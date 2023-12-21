Friday, 22 December 2023 06:35 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الأرجنتين تتشبث بصدارة تصنيف فيفا

12/21/2023 8:05:22 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

زيوريخ‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬احتفظ‭ ‬المنتخب‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬بطل‭ ‬العالم‭ ‬بصدارة‭ ‬النسخة‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬التصنيف‭ ‬العالمي‭ ‬للمنتخبات‭ ‬لعام‭ ‬2023‭ ‬الصادر‭ ‬عن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ (‬فيفا‭) ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬الموافق‭ ‬21‭ ‬ديسمبر‭ ‬2023‭.‬

ولم‭ ‬تشهد‭ ‬المراكز‭ ‬العشرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬تصنيف‭ ‬الفيفا‭ ‬أي‭ ‬تغيير،‭ ‬حيث‭ ‬تشبث‭ ‬المنتخب‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬بالصدارة‭ ‬يليه‭ ‬منتخب‭ ‬فرنسا‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬ثم‭ ‬إنجلترا‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬وبلجيكا‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬والبرازيل‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭ ‬وهولندا‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬السادس‭ ‬والبرتغال‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬السابع‭ ‬وإسبانيا‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثامن‭ ‬وإيطاليا‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬التاسع‭ ‬وكرواتيا‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬العاشر‭.‬

وعلى‭ ‬مستوى‭ ‬قارة‭ ‬إفريقيا‭ ‬حل‭ ‬في‭ ‬الصدارة‭ ‬المنتخب‭ ‬المغربي‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬الـ13‭ ‬في‭ ‬التصنيف‭ ‬العالمي،‭ ‬يليه‭ ‬منتخب‭ ‬السنغال‭ ‬ثم‭ ‬تونس‭ ‬ثم‭ ‬الجزائر‭ ‬ثم‭ ‬مصر‭ ‬ثم‭ ‬نيجيريا‭ ‬ثم‭ ‬الكاميرون‭ ‬ثم‭ ‬كوت‭ ‬ديفوار‭ ‬ثم‭ ‬مالي‭ ‬ثم‭ ‬بوركينا‭ ‬فاسو‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬العاشر‭. ‬وحل‭ ‬المنتخب‭ ‬الياباني‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬الـ17‭ ‬في‭ ‬التصنيف‭ ‬العالمي،‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬تصنيف‭ ‬المنتخبات‭ ‬الآسيوية،‭ ‬يليه‭ ‬منتخب‭ ‬إيران‭ ‬ثم‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬ثم‭ ‬أستراليا‭ ‬ثم‭ ‬السعودية‭ ‬يليها‭ ‬قطر‭ ‬ثم‭ ‬الإمارات‭ ‬ثم‭ ‬أوزبكستان‭ ‬ثم‭ ‬العراق‭ ‬ثم‭ ‬الصين‭.‬

وفي‭ ‬تصنيف‭ ‬قارة‭ ‬أمريكا‭ ‬الجنوبية،‭ ‬تصدر‭ ‬منتخب‭ ‬الأرجنتين‭ ‬القائمة‭ ‬يليه‭ ‬منتخب‭ ‬البرازيل‭ ‬ثم‭ ‬أوروجواي‭ ‬ثم‭ ‬كولومبيا‭ ‬ثم‭ ‬الإكوادور‭ ‬ثم‭ ‬بيرو‭ ‬وتشيلي‭ ‬وفنزويلا‭ ‬وباراجواي‭ ‬وبوليفيا‭.‬

وفي‭ ‬تصنيف‭ ‬أمريكا‭ ‬الشمالية،‭ ‬حل‭ ‬منتخب‭ ‬أمريكا‭ ‬في‭ ‬الصدارة‭ ‬يليه‭ ‬منتخب‭ ‬المكسيك‭ ‬ثم‭ ‬بنما‭ ‬ثم‭ ‬كندا‭ ‬وكوستاريكا‭ ‬ثم‭ ‬جامايكا‭.‬


MENAFN21122023000055011008ID1107644567

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث