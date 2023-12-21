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انتكاسة لـ ((ويفا)) مع استئناف المعركة

12/21/2023 8:05:22 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

بروكسل‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬عاد‭ ‬الصراع‭ ‬بين‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬‮«‬ويفا‮»‬‭ ‬والشركة‭ ‬المروجة‭ ‬للدوري‭ ‬السوبر‭ ‬إلى‭ ‬نقطة‭ ‬الصفر‭ ‬بعدما‭ ‬قضت‭ ‬محكمة‭ ‬العدل‭ ‬الاوروبية‭ ‬الخميس‭ ‬بأن‭ ‬الإجراءات‭ ‬التي‭ ‬اتخذها‭ ‬الاتحادان‭ ‬الدولي‭ ‬‮«‬فيفا‮»‬‭ ‬ونظيره‭ ‬‮«‬ويفا‮»‬‭ ‬لعرقلة‭ ‬إنشاء‭ ‬الدوري‭ ‬السوبر‭ ‬الانشقاقي‭ ‬عن‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا،‭ ‬تنتهك‭ ‬قانون‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬للعبة‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬اعتبر‭ ‬‮«‬ويفا‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬اصيب‭ ‬بانتكاسة‭ ‬جراء‭ ‬استئناف‭ ‬المعركة‭ ‬حيال‭ ‬مستقبل‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الأوروبية،‭ ‬أنّ‭ ‬قرار‭ ‬المحكمة‭ ‬لا‭ ‬يعني‭ ‬تأييد‭ ‬اطلاق‭ ‬المسابقة‭ ‬الجديدة‭.‬

وأشارت‭ ‬محكمة‭ ‬العدل‭ ‬الأوروبية‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬قواعد‭ +‬فيفا‭+ ‬و‭+‬ويفا‭+ ‬التي‭ ‬تجعل‭ ‬أي‭ ‬مشروع‭ ‬جديد‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بين‭ ‬الأندية‭ ‬يخضع‭ ‬لموافقتهما‭ ‬المسبّقة،‭ ‬مثل‭ ‬الدوري‭ ‬السوبر،‭ ‬وتمنع‭ ‬الأندية‭ ‬واللاعبين‭ ‬من‭ ‬اللعب‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬المسابقات،‭ ‬غير‭ ‬قانوني‮»‬‭.‬

وشدد‭ ‬ملخص‭ ‬الحكم‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يعني‭ ‬بالضرورة‭ ‬أنه‭ ‬يجب‭ ‬الترخيص‭ ‬لمشروع‭ ‬الدوري‭ ‬السوبر‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي،‭ ‬بل‭ ‬يعني‭ ‬فقط‭ ‬أن‭ ‬فيفا‭ ‬وويفا‭ ‬‮«‬يسيئان‭ ‬استخدام‭ ‬مركزيهما‮»‬‭ ‬للهيمنة‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭. ‬


‮«‬ويفا‮»‬‭ ‬يسارع‭ ‬لاحتواء‭ ‬الموقف

وسارع‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي‭ ‬لاحتواء‭ ‬الموقف‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬اصدار‭ ‬بيان‭ ‬أبدى‭ ‬فيه‭ ‬‮«‬ثقته‮»‬‭ ‬بإلتزامه‭ ‬الكامل‭ ‬بالقوانين‭ ‬الاوروبية‭ ‬بشأن‭ ‬قواعده‭ ‬الجديدة‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالمسابقات‭ ‬المُنافسة‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬الدوري‭ ‬السوبر‭.‬

وأضاف‭ ‬الاتحاد‭ ‬القاري‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬الحكم‭ ‬لا‭ ‬يعني‭ ‬الموافقة‭ ‬أو‭ ‬التحقق‭ ‬من‭ ‬صحة‭ ‬ما‭ ‬يسمى‭ (‬الدوري‭ ‬السوبر‭). ‬بل‭ ‬إنه‭ ‬يسلّط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬النقص‭ ‬الموجود‭ ‬مسبقًا‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬التفويض‭ ‬المسبق‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬وهو‭ ‬الجانب‭ ‬الفني‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬الاعتراف‭ ‬به‭ ‬بالفعل‭ ‬ومعالجته‭ ‬في‭ ‬يونيو‭ ‬2022‭ ‬مع‭ ‬اقرار‭ ‬قوانين‭ ‬جديدة‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬واثق‭ ‬من‭ ‬قوة‭ ‬قوانينه‭ ‬الجديدة،‭ ‬وعلى‭ ‬وجه‭ ‬التحديد‭ ‬أنها‭ ‬تمتثل‭ ‬لجميع‭ ‬القوانين‭ ‬واللوائح‭ ‬الأوروبية‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‮»‬‭.‬


مشروع‭ ‬جديد‭ ‬من‭ ‬64‭ ‬ناديًا

وأعلن‭ ‬12‭ ‬نادياً‭ ‬من‭ ‬العيار‭ ‬الثقيل‭ ‬في‭ ‬أبريل‭ ‬2021‭ ‬اطلاق‭ ‬الدوري‭ ‬السوبر‭ ‬المغلق‭ ‬مع‭ ‬إمكاناته‭ ‬التجارية‭ ‬الهائلة،‭ ‬وذلك‭ ‬تزامناً‭ ‬مع‭ ‬توجه‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬الى‭ ‬إطلاق‭ ‬إصلاحات‭ ‬واسعة‭ ‬على‭ ‬مسابقته‭ ‬الكبرى‭ ‬دوري‭ ‬الأبطال‭.‬

وبعد‭ ‬ذلك،‭ ‬هدد‭ ‬‮«‬ويفا‮»‬‭ ‬ونظيره‭ ‬الدولي‭ ‬‮«‬فيفا‮»‬‭ ‬بفرض‭ ‬عقوبات‭ ‬وسط‭ ‬معارضة‭ ‬صاخبة‭ ‬من‭ ‬الجماهير‭ ‬لهذا‭ ‬المشروع،‭ ‬لاسيما‭ ‬في‭ ‬إنكلترا،‭ ‬ما‭ ‬دفع‭ ‬أندية‭ ‬أرسنال‭ ‬وتشلسي‭ ‬وليفربول‭ ‬ومانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬ومانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬وتوتنهام‭ ‬الى‭ ‬الانسحاب‭ ‬منه‭ ‬بعد‭ ‬48‭ ‬ساعة‭ ‬فقط‭ ‬على‭ ‬إطلاق‭ ‬المشروع‭.‬

وبعد‭ ‬عامين‭ ‬على‭ ‬إطلاقه،‭ ‬بقي‭ ‬في‭ ‬الميدان‭ ‬العملاقان‭ ‬الإسبانيان‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬وبرشلونة‭ ‬بعد‭ ‬انسحاب‭ ‬مساندهما‭ ‬الوحيد‭ ‬يوفنتوس‭ ‬الإيطالي‭ ‬في‭ ‬يوليو،‭ ‬وذلك‭ ‬تحت‭ ‬التهديد‭ ‬بعقوبات‭ ‬طالت‭ ‬رئيسه‭ ‬السابق‭ ‬أندريا‭ ‬أنييلي‭ ‬الذي‭ ‬أوقف‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الاتحاد‭ ‬المحلي‭ ‬عن‭ ‬جميع‭ ‬المناصب‭ ‬المرتبطة‭ ‬باللعبة،‭ ‬لدوره‭ ‬المزعوم‭ ‬في‭ ‬قضية‭ ‬‮«‬مناورات‭ ‬الأجور‮»‬‭.‬

وقدّمت‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬أي‭ ‬22‮»‬‭ ‬المروّجة‭ ‬لدوري‭ ‬السوبر‭ ‬الاوروبي‭ ‬اقتراحا‭ ‬لاطلاق‭ ‬‮«‬مسابقة‭ ‬أوروبية‭ ‬مفتوحة‭ ‬جديدة‮»‬،‭ ‬تضم‭ ‬‮«‬64‮»‬‭ ‬ناديا‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬منح‭ ‬حكم‭ ‬محكمة‭ ‬العدل‭ ‬الاوروبية‭ ‬جرعة‭ ‬دعم‭ ‬جديدة‭.‬

ولم‭ ‬تقدم‭ ‬الشركة‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬إنشاؤها‭ ‬للترويج‭ ‬لدوري‭ ‬السوبر‭ ‬الانشقاقي‭ ‬عن‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬بعد‭ ‬إطلاقه‭ ‬الفاشل‭ ‬في‭ ‬أبريل‭ ‬2021،‭ ‬أي‭ ‬تفاصيل‭ ‬حول‭ ‬الموعد‭ ‬الذي‭ ‬قد‭ ‬تبدأ‭ ‬فيه‭ ‬المنافسة‭ ‬المخطط‭ ‬لها‭ ‬أو‭ ‬مقدار‭ ‬الدعم‭ ‬الذي‭ ‬تتمتع‭ ‬به‭. ‬لكنها‭ ‬قالت‭ ‬إن‭ ‬المسابقة‭ ‬الجديد‭ ‬ستعتمد‭ ‬نظام‭ ‬الصعود‭ ‬والهبوط‭ ‬وسيتم‭ ‬بثها‭ ‬على‭ ‬الهواء‭ ‬مباشرة‭ ‬‮«‬على‭ ‬منصة‭ ‬بث‭ ‬جديدة‮»‬‭.‬

وتهدف‭ ‬الخطط‭ ‬الجديدة‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬الإعلان‭ ‬عنها‭ ‬الخميس‭ ‬إلى‭ ‬تقسيم‭ ‬64‭ ‬فريقًا‭ ‬إلى‭ ‬ثلاث‭ ‬بطولات‭ ‬دوري‭ ‬منفصلة،‭ ‬مع‭ ‬16‭ ‬ناديًا‭ ‬في‭ ‬القسم‭ ‬الأول‭ ‬باسم‭ ‬دوري‭ ‬النجوم،‭ ‬مقسمة‭ ‬إلى‭ ‬مجموعتين‭ ‬من‭ ‬ثمانية‭ ‬أندية‭.‬

أما‭ ‬المستوى‭ ‬الثاني،‭ ‬المعروف‭ ‬باسم‭ ‬الدوري‭ ‬الذهبي،‭ ‬فسيضم‭ ‬أيضًا‭ ‬16‭ ‬ناديًا‭ ‬مقسمة‭ ‬إلى‭ ‬مجموعتين‭ ‬من‭ ‬ثمانية،‭ ‬بينما‭ ‬المستوى‭ ‬الثالث،‭ ‬الدوري‭ ‬الأزرق،‭ ‬سيضم‭ ‬32‭ ‬ناديًا‭ ‬في‭ ‬أربع‭ ‬مجموعات‭ ‬من‭ ‬ثمانية‭.‬

وتضمن‭ ‬الاقتراح‭ ‬أن‭ ‬يلعب‭ ‬كل‭ ‬فريق‭ ‬14‭ ‬مباراة‭ ‬قبل‭ ‬مراحل‭ ‬خروج‭ ‬المغلوب‭.‬

وأعلنت‭ ‬‮«‬أي‭ ‬22‮»‬‭ ‬أيضا‭ ‬أنها‭ ‬ستقدم‭ ‬‮«‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬439‭ ‬مليون‭ ‬دولار‮»‬‭ ‬كمدفوعات‭ ‬تضامن‭ ‬للأندية‭ ‬الأوروبية‭ ‬الأخرى،‭ ‬‮«‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ضعف‭ ‬المبلغ‭ ‬الحالي‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬وزعه‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

وقالت‭ ‬إنه‭ ‬سيتم‭ ‬اختيار‭ ‬الأندية‭ ‬للعام‭ ‬الأول‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬‮«‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المعايير‭ ‬الشفافة‭ ‬والأداء‮»‬‭.‬

ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تقام‭ ‬المباريات‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬الأسبوع،‭ ‬حين‭ ‬تقام‭ ‬منافسات‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬الحالية‭ ‬ومسابقات‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬الأخرى‭.‬

وتخطط‭ ‬‮«‬أي‭ ‬22‮»‬‭ ‬أيضًا‭ ‬لإقامة‭ ‬مسابقة‭ ‬للسيدات‭ ‬تضم‭ ‬32‭ ‬فريقًا،‭ ‬والتي‭ ‬قالت‭ ‬إن‭ ‬منصة‭ ‬البث‭ ‬الخاصة‭ ‬بها‭ ‬ستدر‭ ‬دخلاً‭ ‬من‭ ‬‮«‬الإعلانات‭ ‬والاشتراكات‭ ‬المتميزة‭ ‬وشراكات‭ ‬التوزيع‭ ‬والخدمات‭ ‬التفاعلية‭ ‬والجهات‭ ‬الراعية‮»‬‭.‬


تفاوت‭ ‬حول‭ ‬تأييد‭ ‬المشروع

وأكد‭ ‬عملاقا‭ ‬الكرة‭ ‬الاسبانية‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬وبرشلونة‭ ‬عزمهما‭ ‬مواصلة‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬مشروع‭ ‬الدوري‭ ‬السوبر‭ ‬بعد‭ ‬قرار‭ ‬المحكمة‭.‬

وقال‭ ‬رئيس‭ ‬النادي‭ ‬الملكي،‭ ‬فلورنتينو‭ ‬بيريس،‭ ‬في‭ ‬كلمة‭ ‬ألقاها‭ ‬‮«‬سنواصل‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬مشروع‭ ‬حديث،‭ ‬متوافق‭ ‬تماماً‭ ‬مع‭ ‬المسابقات‭ ‬الوطنية‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬‮«‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الأندية‭ ‬الأوروبية‭ ‬لن‭ ‬تظل‭ ‬حكراً‭ ‬بعد‭ ‬الآن‮»‬،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬العدالة‭ ‬الأوروبية‭ ‬‮«‬أقرّت‭ ‬بالكامل‮»‬‭ ‬بـ«الحق‭ ‬في‭ ‬اقتراح‭ ‬وتعزيز‭ ‬المسابقات‭ ‬الأوروبية‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬تحديث‮»‬‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭.‬

كان‭ ‬ناديا‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬وبرشلونة،‭ ‬هما‭ ‬الناديان‭ ‬الأخيران‭ ‬اللذان‭ ‬بقيا‭ ‬مؤيدين‭ ‬للدوري‭ ‬السوبر‭ ‬لكنّ‭ ‬الدوري‭ ‬الإسباني‭ ‬عارض‭ ‬بشدة‭ ‬هذا‭ ‬المفهوم‭.‬

وبخلاف‭ ‬ما‭ ‬صرّح‭ ‬به‭ ‬بيريس،‭ ‬عارضت‭ ‬رابطة‭ ‬الدوري‭ ‬الاسباني‭ ‬فكرة‭ ‬انشاء‭ ‬المسابقة‭ ‬الجديدة‭ ‬ونشرت‭ ‬عبر‭ ‬حسابها‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬إكس‮»‬‭ (‬تويتر‭ ‬سابقا‭) ‬‮«‬اليوم،‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬وقت‭ ‬مضى،‭ ‬نكرر‭ ‬أن‭ ‬الدوري‭ ‬السوبر‭ ‬هو‭ ‬نموذج‭ ‬أناني‭ ‬ونخبوي‮»‬‭.‬

وتابعت‭ ‬‮«‬أي‭ ‬شيء‭ ‬غير‭ ‬مفتوح‭ ‬بالكامل،‭ ‬مع‭ ‬إمكانية‭ ‬الوصول‭ ‬المباشر‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الدوريات‭ ‬المحلية،‭ ‬موسمًا‭ ‬تلو‭ ‬الآخر،‭ ‬هو‭ ‬نظام‭ ‬مغلق‮»‬‭.‬

وحذا‭ ‬أتلتيكو‭ ‬مدريد‭ ‬حذو‭ ‬الرابطة‭ ‬معتبرا‭ ‬أن‭ ‬‮«‬عائلة‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الاوروبية‭ ‬لا‭ ‬تريد‭ ‬الدوري‭ ‬السوبر‮»‬،‭ ‬فيما‭ ‬اعتبر‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬الانكليزي‭ ‬انه‭ ‬‮«‬ملتزم‭ ‬بشكل‭ ‬مطلق‮»‬‭ ‬بمسابقات‭ ‬‮«‬ويفا‮»‬‭ ‬برغم‭ ‬الحكم‭ ‬الصادر‭ ‬عن‭ ‬محكمة‭ ‬العدل‭ ‬الاوروبية‭. ‬وكان‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬الالماني‭ ‬أكثر‭ ‬تشدداً‭ ‬تجاه‭ ‬ما‭ ‬يحصل‭ ‬اذ‭ ‬قال‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬شديد‭ ‬اللهجة‭ ‬أن‭ ‬الدوري‭ ‬السوبر‭ ‬‮«‬هو‭ ‬هجوم‭ ‬على‭ ‬البطولات‭ ‬المحلية‮»‬‭.‬

من‭ ‬جهتها،‭ ‬رأت‭ ‬رابطة‭ ‬مشجعي‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬لا‭ ‬مجال‮»‬‭ ‬لإعادة‭ ‬إطلاق‭ ‬مشروع‭ ‬الدوري‭ ‬السوبر،‭ ‬ووعدت‭ ‬بـ«مواصلة‭ ‬القتال‮»‬‭ ‬لمنع‭ ‬ذلك‭.‬

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