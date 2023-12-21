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بيريز: كرة القدم لم ولن تحتكر مرة أخرى

12/21/2023 8:05:23 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

مدريد‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬رحب‭ ‬نادي‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬الإسباني‭ ‬بالقرار‭ ‬الذي‭ ‬اتخذته‭ ‬محكمة‭ ‬العدل‭ ‬الأوروبية‭ ‬فيما‭ ‬يخص‭ ‬بطولة‭ ‬دوري‭ ‬السوبر‭ ‬الأوروبي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

وذكر‭ ‬بيان‭ ‬عبر‭ ‬الموقع‭ ‬الرسمي‭ ‬لريال‭ ‬مدريد‭ ‬‮«‬نرحب‭ ‬بارتياح‭ ‬كبير‭ ‬بالقرار‭ ‬الذي‭ ‬اتخذته‭ ‬محكمة‭ ‬العدل‭ ‬الأوروبية،‭ ‬المسؤولة‭ ‬عن‭ ‬ضمان‭ ‬مبادئنا‭ ‬وقيمنا‭ ‬وحرياتنا‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬البيان‭ ‬نقلا‭ ‬عن‭ ‬رئيس‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬فلورنتينو‭ ‬بيريز‭ ‬‮«‬في‭ ‬الأيام‭ ‬المقبلة،‭ ‬سوف‭ ‬ندرس‭ ‬بعناية‭ ‬نطاق‭ ‬هذا‭ ‬القرار،‭ ‬ولكنني‭ ‬أتوقع‭ ‬استنتاجين‭ ‬لهما‭ ‬أهمية‭ ‬تاريخية‭ ‬كبيرة‭. ‬أولاً،‭ ‬ان‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الأندية‭ ‬الأوروبية‭ ‬لم‭ ‬ولن‭ ‬تُحتكر‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭. ‬وثانياً،‭ ‬اعتباراً‭ ‬من‭ ‬اليوم،‭ ‬ستصبح‭ ‬الأندية‭ ‬هي‭ ‬سيدة‭ ‬مصيرها‭. ‬ترى‭ ‬الأندية‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬حقنا‭ ‬اقتراح‭ ‬وتعزيز‭ ‬المسابقات‭ ‬الأوروبية‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬تحديث‭ ‬رياضتنا‭ ‬وجذب‭ ‬المشجعين‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭. ‬باختصار،‭ ‬اليوم‭ ‬انتصرت‭ ‬أوروبا‭ ‬الحريات‭ ‬مرة‭ ‬أخرى،‭ ‬واليوم‭ ‬انتصرت‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬وجماهيرها‭ ‬أيضاً‮»‬‭.‬

وأوضح‭ ‬‮«‬أمام‭ ‬الضغوط‭ ‬التي‭ ‬نتعرض‭ ‬لها‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عامين،‭ ‬انتصر‭ ‬اليوم‭ ‬القانون‭ ‬والعقل‭ ‬والحرية‭. ‬ولهذا‭ ‬السبب،‭ ‬سيواصل‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬العمل‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬مصلحة‭ ‬كرة‭ ‬القدم‮»‬‭.‬

وأشار‭ ‬بيريز‭ ‬‮«‬تماماً‭ ‬كما‭ ‬اتخذنا‭ ‬منذ‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬سبعين‭ ‬عاماً‭ ‬خطوة‭ ‬أساسية‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إنشاء‭ ‬كأس‭ ‬أوروبا،‭ ‬لدينا‭ ‬اليوم‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬واجب‭ ‬ومسؤولية‭ ‬إعطاء‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الأوروبية‭ ‬الزخم‭ ‬الجديد‭ ‬الذي‭ ‬تحتاجه‭ ‬بشدة‭. ‬ولتحقيق‭ ‬ذلك،‭ ‬سنواصل‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬مشروع‭ ‬عصري،‭ ‬متوافق‭ ‬تماماً‭ ‬مع‭ ‬المسابقات‭ ‬الوطنية،‭ ‬ومفتوح‭ ‬للجميع،‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬الجدارة‭ ‬الرياضية،‭ ‬والذي‭ ‬سيفرض‭ ‬بشكل‭ ‬فعال‭ ‬احترام‭ ‬اللعب‭ ‬المالي‭ ‬النظيف‭. ‬مشروع‭ ‬سيحقق‭ ‬الاستدامة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬لجميع‭ ‬الأندية،‭ ‬وقبل‭ ‬كل‭ ‬شيء،‭ ‬سيحمي‭ ‬اللاعبين‭ ‬ويثير‭ ‬حماسة‭ ‬المشجعين‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬سنفعل‭ ‬ذلك‭ ‬رغم‭ ‬الضغوط‭ ‬التي‭ ‬عانينا‭ ‬منها‭ ‬والتي‭ ‬بلا‭ ‬شك‭ ‬ستشتد‭ ‬اعتباراً‭ ‬من‭ ‬اليوم‭. ‬ولكن‭ ‬أحداً‭ ‬لم‭ ‬يقل‭ ‬يوماً‭ ‬إن‭ ‬إنهاء‭ ‬الاحتكار‭ ‬بعد‭ ‬كل‭ ‬هذه‭ ‬العقود‭ ‬الطويلة‭ ‬سيكون‭ ‬أمراً‭ ‬سهلاً‭... ‬نحن‭ ‬أمام‭ ‬فرصة‭ ‬تاريخية‭ ‬لتحسين‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الأندية‭ ‬الأوروبية‭. ‬نريد‭ ‬كرة‭ ‬قدم‭ ‬تليق‭ ‬بالقرن‭ ‬الحادي‭ ‬والعشرين،‭ ‬مع‭ ‬حوكمة‭ ‬شفافة‭ ‬تجيد‭ ‬التعايش‭ ‬مع‭ ‬التقنيات‭ ‬الجديدة‭ ‬وتأجيج‭ ‬حماسة‭ ‬المشجعين‮»‬‭.‬

وأكد‭ ‬رئيس‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬‮«‬اسمحوا‭ ‬لي‭ ‬أن‭ ‬أقول‭ ‬للأندية‭ ‬الأوروبية‭ ‬إننا‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬حقبة‭ ‬جديدة‭ ‬يمكننا‭ ‬فيها‭ ‬العمل‭ ‬بحرية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الحوار‭ ‬البناء،‭ ‬دون‭ ‬تهديدات،‭ ‬دون‭ ‬التصرف‭ ‬ضد‭ ‬أي‭ ‬شيء‭ ‬أو‭ ‬أي‭ ‬شخص‭ ‬وبهدف‭ ‬تجديد‭ ‬وتحديث‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬لمواصلة‭ ‬تأجيج‭ ‬شغف‭ ‬الجماهير‮»‬‭.‬

وواصل‭ ‬بيريز‭ ‬حديثه‭ ‬قائلا‭ ‬‮«‬اعتباراً‭ ‬من‭ ‬اليوم،‭ ‬أصبح‭ ‬حاضر‭ ‬ومستقبل‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الأوروبية‭ ‬أخيراً‭ ‬في‭ ‬أيدي‭ ‬الأندية‭ ‬نفسها‭ ‬واللاعبين‭ ‬وجماهيرهم‭. ‬مصيرنا‭ ‬ملك‭ ‬لنا‭ ‬وأمامنا‭ ‬مسؤولية‭ ‬كبيرة‭.. ‬سيشكل‭ ‬هذا‭ ‬اليوم‭ ‬علامة‭ ‬فارقة‭. ‬إنه‭ ‬يوم‭ ‬عظيم‭ ‬لتاريخ‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬ولتاريخ‭ ‬الرياضة‮»‬‭.‬

وأكدت‭ ‬محكمة‭ ‬العدل‭ ‬الأوروبية‭ ‬في‭ ‬حكمها‭ ‬الصادر‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬أن‭ ‬قواعد‭ ‬الاتحادين‭ ‬الدولي‭ (‬فيفا‭) ‬والأوروبي‭ (‬يويفا‭) ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬الخاصة‭ ‬بالموافقة‭ ‬المسبقة‭ ‬على‭ ‬البطولات‭ ‬مثل‭ ‬دوري‭ ‬السوبر‭ ‬الأوروبي‭ ‬تتعارض‭ ‬مع‭ ‬لوائح‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭.‬

وأعلنت‭ ‬أندية‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬ومانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬وليفربول‭ ‬وارسنال‭ ‬وتشيلسي‭ ‬وتوتنهام‭ ‬وميلان‭ ‬وإنتر‭ ‬ميلان‭ ‬ويوفنتوس‭ ‬وأتلتيكو‭ ‬مدريد‭ ‬وبرشلونة‭ ‬وريال‭ ‬مدريد‭ ‬تأسيس‭ ‬بطولة‭ ‬دوري‭ ‬السوبر‭ ‬الأوروبي،‭ ‬في‭ ‬أبريل‭ ‬2021‭ ‬مع‭ ‬عضوية‭ ‬دائمة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬المنافسة‭ ‬بها،‭ ‬لكي‭ ‬تحل‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬دوري‭ ‬الأبطال‭ ‬التي‭ ‬ينظمها‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬وتحرك‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تحديث‭ ‬فعاليات‭ ‬بطولة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا،‭ ‬بإقامة‭ ‬البطولة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬ضخم‭ ‬يضم‭ ‬36‭ ‬فريقا‭.‬

لكن‭ ‬المعارضة‭ ‬الشديدة‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬الجماهير‭ ‬وروابط‭ ‬الدوريات‭ ‬واتحادات‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬انسحاب‭ ‬تسعة‭ ‬أندية‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يلحق‭ ‬بهم‭ ‬يوفنتوس‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭.‬

وقد‭ ‬بدأ‭ ‬الريال‭ ‬وبرشلونة‭ ‬إجراءات‭ ‬قضائية‭ ‬لحماية‭ ‬موقفهما،‭ ‬مع‭ ‬مطالبة‭ ‬محكمة‭ ‬العدل‭ ‬بالبت‭ ‬في‭ ‬النقاط‭ ‬الخاصة‭ ‬بقانون‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬محكمة‭ ‬مدريد‭.‬

واتهم‭ ‬الناديان‭ ‬الإسبانيان‭ ‬اليويفا‭ ‬بانتهاك‭ ‬القوانين‭ ‬الأوروبية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬استغلال‭ ‬هيمنته‭ ‬على‭ ‬سوق‭ ‬البطولات‭ ‬الأوروبية‭.‬


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