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كفة ((السوبر)) راجحة

12/21/2023 8:05:21 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

بروكسل‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬قضت‭ ‬محكمة‭ ‬العدل‭ ‬الأوروبية‭ ‬أمس‭ ‬بأن‭ ‬الإجراءات‭ ‬التي‭ ‬اتخذها‭ ‬الاتحادان‭ ‬الدولي‭ ‬والأوروبي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬لعرقلة‭ ‬إنشاء‭ ‬دوري‭ ‬السوبر‭ ‬المنافس،‭ ‬تنتهك‭ ‬قانون‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬للعبة‭.‬

وأشارت‭ ‬محكمة‭ ‬العدل‭ ‬الأوروبية‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬قواعد‭ +‬فيفا‭+ ‬و‭+‬ويفا‭+ ‬التي‭ ‬تجعل‭ ‬أي‭ ‬مشروع‭ ‬جديد‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بين‭ ‬الأندية‭ ‬يخضع‭ ‬لموافقتهما‭ ‬المسبّقة،‭ ‬مثل‭ ‬دوري‭ ‬السوبر،‭ ‬وتمنع‭ ‬الأندية‭ ‬واللاعبين‭ ‬من‭ ‬اللعب‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬المسابقات،‭ ‬غير‭ ‬قانوني‮»‬‭.‬

وشدد‭ ‬ملخص‭ ‬الحكم‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يعني‭ ‬بالضرورة‭ ‬أنه‭ ‬يجب‭ ‬الترخيص‭ ‬لمشروع‭ ‬دوري‭ ‬السوبر‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي،‭ ‬بل‭ ‬يعني‭ ‬فقط‭ ‬أن‭ ‬فيفا‭ ‬وويفا‭ ‬‮«‬يسيئان‭ ‬استخدام‭ ‬مركزيهما‮»‬‭ ‬للهيمنة‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭.‬

وأعلنت‭ ‬شركة‭ ‬أي‭ ‬22‭ ‬سبورتس،‭ ‬الشركة‭ ‬التي‭ ‬تروج‭ ‬لمشروع‭ ‬دوري‭ ‬السوبر،‭ ‬انتصارها‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المعركة‭ ‬القانونية‭.‬

وضمن‭ ‬السياق‭ ‬ذاته،‭ ‬أعلن‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للشركة‭ ‬برند‭ ‬ريكارت‭ ‬في‭ ‬منشور‭ ‬على‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬فزنا‭ ‬بالحق‭ ‬في‭ ‬المنافسة‭. ‬لقد‭ ‬انتهى‭ ‬احتكار‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭. ‬لقد‭ ‬تحررت‭ ‬كرة‭ ‬القدم‮»‬‭.‬

وأعلن‭ ‬12‭ ‬نادياً‭ ‬من‭ ‬العيار‭ ‬الثقيل‭ ‬في‭ ‬أبريل‭ ‬2021‭ ‬إطلاق‭ ‬الدوري‭ ‬السوبر‭ ‬المغلق‭ ‬مع‭ ‬إمكاناته‭ ‬التجارية‭ ‬الهائلة،‭ ‬وذلك‭ ‬تزامناً‭ ‬مع‭ ‬توجه‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬الى‭ ‬إطلاق‭ ‬إصلاحات‭ ‬واسعة‭ ‬على‭ ‬مسابقته‭ ‬الكبرى‭ ‬دوري‭ ‬الأبطال‭.‬

وبعد‭ ‬ذلك،‭ ‬هدد‭ ‬‮«‬ويفا‮»‬‭ ‬ونظيره‭ ‬الدولي‭ ‬‮«‬فيفا‮»‬‭ ‬بفرض‭ ‬عقوبات‭ ‬وسط‭ ‬معارضة‭ ‬صاخبة‭ ‬من‭ ‬الجماهير‭ ‬لهذا‭ ‬المشروع،‭ ‬لاسيما‭ ‬في‭ ‬إنكلترا،‭ ‬ما‭ ‬دفع‭ ‬أندية‭ ‬أرسنال‭ ‬وتشلسي‭ ‬وليفربول‭ ‬ومانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬ومانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬وتوتنهام‭ ‬إلى‭ ‬الانسحاب‭ ‬منه‭ ‬بعد‭ ‬48‭ ‬ساعة‭ ‬فقط‭ ‬على‭ ‬إطلاق‭ ‬المشروع‭.‬

وبعد‭ ‬عامين‭ ‬على‭ ‬إطلاقه،‭ ‬بقي‭ ‬في‭ ‬الميدان‭ ‬العملاقان‭ ‬الإسبانيان‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬وبرشلونة‭ ‬بعد‭ ‬انسحاب‭ ‬مساندهما‭ ‬الوحيد‭ ‬يوفنتوس‭ ‬الإيطالي‭ ‬في‭ ‬يوليو،‭ ‬وذلك‭ ‬تحت‭ ‬التهديد‭ ‬بعقوبات‭ ‬طالت‭ ‬رئيسه‭ ‬السابق‭ ‬أندريا‭ ‬أنييلي‭ ‬الذي‭ ‬أوقف‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الاتحاد‭ ‬المحلي‭ ‬عن‭ ‬جميع‭ ‬المناصب‭ ‬المرتبطة‭ ‬باللعبة،‭ ‬لدوره‭ ‬المزعوم‭ ‬في‭ ‬قضية‭ ‬‮«‬مناورات‭ ‬الأجور‮»‬‭.‬

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