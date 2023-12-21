بيريز: كرة القدم لم ولن تحتكر مرة أخرى

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- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
مدريد - (د ب أ): رحب نادي ريال مدريد الإسباني بالقرار الذي اتخذته محكمة العدل الأوروبية فيما يخص بطولة دوري السوبر الأوروبي لكرة القدم.
وذكر بيان عبر الموقع الرسمي لريال مدريد «نرحب بارتياح كبير بالقرار الذي اتخذته محكمة العدل الأوروبية، المسؤولة عن ضمان مبادئنا وقيمنا وحرياتنا».
وأضاف البيان نقلا عن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز «في الأيام المقبلة، سوف ندرس بعناية نطاق هذا القرار، ولكنني أتوقع استنتاجين لهما أهمية تاريخية كبيرة. أولاً، ان كرة القدم على مستوى الأندية الأوروبية لم ولن تُحتكر مرة أخرى. وثانياً، اعتباراً من اليوم، ستصبح الأندية هي سيدة مصيرها. ترى الأندية أن من حقنا اقتراح وتعزيز المسابقات الأوروبية التي من شأنها تحديث رياضتنا وجذب المشجعين من جميع أنحاء العالم. باختصار، اليوم انتصرت أوروبا الحريات مرة أخرى، واليوم انتصرت كرة القدم وجماهيرها أيضاً».
وأوضح «أمام الضغوط التي نتعرض لها منذ أكثر من عامين، انتصر اليوم القانون والعقل والحرية. ولهذا السبب، سيواصل ريال مدريد العمل من أجل مصلحة كرة القدم».
وأشار بيريز «تماماً كما اتخذنا منذ ما يقرب من سبعين عاماً خطوة أساسية في تاريخ كرة القدم من خلال إنشاء كأس أوروبا، لدينا اليوم مرة أخرى واجب ومسؤولية إعطاء كرة القدم الأوروبية الزخم الجديد الذي تحتاجه بشدة. ولتحقيق ذلك، سنواصل الدفاع عن مشروع عصري، متوافق تماماً مع المسابقات الوطنية، ومفتوح للجميع، على أساس الجدارة الرياضية، والذي سيفرض بشكل فعال احترام اللعب المالي النظيف. مشروع سيحقق الاستدامة الاقتصادية لجميع الأندية، وقبل كل شيء، سيحمي اللاعبين ويثير حماسة المشجعين في جميع أنحاء العالم».
وتابع «سنفعل ذلك رغم الضغوط التي عانينا منها والتي بلا شك ستشتد اعتباراً من اليوم. ولكن أحداً لم يقل يوماً إن إنهاء الاحتكار بعد كل هذه العقود الطويلة سيكون أمراً سهلاً... نحن أمام فرصة تاريخية لتحسين كرة القدم على مستوى الأندية الأوروبية. نريد كرة قدم تليق بالقرن الحادي والعشرين، مع حوكمة شفافة تجيد التعايش مع التقنيات الجديدة وتأجيج حماسة المشجعين».
وأكد رئيس ريال مدريد «اسمحوا لي أن أقول للأندية الأوروبية إننا في بداية حقبة جديدة يمكننا فيها العمل بحرية من خلال الحوار البناء، دون تهديدات، دون التصرف ضد أي شيء أو أي شخص وبهدف تجديد وتحديث كرة القدم لمواصلة تأجيج شغف الجماهير».
وواصل بيريز حديثه قائلا «اعتباراً من اليوم، أصبح حاضر ومستقبل كرة القدم الأوروبية أخيراً في أيدي الأندية نفسها واللاعبين وجماهيرهم. مصيرنا ملك لنا وأمامنا مسؤولية كبيرة.. سيشكل هذا اليوم علامة فارقة. إنه يوم عظيم لتاريخ كرة القدم ولتاريخ الرياضة».
وأكدت محكمة العدل الأوروبية في حكمها الصادر أمس الخميس أن قواعد الاتحادين الدولي (فيفا) والأوروبي (يويفا) لكرة القدم الخاصة بالموافقة المسبقة على البطولات مثل دوري السوبر الأوروبي تتعارض مع لوائح الاتحاد الأوروبي.
وأعلنت أندية مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وليفربول وارسنال وتشيلسي وتوتنهام وميلان وإنتر ميلان ويوفنتوس وأتلتيكو مدريد وبرشلونة وريال مدريد تأسيس بطولة دوري السوبر الأوروبي، في أبريل 2021 مع عضوية دائمة من أجل المنافسة بها، لكي تحل بدلا من بطولة دوري الأبطال التي ينظمها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وتحرك الاتحاد الأوروبي من خلال تحديث فعاليات بطولة دوري أبطال أوروبا، بإقامة البطولة من دوري ضخم يضم 36 فريقا.
لكن المعارضة الشديدة من جانب الجماهير وروابط الدوريات واتحادات كرة القدم أدت إلى انسحاب تسعة أندية قبل أن يلحق بهم يوفنتوس في وقت لاحق.
وقد بدأ الريال وبرشلونة إجراءات قضائية لحماية موقفهما، مع مطالبة محكمة العدل بالبت في النقاط الخاصة بقانون الاتحاد الأوروبي من قبل محكمة مدريد.
واتهم الناديان الإسبانيان اليويفا بانتهاك القوانين الأوروبية من خلال استغلال هيمنته على سوق البطولات الأوروبية.
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