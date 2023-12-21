Friday, 22 December 2023 06:35 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إسرائيل تأمر بإخلاء منطقة واسعة في جنوب قطاع غزة

12/21/2023 8:05:04 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

قطاع‭ ‬غزة‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أمرت‭ ‬إسرائيل‭ ‬بإخلاء‭ ‬منطقة‭ ‬واسعة‭ ‬في‭ ‬كبرى‭ ‬مدن‭ ‬جنوب‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬من‭ ‬خان‭ ‬يونس‭ ‬في‭ ‬العدوان‭ ‬الذي‭ ‬افضى‭ ‬إلى‭ ‬سقوط‭ ‬عشرين‭ ‬ألف‭ ‬شهيد‭. ‬

وقال‭ ‬مكتب‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لتنسيق‭ ‬الشؤون‭ ‬الإنسانية‭ (‬أوتشا‭) ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬إنّ‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أمر‭ ‬‮«‬بالإخلاء‭ ‬الفوري‮»‬‭ ‬لمنطقة‭ ‬‮«‬تغطي‭ ‬حوالي‭ ‬عشرين‭ ‬بالمائة‮»‬‭ ‬من‭ ‬مساحة‭ ‬مدينة‭ ‬خان‭ ‬يونس،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬حجم‭ ‬عمليات‭ ‬النزوح‭ ‬التي‭ ‬ستنجم‭ ‬عن‭ ‬أمر‭ ‬الإخلاء‭ ‬ليس‭ ‬واضحاً‮»‬‭. ‬

وحرم‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬من‭ ‬الكهرباء‭ ‬بسبب‭ ‬الحصار‭ ‬الشامل‭ ‬الذي‭ ‬تفرضه‭ ‬إسرائيل،‭ ‬ولا‭ ‬يملك‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬السكان‭ ‬سوى‭ ‬المذياع‭ ‬وتناقل‭ ‬الأنباء‭ ‬بينهم‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬معلومات‭. ‬

وقال‭ ‬مكتب‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لتنسيق‭ ‬الشؤون‭ ‬الإنسانية‭ ‬إنّ‭ ‬المنطقة‭ ‬التي‭ ‬أمرت‭ ‬إسرائيل‭ ‬بإخلائها‭ ‬كان‭ ‬يقطنها‭ ‬قبل‭ ‬بدء‭ ‬العدوان‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬111‭ ‬ألف‭ ‬نسمة‭ ‬ونزح‭ ‬إليها‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬النزاع‭ ‬حوالي‭ ‬141‭ ‬ألف‭ ‬فلسطيني‭ ‬يعيشون‭ ‬حالياً‭ ‬في‭ ‬32‭ ‬مخيّماً‭.‬

MENAFN21122023000055011008ID1107644561

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث