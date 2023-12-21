برشلونة: الحكم يمهد لإنشاء مسابقة جديدة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
مدريد - (د ب أ): أصدر نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، أمس الخميس، بيانا رسميا يعرب فيه عن ارتياحه من الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الأوروبية فيما يتعلق بتقييم مشروع الدوري الممتاز على النحو الذي اقترحته شركة «أيه 22 سبورت».
أكدت محكمة العدل الأوروبية في حكمها الصادر أمس الخميس أن قواعد الاتحادين الدولي (فيفا) والأوروبي (يويفا) لكرة القدم الخاصة بالموافقة المسبقة على البطولات مثل دوري السوبر الأوروبي تتعارض مع لوائح الاتحاد الأوروبي.
وقضت الغرفة الكبرى بمحكمة العدل الأوروبية بأن لوائح فيفا ويويفا بشأن ضرورة الحصول على الموافقة المسبقة على البطولات مثل دوري السوبر الأوروبي تتعارض مع قوانين الاتحاد الأوروبي.
وأكدت محكمة العدل الأوروبية أن منطوق الحكم لا يعني أنه سيتم تشكيل بطولة دوري السوبر الأوروبي بعيدا عن اليويفا. وذكر برشلونة في البيان الذي نشره أمس على موقعه الإلكتروني: «إن هذا الحكم يمهد الطريق لإنشاء مسابقة جديدة لفرق النخبة في قارة أوروبا، من خلال معارضة احتكار عالم كرة القدم».
وأكد برشلونة رغبته في بدء مناقشات جديدة لتحديد المسار الذي ينبغي على المسابقات الأوروبية أن تنتهجه مستقبلا.
وأكد برشلونة أنه منذ نشأته في عام 1899 كان رائدا في عالم الرياضة، حيث قاد التوجه نحو هيكلة احترافية أكثر سواء محليا أو عالميا في منافسات الرجال والسيدات في مجموعة متنوعة من الألعاب الرياضية.
وأضاف برشلونة: «خلال العام الذي يشهد احتفال النادي بذكرى تأسيسه الـ125، يتمنى برشلونة أن يواصل تقديم خبرته ومعرفته في الرياضات المختلفة لاقتراح حلول للأزمات الحالية في رياضة النخبة».
وأكد برشلونة: «لهذا يعلن برشونة دعمه لبطولة دوري السوبر الذي تروج له شركة أيه 22 وتشجيعه للنقاش البناء بين هيئات كرة القدم المحلية والدولية، وذلك بعد أن تم تأييده من قبل محكمة العدل الأوروبية».
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