رئيس بايرن يكرر رفضه السوبر الأوروبي

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- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
ميونخ - (د ب أ): أكد يان كريستيان دريسين الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ أن البطل القياسي للدوري الألماني لكرة القدم غير مهتم بالانضمام إلى دوري السوبر الأوروبي رغم قرار محكمة العدل الأوروبية المعارض لموقف الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) من البطولة.
وأكدت محكمة العدل الأوروبية في حكمها الصادر أمس الخميس أن قواعد الاتحادين الدولي (فيفا) والأوروبي (يويفا) لكرة القدم الخاصة بالموافقة المسبقة على البطولات مثل دوري السوبر الأوروبي تتعارض مع لوائح الاتحاد الأوروبي.
وتم اللجوء إلى الغرفة الكبرى بمحكمة العدل الأوروبية لتحديد ما إذا كان فيفا ويويفا تصرفا ضد قانون المنافسة من خلال منع إقامة دوري السوبر الأوروبي في عام 2021 ثم السعي إلى معاقبة الأندية المعنية المؤسسة للبطولة.
وقضت الغرفة الكبرى بمحكمة العدل الأوروبية
بأن لوائح فيفا ويويفا بشأن ضرورة الحصول على الموافقة المسبقة على البطولات مثل دوري السوبر الأوروبي تتعارض مع قوانين الاتحاد الأوروبي.
وذكرت محكمة العدل الأوروبية في منطوق الحكم أن «لوائح فيفا ويويفا، التي تجعل أي مشروع جديد لكرة القدم بين الأندية خاضعًا لموافقتهما المسبقة، مثل دوري السوبر الأوروبي، وتمنع الأندية واللاعبين من اللعب في تلك المسابقات، غير قانونية».
وأضافت «لا يوجد إطار لقواعد فيفا ويويفا يضمن أن تكون شفافة وموضوعية وغير تمييزية ومتناسبة». وأكدت محكمة العدل الأوروبية أن منطوق الحكم لا يعني أنه سيتم تشكيل بطولة دوري السوبر الأوروبي بعيدا عن اليويفا.
وقد يكون للحكم تأثيرات أوسع من مجرد فتح الباب أمام إقامة بطولة دوري السوبر الأوروبي.
وأشار منطوق الحكم «القواعد التي تعطي فيفا ويويفا السيطرة الحصرية على الاستغلال التجاري للحقوق المتعلقة بهذه المسابقات تهدف إلى تقييد المنافسة، بالنظر إلى أهميتهما بالنسبة إلى الإعلام والمستهلكين ومشاهدي التلفاز في الاتحاد الأوروبي».
وقال دريسين الذي يترأس أيضا رابطة الأندية الأوروبية «إيكا» في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الخميس «لقد علمنا بمنطوق حكم محكمة العدل الأوروبية، لكنه رغم ذلك لا يغير موقف بايرن ورابطة الأندية الأوروبية والمتمثل في أن مثل هذه البطولة تمثل هجوما على أهمية الدوريات الوطنية وثوابت كرة القدم الأوروبية».
وأضاف «البوندسليجا حجر أساس لبايرن، مثلما تعتبر كل الدوريات الوطنية حجر أساس لأندية كرة القدم الأوروبية، وبالتالي من واجبنا وبقناعة عميقة تقويتها، وليس إضعافها، نحن أيضا ملتزمون بمسابقات الأندية الأوروبية تحت مظلة اليويفا».
وأشار «فلنوضح مرة أخرى، باب دوري السوبر الأوروبي بالنسبة إلى بايرن مازال مغلقا».
واختارت رابطة الدوري الألماني التي تدير البوندسليجا نهجا محددا اتجاه حكم محكمة العدل الأوروبية، والذي تعتقد بأنه مازال يعيق إنشاء دوري السوبر الأوروبي، في الوقت الذي يرى فيه بعض النقاد أنه تصرف تمييزي تجاه الأندية الصغيرة.
وذكر بيان رابطة الدوري الألماني «محكمة العدل الأوروبية أكدت معايير الترخيص لباقي المسابقات، خارج هرم النموذج الرياضي الأوروبي يجب أن يكون شفافا وموضوعيا وغير تمييزي ومتناسبا، وهذا أمر مفهوم وكان متوقعا».
وأضاف البيان «مشروعية دوري السوبر الأوروبي مسألة منفصلة.. رابطة الدوري الألماني تدعم بشكل واضح النموذج الرياضي الأوروبي وترفض المسابقات التي تقام خارج إطار هذه
الاتحادات والدوريات».
وأعلنت أندية مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وليفربول وارسنال وتشيلسي وتوتنهام وميلان وإنتر ميلان ويوفنتوس وأتلتيكو مدريد وبرشلونة وريال مدريد تأسيس بطولة دوري السوبر الأوروبي، في أبريل 2021 مع عضوية دائمة من أجل المنافسة بها، لكي تحل بدلا من بطولة دوري الأبطال التي ينظمها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وتحرك الاتحاد الأوروبي من خلال تحديث فعاليات بطولة دوري أبطال أوروبا،
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