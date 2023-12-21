إسرائيل تأمر بإخلاء منطقة واسعة في جنوب قطاع غزة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

قطاع‭ ‬غزة‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أمرت‭ ‬إسرائيل‭ ‬بإخلاء‭ ‬منطقة‭ ‬واسعة‭ ‬في‭ ‬كبرى‭ ‬مدن‭ ‬جنوب‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬من‭ ‬خان‭ ‬يونس‭ ‬في‭ ‬العدوان‭ ‬الذي‭ ‬افضى‭ ‬إلى‭ ‬سقوط‭ ‬عشرين‭ ‬ألف‭ ‬شهيد‭. ‬

وقال‭ ‬مكتب‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لتنسيق‭ ‬الشؤون‭ ‬الإنسانية‭ (‬أوتشا‭) ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬إنّ‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أمر‭ ‬‮«‬بالإخلاء‭ ‬الفوري‮»‬‭ ‬لمنطقة‭ ‬‮«‬تغطي‭ ‬حوالي‭ ‬عشرين‭ ‬بالمائة‮»‬‭ ‬من‭ ‬مساحة‭ ‬مدينة‭ ‬خان‭ ‬يونس،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬حجم‭ ‬عمليات‭ ‬النزوح‭ ‬التي‭ ‬ستنجم‭ ‬عن‭ ‬أمر‭ ‬الإخلاء‭ ‬ليس‭ ‬واضحاً‮»‬‭. ‬

وحرم‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬من‭ ‬الكهرباء‭ ‬بسبب‭ ‬الحصار‭ ‬الشامل‭ ‬الذي‭ ‬تفرضه‭ ‬إسرائيل،‭ ‬ولا‭ ‬يملك‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬السكان‭ ‬سوى‭ ‬المذياع‭ ‬وتناقل‭ ‬الأنباء‭ ‬بينهم‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬معلومات‭. ‬

وقال‭ ‬مكتب‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لتنسيق‭ ‬الشؤون‭ ‬الإنسانية‭ ‬إنّ‭ ‬المنطقة‭ ‬التي‭ ‬أمرت‭ ‬إسرائيل‭ ‬بإخلائها‭ ‬كان‭ ‬يقطنها‭ ‬قبل‭ ‬بدء‭ ‬العدوان‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬111‭ ‬ألف‭ ‬نسمة‭ ‬ونزح‭ ‬إليها‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬النزاع‭ ‬حوالي‭ ‬141‭ ‬ألف‭ ‬فلسطيني‭ ‬يعيشون‭ ‬حالياً‭ ‬في‭ ‬32‭ ‬مخيّماً‭.‬