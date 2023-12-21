الرفاع يصعد إلى وصافة دوري ناصر بن حمد

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬علي‭ ‬مجيد الجمعة ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00









صعد‭ ‬فريق‭ ‬الرفاع‭ ‬إلى‭ ‬وصافة‭ ‬دوري‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الممتاز‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬الشباب‭ ‬بنتيجة‭ (‬1/3‭) ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬مؤجلة‭ ‬من‭ ‬الجولة‭ ‬الرابعة‭ ‬أقيمت‭ ‬بينهما‭ ‬مساء‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭.‬

وسجل‭ ‬أهداف‭ ‬الرفاع‭ ‬كميل‭ ‬الأسود‭ ‬بالدقيقة‭ (‬11‭) ‬وعلي‭ ‬حسن‭ ‬بالدقيقة‭ (‬29‭) ‬وسيد‭ ‬هاشم‭ ‬عيسى‭ ‬بالدقيقة‭ (‬57‭) ‬وسجل‭ ‬هدف‭ ‬الشباب‭ ‬كارلوس‭ ‬بالدقيقة‭ (‬63‭)‬،‭ ‬وبذلك‭ ‬عوض‭ ‬الرفاع‭ ‬خسارته‭ ‬الماضية‭ ‬أمام‭ ‬الأهلي،‭ ‬وحقق‭ ‬الانتصار‭ ‬الخامس‭ ‬له‭ ‬ليرفع‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ (‬16‭ ‬نقطة‭)‬،‭ ‬فيما‭ ‬الشباب‭ ‬مُني‭ ‬بالخسارة‭ ‬الخامسة‭ ‬وتجمد‭ ‬رصيده‭ ‬عند‭ (‬8‭ ‬نقاط‭).‬

وظهر‭ ‬فريق‭ ‬الرفاع‭ ‬بصورة‭ ‬جيدة‭ ‬للغاية‭ ‬واستحوذ‭ ‬على‭ ‬غالبية‭ ‬مجريات‭ ‬اللقاء‭ ‬وكان‭ ‬الأكثر‭ ‬فعالية‭ ‬ورغبة‭ ‬في‭ ‬التقدم‭ ‬والمحاولة‭ ‬نحو‭ ‬المرمى،‭ ‬ونجح‭ ‬في‭ ‬ترجمة‭ ‬ذلك‭ ‬بهدفين‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الأول،‭ ‬وعزز‭ ‬تقدمه‭ ‬بالهدف‭ ‬الثالث‭ ‬مطلع‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني،‭ ‬أمام‭ ‬مستوى‭ ‬متفاوت‭ ‬لفريق‭ ‬الشباب‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يحقق‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬منتظر‭ ‬منه‭ ‬كما‭ ‬حدث‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬السابق،‭ ‬وتمكن‭ ‬من‭ ‬تسجيل‭ ‬هدف‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬ليخرج‭ ‬خاسرا‭ ‬بنتيجة‭ (‬1/3‭).‬