ريكارت: السوبر مفتوح للجميع

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- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
برلين - (د ب أ): رفض بيرند ريكارت، رئيس وكالة «أيه22 الرياضية»، الاتهامات الخاصة بأن مقترح إقامة دوري السوبر لكرة القدم يعني أنه سيكون عبارة عن دوري مغلق وستستفيد منه الأندية الكبرى.
وكانت محكمة العدل الأوروبية قد حكمت أمس الخميس بأن الاتحادين الدولي والأوروبي لكرة القدم (فيفا) و(يويفا) يسيران ضد قانون الاتحاد الأوروبي من خلال محاولة منع إقامة منافسة منفصلة، وهو ما جعل إقامة دوري السوبر أمرا ممكنا.
وقال ريكارت، رئيس وكالة «أيه22» الرياضية والتي تحاول تنظيم البطولة، في مؤتمر صحفي: «المشاركة ستكون مبنية على أساس الجدارة الرياضية. لن يكون هناك أعضاء دائمون، وستكون الأندية ملتزمة بدورياتها المحلية».
يذكر أن بطولة دوري السوبر، بأي شكل، ستكون منافسة لبطولة دوري أبطال أوروبا التي ينظمها الاتحاد الأوروبي للعبة عبر القارة.
وكانت هناك محاولة سابقة لتشكيل دوري السوبر في عام 2021 من قبل 12 ناديا كبيرا ولكنها فشلت وسط معارضة المشجعين- وتحديدا في إنجلترا. ولكن الحكم الذي صدر أمس الخميس من محكمة العدل الأوروبية أعطى المقترحات قوة دفع جديدة.
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