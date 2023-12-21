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وفاة حارس ومساعد مدرب مولودية البيض في حادث سير

12/21/2023 8:05:25 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

الجزائر‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬قُتل‭ ‬حارس‭ ‬مرمى‭ ‬ومساعد‭ ‬مدرب‭ ‬نادي‭ ‬مولودية‭ ‬البيض‭ ‬الذي‭ ‬ينافس‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الجزائري‭ ‬للدرجة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬إثر‭ ‬حادث‭ ‬تعرّضت‭ ‬له‭ ‬الحافلة‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تنقل‭ ‬الفريق،‭ ‬مما‭ ‬استدعى‭ ‬تأجيل‭ ‬كافة‭ ‬مباريات‭ ‬المرحلة‭ ‬الحادية‭ ‬عشرة‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الاتحاد‭ ‬الجزائري‭ ‬للعبة‭.‬

وتعرّض‭ ‬10‭ ‬لاعبين‭ ‬آخرين‭ ‬من‭ ‬النادي‭ ‬لإصابات‭ ‬مختلفة‭ ‬في‭ ‬الحادث‭ ‬الذي‭ ‬وقع‭ ‬حين‭ ‬كانت‭ ‬بعثة‭ ‬الفريق‭ ‬متجهة‭ ‬شمالا‭ ‬نحو‭ ‬تيزي‭ ‬وزو‭ ‬لخوض‭ ‬مواجهة‭ ‬أمام‭ ‬شبيبة‭ ‬القبائل،‭ ‬حسب‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬الاتحاد‭ ‬المحلي‭.‬

وقال‭ ‬الاتحاد‭ ‬إنّ‭ ‬نادي‭ ‬مولودية‭ ‬البيض‭ ‬تعرّض‭ ‬لحادث‭ ‬سير‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬تيارت‭ ‬التي‭ ‬تبعد‭ ‬150‭ ‬كيلومترا‭ ‬من‭ ‬شاطئ‭ ‬البحر‭ ‬الأبيض‭ ‬المتوسط،‭ ‬لكنّه‭ ‬لم‭ ‬يكشف‭ ‬أي‭ ‬تفاصيل‭ ‬حول‭ ‬أسباب‭ ‬الحادث‭.‬

وذكر‭ ‬بيان‭ ‬الاتحاد‭ ‬أنه‭ ‬قرر‭ ‬‮«‬تعليق‭ ‬جميع‭ ‬أنشطة‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬البلاد‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬الدوريات‭ ‬والمسابقات‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬بقلوب‭ ‬خاشعة‭ ‬راضية‭ ‬بقضاء‭ ‬الله‭ ‬وقدره،‭ ‬تلقى‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الجزائري‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬السيد‭ ‬وليد‭ ‬صادي‭ ‬وأعضاء‭ ‬المكتب‭ ‬الفيدرالي‭ ‬وكل‭ ‬أسرة‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬نبأ‭ ‬الحادث‭ ‬المروري‭ ‬الذي‭ ‬تعرض‭ ‬له‭ ‬نادي‭ ‬مولودية‭ ‬البيض‭ ‬سهرة‭ ‬اليوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬20‭ ‬ديسمبر‭ ‬2023‭ ‬خلال‭ ‬تنقله‭ ‬لمواجهة‭ ‬نادي‭ ‬شبيبة‭ ‬القبائل‭ ‬والذي‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬وفاة‭ ‬شخصين‭ ‬من‭ ‬بعثة‭ ‬الفريق،‭ ‬ويتعلق‭ ‬الأمر‭ ‬بحارس‭ ‬المرمى‭ ‬زكرياء‭ ‬بوزياني،‭ ‬والمدرب‭ ‬المساعد‭ ‬خالد‭ ‬زيتوني‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬على‭ ‬أثر‭ ‬هذه‭ ‬الفاجعة‭ ‬الأليمة‭ ‬التي‭ ‬ألمت‭ ‬بكرة‭ ‬القدم‭ ‬الجزائرية،‭ ‬يتقدم‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬باسمه‭ ‬الخاص‭ ‬وباسم‭ ‬أعضاء‭ ‬المكتب‭ ‬الفيدرالي‭ ‬وكل‭ ‬أسرة‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الجزائرية‭ ‬بخالص‭ ‬التعازي‭ ‬والمواساة‭ ‬لنادي‭ ‬مولودية‭ ‬البيض‭ ‬وعائلات‭ ‬الضحايا،‭ ‬راجيا‭ ‬المولى‭ ‬عز‭ ‬وجل‭ ‬أن‭ ‬يتغمدهم‭ ‬بواسع‭ ‬رحمته‭ ‬ويدخلهم‭ ‬فسيح‭ ‬جناته‭ ‬ويلهم‭ ‬أهلهم‭ ‬وذويهم‭ ‬جميل‭ ‬الصبر‭ ‬والسلوان‭ ‬وأن‭ ‬يرزق‭ ‬الشفاء‭ ‬العاجل‭ ‬للمصابين‭ ‬جراء‭ ‬هذا‭ ‬الحادث‮»‬‭.‬

كما‭ ‬أعلن‭ ‬الاتحاد‭ ‬أن‭ ‬قرعة‭ ‬الدور‭ ‬المقبل‭ ‬من‭ ‬مسابقة‭ ‬الكأس‭ ‬المحلية‭ ‬والتي‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬إجراؤها‭ ‬في‭ ‬26‭ ‬ديسمبر،‭ ‬ستقام‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭.‬

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