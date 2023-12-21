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مجلس الأمن الدولي بانتظار الموقف الأمريكي بشأن قرار حول غزة

12/21/2023 8:05:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

الأمم‭ ‬المتحدة‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬كان‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي‭ ‬مازال‭ ‬أمس‭ ‬بانتظار‭ ‬موقف‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬ليحاول‭ ‬التحدث‭ ‬بصوت‭ ‬واحد‭ ‬عبر‭ ‬تصويت‭ ‬أرجئ‭ ‬مرات‭ ‬عدة‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬قرار‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬المساعدات‭ ‬لقطاع‭ ‬غزة‭.

ويشهد‭ ‬المجلس‭ ‬الذي‭ ‬واجه‭ ‬انتقادات‭ ‬واسعة‭ ‬بسبب‭ ‬تقاعسه‭ ‬عن‭ ‬التحرك‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬الحرب‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحماس،‭ ‬منذ‭ ‬أيام‭ ‬مفاوضات‭ ‬شاقة‭ ‬بشأن‭ ‬هذا‭ ‬النص‭ ‬الذي‭ ‬ترعاه‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭. ‬

وأرجئ‭ ‬التصويت‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬مقررا‭ ‬الاثنين‭ ‬عدة‭ ‬مرات‭ ‬كان‭ ‬آخرها‭ ‬الأربعاء‭ ‬بطلب‭ ‬من‭ ‬الأمريكيين‭ ‬الذين‭ ‬استخدموا‭ ‬حق‭ ‬النقض‭ (‬الفيتو‭) ‬في‭ ‬الثامن‭ ‬من‭ ‬ديسمبر‭ ‬ضد‭ ‬نص‭ ‬سابق‭ ‬يدعو‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬نار‭ ‬إنساني‮»‬‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬الذي‭ ‬تقصفه‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬الهجوم‭ ‬غير‭ ‬المسبوق‭ ‬لحماس‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭. ‬

ويطالب‭ ‬النص‭ ‬خصوصا‭ ‬أطراف‭ ‬النزاع‭ ‬بتسهيل‭ ‬دخول‭ ‬المساعدات‭ ‬وتوزيعها‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬القطاع‭ ‬‮«‬برا‭ ‬وبحرا‭ ‬وجوا‮»‬،‭ ‬ويطلب‭ ‬من‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬إنشاء‭ ‬آلية‭ ‬متابعة‭ ‬للتأكد‭ ‬من‭ ‬الطبيعة‭ ‬‮«‬الإنسانية‮»‬‭ ‬للنزاع‭. ‬

ويدين‭ ‬مشروع‭ ‬القرار‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يورد،‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬النصوص‭ ‬السابقة،‭ ‬اسم‭ ‬حركة‭ ‬حماس،‭ ‬‮«‬كل‭ ‬الهجمات‭ ‬العشوائية‭ ‬ضد‭ ‬المدنيين‮»‬‭ ‬و«كل‭ ‬الأعمال‭ ‬الإرهابية‮»‬‭ ‬ويدعو‭ ‬إلى‭ ‬إطلاق‭ ‬سراح‭ ‬الرهائن‭.

وقالت‭ ‬سفيرة‭ ‬الإمارات‭ ‬لدى‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لانا‭ ‬زكي‭ ‬نسيبة،‭ ‬الأربعاء‭ ‬إن‭ ‬الدول‭ ‬‮«‬تعمل‭ ‬على‭ ‬أعلى‭ ‬مستوى‭ ‬من‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬للتوصل‭ ‬إلى‭ ‬نص‭ ‬سيكون‭ ‬له‭ ‬تأثير‭ ‬على‭ ‬الأرض،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الدبلوماسية‭ ‬تستغرق‭ ‬وقتا‮»‬‭.

وأضافت‭ ‬‮«‬إذا‭ ‬فشل‭ ‬هذا،‭ ‬فسنواصل‭ ‬المحاولة‭ ‬هناك‭ ‬معاناة‭ ‬كبيرة‭ ‬على‭ ‬الأرض‭ ‬ولا‭ ‬يمكن‭ ‬للمجلس‭ ‬أن‭ ‬يستمر‭ ‬في‭ ‬الفشل‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن‮»‬‭. ‬

ومنذ‭ ‬بداية‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي،‭ ‬لم‭ ‬يتمكن‭ ‬المجلس‭ ‬من‭ ‬الخروج‭ ‬عن‭ ‬صمته‭ ‬إلا‭ ‬مرة‭ ‬واحدة،‭ ‬عندما‭ ‬دعا‭ ‬في‭ ‬قراره‭ ‬في‭ ‬15‭ ‬نوفمبر‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬هدنات‭ ‬إنسانية‮»‬‭. ‬

وقد‭ ‬رفضت‭ ‬خمسة‭ ‬نصوص‭ ‬أخرى‭ ‬خلال‭ ‬شهرين،‭ ‬اثنان‭ ‬منها‭ ‬بسبب‭ ‬‮«‬فيتو‮»‬‭ ‬أمريكي‭ ‬آخرهما‭ ‬في‭ ‬الثامن‭ ‬من‭ ‬ديسمبر‭. ‬ومنعت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬الضغوط‭ ‬غير‭ ‬المسبوقة‭ ‬للأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أنطونيو‭ ‬جوتيريش،‭ ‬الدعوة‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬وقف‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬لأسباب‭ ‬إنسانية‮»‬‭.

وهذا‭ ‬الاحتمال‭ ‬استبعده‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بنيامين‭ ‬نتنياهو‭ ‬الأربعاء‭ ‬مجددا‭ ‬‮«‬لغاية‭ ‬القضاء‮»‬‭ ‬على‭ ‬حماس‭.

ومع‭ ‬استمرار‭ ‬تدهور‭ ‬الوضع‭ ‬الإنساني‭ ‬الكارثي‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬يبدو‭ ‬أن‭ ‬معظم‭ ‬أعضاء‭ ‬المجلس‭ ‬حريصون‭ ‬على‭ ‬تجنب‭ ‬‮«‬فيتو‮»‬‭ ‬جديد‭.

وذكرت‭ ‬مصادر‭ ‬دبلوماسية‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬مثلا‭ ‬حذف‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬وقف‭ ‬عاجل‭ ‬ودائم‭ ‬للأعمال‭ ‬العدائية‮»‬،‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬الأمريكيين‭.
‬تعارض‭ ‬إسرائيل‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬حليفتها‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬العضو‭ ‬الدائم‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الذي‭ ‬يتمتع‭ ‬بحق‭ ‬النقض،‭ ‬عبارة‭ ‬‮«‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‮»‬‭.
‬وقال‭ ‬مصدر‭ ‬دبلوماسي‭ ‬إن‭ ‬التأجيل‭ ‬الأخير‭ ‬جاء‭ ‬بطلب‭ ‬من‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭.
‬وقال‭ ‬ريتشارد‭ ‬غوان‭ ‬المحلل‭ ‬في‭ ‬مجموعة‭ ‬الأزمات‭ ‬الدولية‭ ‬إن‭ ‬‮«‬العمل‭ ‬لا‭ ‬يجري‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭ ‬بل‭ ‬في‭ ‬واشنطن‭ ‬والجميع‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭ ‬ما‭ ‬زالوا‭ ‬ينتظرون‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‮»‬،‭ ‬موضحا‭ ‬أن‭ ‬‮«‬هناك‭ ‬شعورا‭ ‬قويا‭ ‬بأن‭ ‬بايدن‭ ‬سيتخذ‭ ‬القرار‭ ‬النهائي‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن‮»‬‭.
‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬سفيرة‭ ‬واشنطن‭ ‬لدى‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬ليندا‭ ‬توماس‭ ‬غرينفيلد‭ ‬‮«‬بذلت‭ ‬جهودا‭ ‬حثيثة‭ ‬داخل‭ ‬النظام‭ ‬الأمريكي‭ ‬للتوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬لكن‭ ‬إذا‭ ‬واصل‭ ‬الإسرائيليون‭ ‬معارضة‭ ‬القرار،‭ ‬فما‭ ‬زال‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬أن‭ ‬يقرر‭ ‬بايدن‭ ‬منع‭ ‬تبنيه‮»‬‭.
‬تدعو‭ ‬المسودة‭ ‬الأخيرة‭ ‬للنص‭ ‬التي‭ ‬اطلعت‭ ‬عليها‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس،‭ ‬بشكل‭ ‬أقل‭ ‬مباشرة‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬تعليق‭ ‬عاجل‭ ‬للأعمال‭ ‬العدائية‭ ‬للسماح‭ ‬بوصول‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬بشكل‭ ‬آمن‭ ‬ومن‭ ‬دون‭ ‬عوائق،‭ ‬واتخاذ‭ ‬تدابير‭ ‬عاجلة‭ ‬نحو‭ ‬وقف‭ ‬دائم‭ ‬للأعمال‭ ‬العدائية‮»‬‭.

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