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رئيس بايرن يكرر رفضه السوبر الأوروبي

12/21/2023 8:05:24 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

ميونخ‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أكد‭ ‬يان‭ ‬كريستيان‭ ‬دريسين‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لنادي‭ ‬بايرن‭ ‬ميونخ‭ ‬أن‭ ‬البطل‭ ‬القياسي‭ ‬للدوري‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬غير‭ ‬مهتم‭ ‬بالانضمام‭ ‬إلى‭ ‬دوري‭ ‬السوبر‭ ‬الأوروبي‭ ‬رغم‭ ‬قرار‭ ‬محكمة‭ ‬العدل‭ ‬الأوروبية‭ ‬المعارض‭ ‬لموقف‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬للعبة‭ (‬يويفا‭) ‬من‭ ‬البطولة‭.‬

وأكدت‭ ‬محكمة‭ ‬العدل‭ ‬الأوروبية‭ ‬في‭ ‬حكمها‭ ‬الصادر‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬أن‭ ‬قواعد‭ ‬الاتحادين‭ ‬الدولي‭ (‬فيفا‭) ‬والأوروبي‭ (‬يويفا‭) ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬الخاصة‭ ‬بالموافقة‭ ‬المسبقة‭ ‬على‭ ‬البطولات‭ ‬مثل‭ ‬دوري‭ ‬السوبر‭ ‬الأوروبي‭ ‬تتعارض‭ ‬مع‭ ‬لوائح‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭.‬

وتم‭ ‬اللجوء‭ ‬إلى‭ ‬الغرفة‭ ‬الكبرى‭ ‬بمحكمة‭ ‬العدل‭ ‬الأوروبية‭ ‬لتحديد‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬فيفا‭ ‬ويويفا‭ ‬تصرفا‭ ‬ضد‭ ‬قانون‭ ‬المنافسة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬منع‭ ‬إقامة‭ ‬دوري‭ ‬السوبر‭ ‬الأوروبي‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2021‭ ‬ثم‭ ‬السعي‭ ‬إلى‭ ‬معاقبة‭ ‬الأندية‭ ‬المعنية‭ ‬المؤسسة‭ ‬للبطولة‭.‬

وقضت‭ ‬الغرفة‭ ‬الكبرى‭ ‬بمحكمة‭ ‬العدل‭ ‬الأوروبية
بأن‭ ‬لوائح‭ ‬فيفا‭ ‬ويويفا‭ ‬بشأن‭ ‬ضرورة‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬الموافقة‭ ‬المسبقة‭ ‬على‭ ‬البطولات‭ ‬مثل‭ ‬دوري‭ ‬السوبر‭ ‬الأوروبي‭ ‬تتعارض‭ ‬مع‭ ‬قوانين‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭.‬

وذكرت‭ ‬محكمة‭ ‬العدل‭ ‬الأوروبية‭ ‬في‭ ‬منطوق‭ ‬الحكم‭ ‬أن‭ ‬‮«‬لوائح‭ ‬فيفا‭ ‬ويويفا،‭ ‬التي‭ ‬تجعل‭ ‬أي‭ ‬مشروع‭ ‬جديد‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بين‭ ‬الأندية‭ ‬خاضعًا‭ ‬لموافقتهما‭ ‬المسبقة،‭ ‬مثل‭ ‬دوري‭ ‬السوبر‭ ‬الأوروبي،‭ ‬وتمنع‭ ‬الأندية‭ ‬واللاعبين‭ ‬من‭ ‬اللعب‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬المسابقات،‭ ‬غير‭ ‬قانونية‮»‬‭.‬

وأضافت‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬إطار‭ ‬لقواعد‭ ‬فيفا‭ ‬ويويفا‭ ‬يضمن‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬شفافة‭ ‬وموضوعية‭ ‬وغير‭ ‬تمييزية‭ ‬ومتناسبة‮»‬‭. ‬وأكدت‭ ‬محكمة‭ ‬العدل‭ ‬الأوروبية‭ ‬أن‭ ‬منطوق‭ ‬الحكم‭ ‬لا‭ ‬يعني‭ ‬أنه‭ ‬سيتم‭ ‬تشكيل‭ ‬بطولة‭ ‬دوري‭ ‬السوبر‭ ‬الأوروبي‭ ‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬اليويفا‭.‬

وقد‭ ‬يكون‭ ‬للحكم‭ ‬تأثيرات‭ ‬أوسع‭ ‬من‭ ‬مجرد‭ ‬فتح‭ ‬الباب‭ ‬أمام‭ ‬إقامة‭ ‬بطولة‭ ‬دوري‭ ‬السوبر‭ ‬الأوروبي‭.‬

وأشار‭ ‬منطوق‭ ‬الحكم‭ ‬‮«‬القواعد‭ ‬التي‭ ‬تعطي‭ ‬فيفا‭ ‬ويويفا‭ ‬السيطرة‭ ‬الحصرية‭ ‬على‭ ‬الاستغلال‭ ‬التجاري‭ ‬للحقوق‭ ‬المتعلقة‭ ‬بهذه‭ ‬المسابقات‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تقييد‭ ‬المنافسة،‭ ‬بالنظر‭ ‬إلى‭ ‬أهميتهما‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬الإعلام‭ ‬والمستهلكين‭ ‬ومشاهدي‭ ‬التلفاز‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬دريسين‭ ‬الذي‭ ‬يترأس‭ ‬أيضا‭ ‬رابطة‭ ‬الأندية‭ ‬الأوروبية‭ ‬‮«‬إيكا‮»‬‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬لوكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الألمانية‭ (‬د‭.‬ب‭.‬أ‭) ‬اليوم‭ ‬الخميس‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬علمنا‭ ‬بمنطوق‭ ‬حكم‭ ‬محكمة‭ ‬العدل‭ ‬الأوروبية،‭ ‬لكنه‭ ‬رغم‭ ‬ذلك‭ ‬لا‭ ‬يغير‭ ‬موقف‭ ‬بايرن‭ ‬ورابطة‭ ‬الأندية‭ ‬الأوروبية‭ ‬والمتمثل‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬تمثل‭ ‬هجوما‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬الدوريات‭ ‬الوطنية‭ ‬وثوابت‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الأوروبية‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬البوندسليجا‭ ‬حجر‭ ‬أساس‭ ‬لبايرن،‭ ‬مثلما‭ ‬تعتبر‭ ‬كل‭ ‬الدوريات‭ ‬الوطنية‭ ‬حجر‭ ‬أساس‭ ‬لأندية‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الأوروبية،‭ ‬وبالتالي‭ ‬من‭ ‬واجبنا‭ ‬وبقناعة‭ ‬عميقة‭ ‬تقويتها،‭ ‬وليس‭ ‬إضعافها،‭ ‬نحن‭ ‬أيضا‭ ‬ملتزمون‭ ‬بمسابقات‭ ‬الأندية‭ ‬الأوروبية‭ ‬تحت‭ ‬مظلة‭ ‬اليويفا‮»‬‭.‬

وأشار‭ ‬‮«‬فلنوضح‭ ‬مرة‭ ‬أخرى،‭ ‬باب‭ ‬دوري‭ ‬السوبر‭ ‬الأوروبي‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬بايرن‭ ‬مازال‭ ‬مغلقا‮»‬‭.‬

واختارت‭ ‬رابطة‭ ‬الدوري‭ ‬الألماني‭ ‬التي‭ ‬تدير‭ ‬البوندسليجا‭ ‬نهجا‭ ‬محددا‭ ‬اتجاه‭ ‬حكم‭ ‬محكمة‭ ‬العدل‭ ‬الأوروبية،‭ ‬والذي‭ ‬تعتقد‭ ‬بأنه‭ ‬مازال‭ ‬يعيق‭ ‬إنشاء‭ ‬دوري‭ ‬السوبر‭ ‬الأوروبي،‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬يرى‭ ‬فيه‭ ‬بعض‭ ‬النقاد‭ ‬أنه‭ ‬تصرف‭ ‬تمييزي‭ ‬تجاه‭ ‬الأندية‭ ‬الصغيرة‭.‬

وذكر‭ ‬بيان‭ ‬رابطة‭ ‬الدوري‭ ‬الألماني‭ ‬‮«‬محكمة‭ ‬العدل‭ ‬الأوروبية‭ ‬أكدت‭ ‬معايير‭ ‬الترخيص‭ ‬لباقي‭ ‬المسابقات،‭ ‬خارج‭ ‬هرم‭ ‬النموذج‭ ‬الرياضي‭ ‬الأوروبي‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬شفافا‭ ‬وموضوعيا‭ ‬وغير‭ ‬تمييزي‭ ‬ومتناسبا،‭ ‬وهذا‭ ‬أمر‭ ‬مفهوم‭ ‬وكان‭ ‬متوقعا‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬البيان‭ ‬‮«‬مشروعية‭ ‬دوري‭ ‬السوبر‭ ‬الأوروبي‭ ‬مسألة‭ ‬منفصلة‭.. ‬رابطة‭ ‬الدوري‭ ‬الألماني‭ ‬تدعم‭ ‬بشكل‭ ‬واضح‭ ‬النموذج‭ ‬الرياضي‭ ‬الأوروبي‭ ‬وترفض‭ ‬المسابقات‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬خارج‭ ‬إطار‭ ‬هذه‭ ‬‮
‬الاتحادات‭ ‬والدوريات‮»‬‭.‬

وأعلنت‭ ‬أندية‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬ومانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬وليفربول‭ ‬وارسنال‭ ‬وتشيلسي‭ ‬وتوتنهام‭ ‬وميلان‭ ‬وإنتر‭ ‬ميلان‭ ‬ويوفنتوس‭ ‬وأتلتيكو‭ ‬مدريد‭ ‬وبرشلونة‭ ‬وريال‭ ‬مدريد‭ ‬تأسيس‭ ‬بطولة‭ ‬دوري‭ ‬السوبر‭ ‬الأوروبي،‭ ‬في‭ ‬أبريل‭ ‬2021‭ ‬مع‭ ‬عضوية‭ ‬دائمة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬المنافسة‭ ‬بها،‭ ‬لكي‭ ‬تحل‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬دوري‭ ‬الأبطال‭ ‬التي‭ ‬ينظمها‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬وتحرك‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تحديث‭ ‬فعاليات‭ ‬بطولة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا،‭ ‬

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