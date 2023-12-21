النجمة يطيح بالأهلي ويقتحم السداسي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬أحمد‭ ‬الذهبة الجمعة ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00





تصوير‭ - ‬عبدالأمير‭ ‬السلاطنة





أطاح‭ ‬فريق‭ ‬النجمة‭ ‬بمنافسه‭ ‬الأهلي‭ ‬بعدما‭ ‬تغلب‭ ‬عليه‭ ‬بنتيجة‭ ‬76/67‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬جمعهما‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬اتحاد‭ ‬السلة‭ ‬بأم‭ ‬الحصم‭ ‬في‭ ‬انطلاق‭ ‬مباريات‭ ‬الجولة‭ ‬الثامنة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬للموسم‭ ‬الحالي‭ ‬2023‭-‬2024‭.‬

واستحق‭ ‬النجمة‭ ‬الفوز‭ ‬بعد‭ ‬المستوى‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬قدمه‭ ‬والجدية‭ ‬والرغبة‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الفوز،‭ ‬واقتحم‭ ‬النجمة‭ ‬أبواب‭ ‬التأهل‭ ‬إلى‭ ‬الدورة‭ ‬السداسية‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬دائرة‭ ‬الحسابات‭ ‬قبل‭ ‬هذه‭ ‬المواجهة‭.‬‮

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وجاءت‭ ‬نتائج‭ ‬الفترات‭: (‬24/20‭)‬،‭ (‬16/17‭)‬،‭ (‬7/13‭)‬،‭ (‬29/17‭)‬،‭ ‬وبرز‭ ‬من‭ ‬النجمة‭ ‬محترفه‭ ‬الامريكي‭ ‬جوش‭ ‬كالدويل‭ ‬بتسجيله‭ ‬29‭ ‬نقطة‭ ‬ومواطنه‭ ‬روبنسون‭ ‬14‭ ‬نقطة‭ ‬وصادق‭ ‬شكرالله‭ ‬10‭ ‬نقاط‭ ‬والسيدمحمد‭ ‬حميد‭ ‬7‭ ‬نقاط‭ ‬ومحمد‭ ‬بوعلاي‭ ‬7‭ ‬نقاط،‭ ‬فيما‭ ‬كان‭ ‬أفضل‭ ‬المسجلين‭ ‬للأهلي‭ ‬الأمريكي‭ ‬ماكلين‭ ‬18‭ ‬نقطة‭ ‬واحمد‭ ‬حسن‭ ‬13‭ ‬نقطة‭ ‬والامريكي‭ ‬ادريان‭ ‬12‭ ‬نقطة‭ ‬وميثم‭ ‬جميل‭ ‬8‭ ‬نقاط‭ ‬وصباح‭ ‬حسين‭ ‬8‭ ‬نقاط‭.‬

ورفع‭ ‬النجمة‭ ‬رصيده‭ ‬الى‭ ‬13‭ ‬نقطة‭ ‬بالتساوي‭ ‬مع‭ ‬الاهلي،‭ ‬ولكل‭ ‬فريق‭ ‬خمسة‭ ‬انتصارات‭ ‬وثلاث‭ ‬هزائم،‭ ‬لكن‭ ‬الأهلي‭ ‬قد‭ ‬ضمن‭ ‬التأهل‭ ‬لكونه‭ ‬فاز‭ ‬على‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬منافس‭ ‬وتبقت‭ ‬له‭ ‬مواجهات‭ ‬سهلة‭ ‬مع‭ ‬فرق‭ ‬القاع‭.‬