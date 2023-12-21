النجمة يطيح بالأهلي ويقتحم السداسي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتب: أحمد الذهبة الجمعة ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
تصوير - عبدالأمير السلاطنة
أطاح فريق النجمة بمنافسه الأهلي بعدما تغلب عليه بنتيجة 76/67 في اللقاء الذي جمعهما يوم أمس على صالة اتحاد السلة بأم الحصم في انطلاق مباريات الجولة الثامنة من دوري زين البحرين لكرة السلة للموسم الحالي 2023-2024.
واستحق النجمة الفوز بعد المستوى الكبير الذي قدمه والجدية والرغبة في تحقيق الفوز، واقتحم النجمة أبواب التأهل إلى الدورة السداسية بعد ان كان في دائرة الحسابات قبل هذه المواجهة.
وجاءت نتائج الفترات: (24/20)، (16/17)، (7/13)، (29/17)، وبرز من النجمة محترفه الامريكي جوش كالدويل بتسجيله 29 نقطة ومواطنه روبنسون 14 نقطة وصادق شكرالله 10 نقاط والسيدمحمد حميد 7 نقاط ومحمد بوعلاي 7 نقاط، فيما كان أفضل المسجلين للأهلي الأمريكي ماكلين 18 نقطة واحمد حسن 13 نقطة والامريكي ادريان 12 نقطة وميثم جميل 8 نقاط وصباح حسين 8 نقاط.
ورفع النجمة رصيده الى 13 نقطة بالتساوي مع الاهلي، ولكل فريق خمسة انتصارات وثلاث هزائم، لكن الأهلي قد ضمن التأهل لكونه فاز على أكثر من منافس وتبقت له مواجهات سهلة مع فرق القاع.
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