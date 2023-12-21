الأرجنتين تتشبث بصدارة تصنيف فيفا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

زيوريخ‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬احتفظ‭ ‬المنتخب‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬بطل‭ ‬العالم‭ ‬بصدارة‭ ‬النسخة‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬التصنيف‭ ‬العالمي‭ ‬للمنتخبات‭ ‬لعام‭ ‬2023‭ ‬الصادر‭ ‬عن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ (‬فيفا‭) ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬الموافق‭ ‬21‭ ‬ديسمبر‭ ‬2023‭.‬

ولم‭ ‬تشهد‭ ‬المراكز‭ ‬العشرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬تصنيف‭ ‬الفيفا‭ ‬أي‭ ‬تغيير،‭ ‬حيث‭ ‬تشبث‭ ‬المنتخب‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬بالصدارة‭ ‬يليه‭ ‬منتخب‭ ‬فرنسا‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬ثم‭ ‬إنجلترا‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬وبلجيكا‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬والبرازيل‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭ ‬وهولندا‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬السادس‭ ‬والبرتغال‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬السابع‭ ‬وإسبانيا‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثامن‭ ‬وإيطاليا‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬التاسع‭ ‬وكرواتيا‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬العاشر‭.‬

وعلى‭ ‬مستوى‭ ‬قارة‭ ‬إفريقيا‭ ‬حل‭ ‬في‭ ‬الصدارة‭ ‬المنتخب‭ ‬المغربي‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬الـ13‭ ‬في‭ ‬التصنيف‭ ‬العالمي،‭ ‬يليه‭ ‬منتخب‭ ‬السنغال‭ ‬ثم‭ ‬تونس‭ ‬ثم‭ ‬الجزائر‭ ‬ثم‭ ‬مصر‭ ‬ثم‭ ‬نيجيريا‭ ‬ثم‭ ‬الكاميرون‭ ‬ثم‭ ‬كوت‭ ‬ديفوار‭ ‬ثم‭ ‬مالي‭ ‬ثم‭ ‬بوركينا‭ ‬فاسو‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬العاشر‭. ‬وحل‭ ‬المنتخب‭ ‬الياباني‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬الـ17‭ ‬في‭ ‬التصنيف‭ ‬العالمي،‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬تصنيف‭ ‬المنتخبات‭ ‬الآسيوية،‭ ‬يليه‭ ‬منتخب‭ ‬إيران‭ ‬ثم‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬ثم‭ ‬أستراليا‭ ‬ثم‭ ‬السعودية‭ ‬يليها‭ ‬قطر‭ ‬ثم‭ ‬الإمارات‭ ‬ثم‭ ‬أوزبكستان‭ ‬ثم‭ ‬العراق‭ ‬ثم‭ ‬الصين‭.‬

وفي‭ ‬تصنيف‭ ‬قارة‭ ‬أمريكا‭ ‬الجنوبية،‭ ‬تصدر‭ ‬منتخب‭ ‬الأرجنتين‭ ‬القائمة‭ ‬يليه‭ ‬منتخب‭ ‬البرازيل‭ ‬ثم‭ ‬أوروجواي‭ ‬ثم‭ ‬كولومبيا‭ ‬ثم‭ ‬الإكوادور‭ ‬ثم‭ ‬بيرو‭ ‬وتشيلي‭ ‬وفنزويلا‭ ‬وباراجواي‭ ‬وبوليفيا‭.‬

وفي‭ ‬تصنيف‭ ‬أمريكا‭ ‬الشمالية،‭ ‬حل‭ ‬منتخب‭ ‬أمريكا‭ ‬في‭ ‬الصدارة‭ ‬يليه‭ ‬منتخب‭ ‬المكسيك‭ ‬ثم‭ ‬بنما‭ ‬ثم‭ ‬كندا‭ ‬وكوستاريكا‭ ‬ثم‭ ‬جامايكا‭.‬



