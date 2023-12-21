الأرجنتين تتشبث بصدارة تصنيف فيفا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
زيوريخ - (د ب أ): احتفظ المنتخب الأرجنتيني بطل العالم بصدارة النسخة الأخيرة من التصنيف العالمي للمنتخبات لعام 2023 الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أمس الخميس الموافق 21 ديسمبر 2023.
ولم تشهد المراكز العشرة الأولى في تصنيف الفيفا أي تغيير، حيث تشبث المنتخب الأرجنتيني بالصدارة يليه منتخب فرنسا في المركز الثاني ثم إنجلترا في المركز الثالث وبلجيكا في المركز الرابع والبرازيل في المركز الخامس وهولندا في المركز السادس والبرتغال في المركز السابع وإسبانيا في المركز الثامن وإيطاليا في المركز التاسع وكرواتيا في المركز العاشر.
وعلى مستوى قارة إفريقيا حل في الصدارة المنتخب المغربي صاحب المركز الـ13 في التصنيف العالمي، يليه منتخب السنغال ثم تونس ثم الجزائر ثم مصر ثم نيجيريا ثم الكاميرون ثم كوت ديفوار ثم مالي ثم بوركينا فاسو في المركز العاشر. وحل المنتخب الياباني صاحب المركز الـ17 في التصنيف العالمي، في صدارة تصنيف المنتخبات الآسيوية، يليه منتخب إيران ثم كوريا الجنوبية ثم أستراليا ثم السعودية يليها قطر ثم الإمارات ثم أوزبكستان ثم العراق ثم الصين.
وفي تصنيف قارة أمريكا الجنوبية، تصدر منتخب الأرجنتين القائمة يليه منتخب البرازيل ثم أوروجواي ثم كولومبيا ثم الإكوادور ثم بيرو وتشيلي وفنزويلا وباراجواي وبوليفيا.
وفي تصنيف أمريكا الشمالية، حل منتخب أمريكا في الصدارة يليه منتخب المكسيك ثم بنما ثم كندا وكوستاريكا ثم جامايكا.
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