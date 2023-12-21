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ريكارت: السوبر مفتوح للجميع

12/21/2023 8:05:24 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

برلين‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬رفض‭ ‬بيرند‭ ‬ريكارت،‭ ‬رئيس‭ ‬وكالة‭ ‬‮«‬أيه22‭ ‬الرياضية‮»‬،‭ ‬الاتهامات‭ ‬الخاصة‭ ‬بأن‭ ‬مقترح‭ ‬إقامة‭ ‬دوري‭ ‬السوبر‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬يعني‭ ‬أنه‭ ‬سيكون‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬دوري‭ ‬مغلق‭ ‬وستستفيد‭ ‬منه‭ ‬الأندية‭ ‬الكبرى‭.‬

وكانت‭ ‬محكمة‭ ‬العدل‭ ‬الأوروبية‭ ‬قد‭ ‬حكمت‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬بأن‭ ‬الاتحادين‭ ‬الدولي‭ ‬والأوروبي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ (‬فيفا‭) ‬و‭(‬يويفا‭) ‬يسيران‭ ‬ضد‭ ‬قانون‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬محاولة‭ ‬منع‭ ‬إقامة‭ ‬منافسة‭ ‬منفصلة،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬جعل‭ ‬إقامة‭ ‬دوري‭ ‬السوبر‭ ‬أمرا‭ ‬ممكنا‭.‬

وقال‭ ‬ريكارت،‭ ‬رئيس‭ ‬وكالة‭ ‬‮«‬أيه22‮»‬‭ ‬الرياضية‭ ‬والتي‭ ‬تحاول‭ ‬تنظيم‭ ‬البطولة،‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭: ‬‮«‬المشاركة‭ ‬ستكون‭ ‬مبنية‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬الجدارة‭ ‬الرياضية‭. ‬لن‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬أعضاء‭ ‬دائمون،‭ ‬وستكون‭ ‬الأندية‭ ‬ملتزمة‭ ‬بدورياتها‭ ‬المحلية‮»‬‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬بطولة‭ ‬دوري‭ ‬السوبر،‭ ‬بأي‭ ‬شكل،‭ ‬ستكون‭ ‬منافسة‭ ‬لبطولة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬التي‭ ‬ينظمها‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬للعبة‭ ‬عبر‭ ‬القارة‭.‬

وكانت‭ ‬هناك‭ ‬محاولة‭ ‬سابقة‭ ‬لتشكيل‭ ‬دوري‭ ‬السوبر‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2021‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬12‭ ‬ناديا‭ ‬كبيرا‭ ‬ولكنها‭ ‬فشلت‭ ‬وسط‭ ‬معارضة‭ ‬المشجعين‭- ‬وتحديدا‭ ‬في‭ ‬إنجلترا‭. ‬ولكن‭ ‬الحكم‭ ‬الذي‭ ‬صدر‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬من‭ ‬محكمة‭ ‬العدل‭ ‬الأوروبية‭ ‬أعطى‭ ‬المقترحات‭ ‬قوة‭ ‬دفع‭ ‬جديدة‭.‬



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