقطة‭ ‬أو‭ ‬أكثر‭ ‬ويلتقط‭ ‬10‭ ‬متابعات‭ ‬أو‭ ‬أكثر‭ ‬في‭ ‬12‭ ‬مباراة‭ ‬توالياً،‭ ‬وذلك‭ ‬منذ‭ ‬أن‭ ‬حقق‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬الأسطورة‭ ‬كريم‭ ‬عبد‭ ‬الجبار‭ ‬عام‭ ‬1972‭.‬

كما‭ ‬بات‭ ‬إمبيد‭ ‬أوّل‭ ‬لاعب‭ ‬بألوان‭ ‬فريق‭ ‬سفنتي‭ ‬سيكسرز‭ ‬يسجل‭ ‬40‭ ‬نقطة‭ ‬أو‭ ‬أكثر‭ ‬ويلتقط‭ ‬10‭ ‬متابعات‭ ‬أو‭ ‬أكثر‭ ‬في‭ ‬ثلاث‭ ‬مباريات‭ ‬توالياً‭ ‬منذ‭ ‬الأسطورة‭ ‬ويلت‭ ‬تشامبرلين‭ ‬عام‭ ‬1967‭.‬





الأفضل‭ ‬منذ‭ ‬عبد‭ ‬الجبار‭ ‬وتشامبرلين

أثنى‭ ‬تايريز‭ ‬ماكسي‭ ‬صاحب‭ ‬35‭ ‬نقطة‭ ‬على‭ ‬أداء‭ ‬زميله،‭ ‬قائلاً‭ ‬‮«‬يفعل‭ ‬ذلك‭ ‬كل‭ ‬ليلة‭ ‬باستمرار‮»‬‭. ‬وتابع‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬نتوقع‭ ‬ذلك‭ ‬منه‭ ‬وهو‭ ‬يخرج‭ ‬إلى‭ ‬الملعب‭ ‬ويؤدي‭ ‬بشكل‭ ‬رائع‭ ‬كل‭ ‬أمسية‮»‬‭.‬

من‭ ‬ناحيته،‭ ‬قال‭ ‬إمبيد‭ ‬متصدر‭ ‬ترتيب‭ ‬الهدافين‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬بمعدل‭ ‬34‭.‬4‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المباراة،‭ ‬إن‭ ‬فريقه‭ ‬ثأر‭ ‬لخسارته‭ ‬أمام‭ ‬تمبروولفز‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬غاب‭ ‬عنه‭ ‬بسبب‭ ‬إصابة‭ ‬في‭ ‬وركه‭.‬

وتابع‭ ‬ابن‭ ‬الـ‭ ‬29‭ ‬عاما‭ ‬الفارع‭ ‬الطول‭ (‬2.13‭ ‬م‭) ‬متحدثا‭ ‬عن‭ ‬تمبروولفز‭ ‬‮«‬هو‭ ‬أحد‭ ‬أفضل‭ ‬الفرق‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬والأفضل‭ ‬في‭ ‬الغرب‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬شعرنا‭ ‬أنه‭ ‬كان‭ ‬علينا‭ ‬التغلب‭ ‬عليهم‭ ‬وأنا‭ ‬سعيد‭ ‬بتألق‭ ‬الجميع‮»‬‭.‬

وأردف‭ ‬‮«‬في‭ ‬بداية‭ ‬الربع‭ ‬الثالث،‭ ‬واجهنا‭ ‬بعض‭ ‬الصعوبات،‭ ‬لكننا‭ ‬تماسكنا‭ ‬معا‭ ‬وواصلنا‭ ‬الضغط‭ ‬وحققنا‭ ‬الفوز‮»‬‭.‬

وسجل‭ ‬إمبيد‭ ‬20‭ ‬نقطة‭ ‬قبل‭ ‬الاستراحة،‭ ‬وأضاف‭ ‬19‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬حاجز‭ ‬الـ‭ ‬50‭ ‬نقطة‭ ‬للمرة‭ ‬السابعة‭ ‬في‭ ‬مسيرته،‭ ‬والثانية‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬بتحقيقه‭ ‬رمية‭ ‬ناجحة‭ ‬قبل‭ ‬1:46‭ ‬دقيقة‭ ‬من‭ ‬صافرة‭ ‬النهاية‭.‬

ونجح‭ ‬الكاميروني‭ ‬في‭ ‬17‭ ‬رمية‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬25،‭ ‬وفي‭ ‬17‭ ‬رمية‭ ‬حرة‭ ‬من‭ ‬18،‭ ‬كما‭ ‬ساهم‭ ‬في‭ ‬ثلاث‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة‭ ‬وسرقتين‭ ‬وصدة،‭ ‬أمام‭ ‬تمبروولفز‭ ‬الذي‭ ‬يتميز‭ ‬بصلابة‭ ‬دفاعه‭ ‬مع‭ ‬الثنائي‭ ‬الفرنسي‭ ‬رودي‭ ‬غوبير‭ (‬8‭ ‬نقاط‭ ‬و9‭ ‬متابعات‭) ‬وكارل‭-‬أنتوني‭ ‬تاونز‭ (‬23‭ ‬نقطة‭ ‬و13‭ ‬متابعة‭)‬،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬كان‭ ‬أنتوني‭ ‬إدواردز‭ ‬الأفضل‭ ‬في‭ ‬صفوفه‭ ‬مع‭ ‬27‭ ‬نقطة‭.‬

كما‭ ‬أنهى‭ ‬إمبيد‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬أربع‭ ‬انتصارات‭ ‬توالياً‭ ‬لتمبروولفز‭ ‬متصدر‭ ‬المنطقة‭ ‬الغربية‭ ‬مع‭ ‬20‭ ‬فوزاً‭ ‬مقابل‭ ‬ست‭ ‬هزائم،‭ ‬وقاد‭ ‬سفنتي‭ ‬سيكسرز‭ ‬لتحقيق‭ ‬فوزه‭ ‬السابع‭ ‬في‭ ‬ثماني‭ ‬مباريات‭.‬

ورفع‭ ‬سفنتي‭ ‬سيكسرز‭ ‬رصيده‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الشرقية‭ ‬إلى‭ ‬19‭ ‬فوزاً‭ ‬مقابل‭ ‬8‭ ‬هزائم‭.‬





سلتيكس‭ ‬الأفضل

وانفرد‭ ‬بوسطن‭ ‬سلتيكس‭ ‬بأفضل‭ ‬سجل‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬ساكرامنتو‭ ‬كينغز‭ ‬144‭-‬119،‭ ‬رافعا‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬21‭ ‬فوزا‭ ‬مقابل‭ ‬ست‭ ‬هزائم‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬المنطقة‭ ‬الشرقية‭.‬

وأنهى‭ ‬سلتيكس‭ ‬الذي‭ ‬خاض‭ ‬اللقاء‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬هدافه‭ ‬جايسون‭ ‬تايتوم‭ ‬الغائب‭ ‬بسبب‭ ‬التواء‭ ‬في‭ ‬كاحله‭ ‬الأيسر،‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬أربع‭ ‬انتصارات‭ ‬توالياً‭ ‬لكينغز‭.‬

وتألق‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬الفائز‭ ‬الثنائي‭ ‬جايلن‭ ‬براون‭ ‬وديريك‭ ‬وايت‭ ‬مع‭ ‬28‭ ‬نقطة‭ ‬لكل‭ ‬منهما،‭ ‬فيما‭ ‬برز‭ ‬مع‭ ‬الخاسر‭ ‬دي‭ ‬أرون‭ ‬فوكس‭ ‬مع‭ ‬29‭ ‬نقطة‭. ‬

وحقق‭ ‬لوس‭ ‬أنجليس‭ ‬كليبرز‭ ‬فوزه‭ ‬التاسع‭ ‬توالياً‭ ‬بانتصاره‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬دالاس‭ ‬مافريكس‭ ‬120‭-‬111،‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬شهدت‭ ‬تألق‭ ‬كواهي‭ ‬لينارد‭ ‬مع‭ ‬30‭ ‬نقطة‭ ‬و10‭ ‬متابعات‭ ‬وجيمس‭ ‬هاردن‭ ‬مع‭ ‬17‭ ‬نقطة‭ ‬و11‭ ‬تمريرة‭ ‬حاسمة‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬الفائز‭.‬





‭ ‬31‭ ‬نقطة‭ ‬ليوكيتش‭ ‬و25‭ ‬لجيمس

وفي‭ ‬تورونتو،‭ ‬قاد‭ ‬الصربي‭ ‬نيكولا‭ ‬يوكيتش،‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬المنتظم‭ ‬مرتين‭ (‬2021‭ ‬و2022‭)‬،‭ ‬فريقه‭ ‬دنفر‭ ‬ناغتس‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬للفوز‭ ‬على‭ ‬تورونتو‭ ‬رابتورز‭ ‬113‭-‬104‭.‬

وسجل‭ ‬يوكيتش،‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬النهائيات‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬31‭ ‬نقطة‭ ‬وأضاف‭ ‬إليها‭ ‬15‭ ‬متابعة‭ ‬و6‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة‭.‬

وتعملق‭ ‬ديمار‭ ‬ديروزان‭ ‬في‭ ‬فوز‭ ‬فريقه‭ ‬شيكاغو‭ ‬بولز‭ ‬على‭ ‬لوس‭ ‬أنجليس‭ ‬ليكرز‭ ‬124‭-‬108،‭ ‬بتسجيله‭ ‬27‭ ‬نقطة‭ ‬ومساهمته‭ ‬في‭ ‬9‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة‭ ‬و7‭ ‬متابعات‭.‬

وأنهى‭ ‬نجم‭ ‬ليكرز،‭ ‬المتوج‭ ‬بالنسخة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬كأس‭ ‬‮«‬إن‭-‬سيزون‮»‬،‭ ‬‮«‬الملك‮»‬‭ ‬ليبرون‭ ‬جيمس‭ ‬المباراة‭ ‬مع‭ ‬25‭ ‬نقطة‭ ‬و10‭ ‬متابعات‭ ‬و9‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة،‭ ‬وساهم‭ ‬أنتوني‭ ‬ديفيس‭ ‬بـ‭ ‬19‭ ‬نقطة‭ ‬و14‭ ‬متابعة‭.‬

وقاد‭ ‬الثنائي‭ ‬يوليوس‭ ‬راندل‭ ‬ودونتي‭ ‬ديفنتشنتسو‭ ‬فريقهما‭ ‬نيويورك‭ ‬نيكس‭ ‬للفوز‭ ‬على‭ ‬بروكلين‭ ‬نتس‭ ‬121‭-‬102،‭ ‬فسجل‭ ‬الأول‭ ‬26‭ ‬نقطة‭ ‬وأضاف‭ ‬الثاني‭ ‬23،‭ ‬فيما‭ ‬تألق‭ ‬البديل‭ ‬سام‭ ‬ميريل‭ ‬بتسجيله‭ ‬27‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬فوز‭ ‬فريقه‭ ‬كليفلاند‭ ‬كافالييرز‭ ‬على‭ ‬يوتا‭ ‬جاز‭ ‬124‭-‬116‭.‬

وفرض‭ ‬تراي‭ ‬يونغ‭ ‬نفسه‭ ‬نجماً‭ ‬بتسجيله‭ ‬30‭ ‬نقطة‭ ‬وتمريره‭ ‬14‭ ‬كرة‭ ‬حاسمة‭ ‬وقاد‭ ‬فريقه‭ ‬أتلانتا‭ ‬هوكس‭ ‬للفوز‭ ‬على‭ ‬هيوستن‭ ‬روكتس‭ ‬134‭-‬127‭.‬

وفاز‭ ‬إنديانا‭ ‬بايسرز‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬تشارلوت‭ ‬هورنتس‭ ‬144‭-‬113‭ ‬بفضل‭ ‬الثنائي‭ ‬بادي‭ ‬هيلد‭ ‬من‭ ‬باهامس‭ ‬صاحب‭ ‬25‭ ‬نقطة‭ ‬وتايريز‭ ‬هاليبرتون‭ ‬الذي‭ ‬أضاف‭ ‬19‭ ‬نقطة‭ ‬و13‭ ‬تمريرة‭ ‬حاسمة،‭ ‬وخسر‭ ‬أورلاندو‭ ‬ماجيك‭ ‬أمام‭ ‬ميامي‭ ‬هيت‭ ‬106-115،‭ ‬علما‭ ‬أن‭ ‬الأخير‭ ‬يدين‭ ‬بفوزه‭ ‬إلى‭ ‬نجمه‭ ‬تايلور‭ ‬هيرو‭ ‬الذي‭ ‬سجل‭ ‬28‭ ‬نقطة‭ ‬وأضاف‭ ‬إليها‭ ‬8‭ ‬متابعات‭ ‬و7‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة‭.‬



