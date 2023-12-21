الرفاع يصعد إلى وصافة دوري ناصر بن حمد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتب: علي مجيد الجمعة ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
صعد فريق الرفاع إلى وصافة دوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم، بعد فوزه على الشباب بنتيجة (1/3) في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة أقيمت بينهما مساء أمس الخميس على استاد البحرين الوطني.
وسجل أهداف الرفاع كميل الأسود بالدقيقة (11) وعلي حسن بالدقيقة (29) وسيد هاشم عيسى بالدقيقة (57) وسجل هدف الشباب كارلوس بالدقيقة (63)، وبذلك عوض الرفاع خسارته الماضية أمام الأهلي، وحقق الانتصار الخامس له ليرفع رصيده إلى (16 نقطة)، فيما الشباب مُني بالخسارة الخامسة وتجمد رصيده عند (8 نقاط).
وظهر فريق الرفاع بصورة جيدة للغاية واستحوذ على غالبية مجريات اللقاء وكان الأكثر فعالية ورغبة في التقدم والمحاولة نحو المرمى، ونجح في ترجمة ذلك بهدفين في الشوط الأول، وعزز تقدمه بالهدف الثالث مطلع الشوط الثاني، أمام مستوى متفاوت لفريق الشباب الذي لم يحقق ما هو منتظر منه كما حدث في اللقاء السابق، وتمكن من تسجيل هدف في الشوط الثاني ليخرج خاسرا بنتيجة (1/3).
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