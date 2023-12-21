الدوري الإنجليزي يجدّد رفضه للسوبر الأوروبي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

لندن‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬قالت‭ ‬رابطة‭ ‬الدوري‭ ‬الإنكليزي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬أمس‭ ‬الخميس،‭ ‬إنها‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬الحكومة‭ ‬البريطانية‭ ‬‮«‬تواصل‭ ‬رفض‮»‬‭ ‬مفهوم‭ ‬الدوري‭ ‬السوبر‭ ‬الأوروبي‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أعلنت‭ ‬الشركة‭ ‬المروّجة‭ ‬عن‭ ‬خطط‭ ‬لإقامة‭ ‬مسابقة‭ ‬منفصلة‭ ‬جديدة‭. ‬وأصدر‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬بيانًا‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬قضت‭ ‬محكمة‭ ‬العدل‭ ‬الاوروبية‭ ‬بأن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬للعبة‭ (‬ويفا‭) ‬استخدم‭ ‬إجراءات‭ ‬غير‭ ‬قانونية‭ ‬لمنع‭ ‬المشروع‭ ‬السابق،‭ ‬مُجددًا‭ ‬‮«‬التزامه‭ ‬بالمبادئ‭ ‬الواضحة‭ ‬للمنافسة‭ ‬المفتوحة‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬البيان‭ ‬‮«‬الحكم‭ ‬لا‭ ‬يؤيد‭ ‬ما‭ ‬يسمى‭ ‬بالدوري‭ ‬السوبر‭ ‬الأوروبي‭ ‬والدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬الممتاز‭ ‬يواصل‭ ‬رفض‭ ‬أي‭ ‬مفهوم‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬القبيل‮»‬‭. ‬

وتابع‭ ‬‮«‬إن‭ ‬المشجعين‭ ‬لهم‭ ‬أهمية‭ ‬حيوية‭ ‬في‭ ‬اللعبة‭ ‬وقد‭ ‬أوضحوا‭ ‬مرارًا‭ ‬وتكرارًا‭ ‬معارضتهم‭ ‬للمنافسة‭ ‬المنفصلة‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تقطع‭ ‬الرابط‭ ‬بين‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬المحلية‭ ‬والأوروبية‭. ‬وأردف‭ ‬‮«‬يؤكد‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬الممتاز‭ ‬التزامه‭ ‬بالمبادئ‭ ‬الواضحة‭ ‬للمنافسة‭ ‬المفتوحة‭ ‬التي‭ ‬تدعم‭ ‬نجاح‭ ‬مسابقات‭ ‬الأندية‭ ‬المحلية‭ ‬والدولية‮»‬‭.‬



