الدوري الإنجليزي يجدّد رفضه للسوبر الأوروبي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
لندن - (أ ف ب): قالت رابطة الدوري الإنكليزي لكرة القدم، أمس الخميس، إنها بالتنسيق مع الحكومة البريطانية «تواصل رفض» مفهوم الدوري السوبر الأوروبي بعد أن أعلنت الشركة المروّجة عن خطط لإقامة مسابقة منفصلة جديدة. وأصدر الدوري الإنجليزي بيانًا بعد أن قضت محكمة العدل الاوروبية بأن الاتحاد الأوروبي للعبة (ويفا) استخدم إجراءات غير قانونية لمنع المشروع السابق، مُجددًا «التزامه بالمبادئ الواضحة للمنافسة المفتوحة».
وأضاف البيان «الحكم لا يؤيد ما يسمى بالدوري السوبر الأوروبي والدوري الإنجليزي الممتاز يواصل رفض أي مفهوم من هذا القبيل».
وتابع «إن المشجعين لهم أهمية حيوية في اللعبة وقد أوضحوا مرارًا وتكرارًا معارضتهم للمنافسة المنفصلة» التي تقطع الرابط بين كرة القدم المحلية والأوروبية. وأردف «يؤكد الدوري الإنجليزي الممتاز التزامه بالمبادئ الواضحة للمنافسة المفتوحة التي تدعم نجاح مسابقات الأندية المحلية والدولية».
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