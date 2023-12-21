رابطة الأندية الأوروبية: الحكم لا يدعم مشروع السوبر الأوروبي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

الدوحة‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬علقت‭ ‬رابطة‭ ‬الأندية‭ ‬الأوروبية،‭ ‬التي‭ ‬تمثل‭ ‬نحو‮

‬500‭ ‬نادي‭ ‬كرة‭ ‬قدم‭ ‬احترافي‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬أوروبا،‭ ‬على‭ ‬الحكم‭ ‬الذي‭ ‬أصدرته‭ ‬محكمة‭ ‬العدل‭ ‬الأوروبية‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭.‬

أشارت‭ ‬الرابطة‭ ‬بوضوح‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الحكم‭ ‬لا‭ ‬يدعم‭ ‬أو‭ ‬يؤيد‭ ‬بأي‭ ‬شكل‭ ‬من‭ ‬أشكال‭ ‬مشروع‭ ‬دوري‭ ‬السوبر‭ ‬الأوروبي‭. ‬وذكرت‭ ‬الرابطة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬صحفي‭ ‬‮«‬منذ‭ ‬رفع‭ ‬القضية‭ ‬القانونية‭ ‬للمحكمة‭ ‬قبل‭ ‬عامين،‭ ‬تمكنت‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ ‬والعالم‭ ‬من‭ ‬تنفيذ‭ ‬إصلاحات‭ ‬رئيسية‭ ‬للحوكمة‭ ‬في‭ ‬المنظومة‭ ‬الكروية‭ ‬على‭ ‬الصعيدين‭ ‬الأوروبي‭ ‬والعالمي،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬وضع‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ (‬يويفا‭) ‬قواعد‭ ‬جديدة‭ ‬بشأن‭ ‬الموافقات‭ ‬المسبقة‭ ‬على‭ ‬المنافسات؛‭ ‬وتحديداً،‭ ‬الإصلاحات‭ ‬المنجزة‭ ‬بموجب‭ ‬المشروع‭ ‬المشترك‭ ‬ومذكرة‭ ‬التفاهم‭ ‬التي‭ ‬وقعتها‭ ‬رابطة‭ ‬الأندية‭ ‬الأوروبية‭ ‬مع‭ ‬يويفا‭ ‬والاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للعبة‭ (‬فيفا‭) ‬في‭ ‬شهري‭ ‬سبتمبر‭ ‬ومارس‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬العام‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬البيان‭ ‬‮«‬تؤكد‭ ‬الرابطة‭ ‬أنه‭ ‬لطالما‭ ‬كانت‭ ‬الأندية‭ ‬عنصراً‭ ‬محورياً‭ ‬ومشاركاً‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬صنع‭ ‬القرار‭ ‬بشأن‭ ‬مشاركتها‭ ‬بالمسابقات‮»‬‭.‬‮

‬‭ ‬وتابع‭: ‬‮«‬باختصار،‭ ‬نجح‭ ‬عالم‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬تجاوز‭ ‬مشروع‭ ‬دوري‭ ‬السوبر‭ ‬الأوروبي‭ ‬منذ‭ ‬عدة‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إجراء‭ ‬الإصلاحات‭ ‬اللازمة،‭ ‬مع‭ ‬عزمه‭ ‬مواصلة‭ ‬هذه‭ ‬الإصلاحات‭ ‬للارتقاء‭ ‬بواقع‭ ‬كرة‭ ‬القدم‮»‬‭. ‬‮

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وأوضح‭ ‬بيان‭ ‬الرابطة‭ ‬‮«‬منذ‭ ‬البداية،‭ ‬تتفق‭ ‬جميع‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬في‭ ‬منظومات‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الأوروبية‭ ‬والعالمية،‭ ‬والتي‭ ‬تشمل‭ ‬الاتحادات‭ ‬الرياضية‭ ‬القارية‭ ‬والمحلية‭ ‬والدوريات‭ ‬والأندية‭ ‬واللاعبين‭ ‬والجمهور،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬ليست‭ ‬عقداً‭ ‬قانونياً،‭ ‬بل‭ ‬هي‭ ‬التزام‭ ‬اجتماعي،‭ ‬حيث‭ ‬أكدوا‭ ‬موقفهم‭ ‬الثابت‭ ‬ضد‭ ‬سعي‭ ‬قلة‭ ‬من‭ ‬الأفراد‭ ‬المدفوعين‭ ‬بمصالحهم‭ ‬الشخصية‭ ‬إلى‭ ‬تقويض‭ ‬الأسس‭ ‬والمبادئ‭ ‬الأساسية‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬الأوروبية‮»‬‭.‬

وأكدت‭ ‬رابطة‭ ‬الأندية‭ ‬الأوروبية‭ ‬مواصلتها‭ ‬العمل‭ ‬من‭ ‬كثب‭ ‬مع‭ ‬فيفا‭ ‬ويويفا‭ ‬وباقي‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬المعترف‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬رياضة‭ ‬كرة‭ ‬القدم،‭ ‬بهدف‭ ‬مواصلة‭ ‬تطوير‭ ‬هذه‭ ‬الرياضة‭ ‬التي‭ ‬ترتكز‭ ‬على‭ ‬مبادئ‭ ‬الجدارة‭ ‬الرياضية‭ ‬والشمولية‭ ‬والمنافسة‭ ‬المفتوحة‭ ‬والتضامن‭.‬

واختتم‭ ‬البيان‭ ‬بالقول‭ ‬‮«‬تشكل‭ ‬هذه‭ ‬المبادئ‭ ‬جوهر‭ ‬عمل‭ ‬رابطة‭ ‬الأندية‭ ‬الأوروبية‭ ‬وتندرج‭ ‬في‭ ‬صلب‭ ‬عمل‭ ‬النموذج‭ ‬الرياضي‭ ‬الأوروبي،‭ ‬الذي‭ ‬يضمن‭ ‬تحقيق‭ ‬مصالح‭ ‬وازدهار‭ ‬كامل‭ ‬منظومة‭ ‬كرة‭ ‬القدم‮»‬‭.‬



