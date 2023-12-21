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برشلونة: الحكم يمهد لإنشاء مسابقة جديدة

12/21/2023 8:05:24 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

مدريد‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أصدر‭ ‬نادي‭ ‬برشلونة‭ ‬الإسباني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬أمس‭ ‬الخميس،‭ ‬بيانا‭ ‬رسميا‭ ‬يعرب‭ ‬فيه‭ ‬عن‭ ‬ارتياحه‭ ‬من‭ ‬الحكم‭ ‬الذي‭ ‬أصدرته‭ ‬محكمة‭ ‬العدل‭ ‬الأوروبية‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بتقييم‭ ‬مشروع‭ ‬الدوري‭ ‬الممتاز‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬الذي‭ ‬اقترحته‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬أيه‭ ‬22‭ ‬سبورت‮»‬‭.‬

أكدت‭ ‬محكمة‭ ‬العدل‭ ‬الأوروبية‭ ‬في‭ ‬حكمها‭ ‬الصادر‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬أن‭ ‬قواعد‭ ‬الاتحادين‭ ‬الدولي‭ (‬فيفا‭) ‬والأوروبي‭ (‬يويفا‭) ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬الخاصة‭ ‬بالموافقة‭ ‬المسبقة‭ ‬على‭ ‬البطولات‭ ‬مثل‭ ‬دوري‭ ‬السوبر‭ ‬الأوروبي‭ ‬تتعارض‭ ‬مع‭ ‬لوائح‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭.‬

وقضت‭ ‬الغرفة‭ ‬الكبرى‭ ‬بمحكمة‭ ‬العدل‭ ‬الأوروبية‭ ‬بأن‭ ‬لوائح‭ ‬فيفا‭ ‬ويويفا‭ ‬بشأن‭ ‬ضرورة‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬الموافقة‭ ‬المسبقة‭ ‬على‭ ‬البطولات‭ ‬مثل‭ ‬دوري‭ ‬السوبر‭ ‬الأوروبي‭ ‬تتعارض‭ ‬مع‭ ‬قوانين‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭.‬

وأكدت‭ ‬محكمة‭ ‬العدل‭ ‬الأوروبية‭ ‬أن‭ ‬منطوق‭ ‬الحكم‭ ‬لا‭ ‬يعني‭ ‬أنه‭ ‬سيتم‭ ‬تشكيل‭ ‬بطولة‭ ‬دوري‭ ‬السوبر‭ ‬الأوروبي‭ ‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬اليويفا‭. ‬وذكر‭ ‬برشلونة‭ ‬في‭ ‬البيان‭ ‬الذي‭ ‬نشره‭ ‬أمس‭ ‬على‭ ‬موقعه‭ ‬الإلكتروني‭: ‬‮«‬إن‭ ‬هذا‭ ‬الحكم‭ ‬يمهد‭ ‬الطريق‭ ‬لإنشاء‭ ‬مسابقة‭ ‬جديدة‭ ‬لفرق‭ ‬النخبة‭ ‬في‭ ‬قارة‭ ‬أوروبا،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬معارضة‭ ‬احتكار‭ ‬عالم‭ ‬كرة‭ ‬القدم‮»‬‭.‬

وأكد‭ ‬برشلونة‭ ‬رغبته‭ ‬في‭ ‬بدء‭ ‬مناقشات‭ ‬جديدة‭ ‬لتحديد‭ ‬المسار‭ ‬الذي‭ ‬ينبغي‭ ‬على‭ ‬المسابقات‭ ‬الأوروبية‭ ‬أن‭ ‬تنتهجه‭ ‬مستقبلا‭.‬

وأكد‭ ‬برشلونة‭ ‬أنه‭ ‬منذ‭ ‬نشأته‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1899‭ ‬كان‭ ‬رائدا‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬الرياضة،‭ ‬حيث‭ ‬قاد‭ ‬التوجه‭ ‬نحو‭ ‬هيكلة‭ ‬احترافية‭ ‬أكثر‭ ‬سواء‭ ‬محليا‭ ‬أو‭ ‬عالميا‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬الرجال‭ ‬والسيدات‭ ‬في‭ ‬مجموعة‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬الألعاب‭ ‬الرياضية‭.‬

وأضاف‭ ‬برشلونة‭: ‬‮«‬خلال‭ ‬العام‭ ‬الذي‭ ‬يشهد‭ ‬احتفال‭ ‬النادي‭ ‬بذكرى‭ ‬تأسيسه‭ ‬الـ125،‭ ‬يتمنى‭ ‬برشلونة‭ ‬أن‭ ‬يواصل‭ ‬تقديم‭ ‬خبرته‭ ‬ومعرفته‭ ‬في‭ ‬الرياضات‭ ‬المختلفة‭ ‬لاقتراح‭ ‬حلول‭ ‬للأزمات‭ ‬الحالية‭ ‬في‭ ‬رياضة‭ ‬النخبة‮»‬‭.‬

وأكد‭ ‬برشلونة‭: ‬‮«‬لهذا‭ ‬يعلن‭ ‬برشونة‭ ‬دعمه‭ ‬لبطولة‭ ‬دوري‭ ‬السوبر‭ ‬الذي‭ ‬تروج‭ ‬له‭ ‬شركة‭ ‬أيه‭ ‬22‭ ‬وتشجيعه‭ ‬للنقاش‭ ‬البناء‭ ‬بين‭ ‬هيئات‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬المحلية‭ ‬والدولية،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تم‭ ‬تأييده‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬محكمة‭ ‬العدل‭ ‬الأوروبية‮»‬‭. ‬


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