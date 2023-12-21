إسرائيل تأمر بإخلاء منطقة واسعة في جنوب قطاع غزة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
قطاع غزة - (أ ف ب): أمرت إسرائيل بإخلاء منطقة واسعة في كبرى مدن جنوب قطاع غزة من خان يونس في العدوان الذي افضى إلى سقوط عشرين ألف شهيد.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في تقرير إنّ الجيش الإسرائيلي أمر «بالإخلاء الفوري» لمنطقة «تغطي حوالي عشرين بالمائة» من مساحة مدينة خان يونس، مشيرا إلى أن «حجم عمليات النزوح التي ستنجم عن أمر الإخلاء ليس واضحاً».
وحرم قطاع غزة من الكهرباء بسبب الحصار الشامل الذي تفرضه إسرائيل، ولا يملك عدد كبير من السكان سوى المذياع وتناقل الأنباء بينهم للحصول على معلومات.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إنّ المنطقة التي أمرت إسرائيل بإخلائها كان يقطنها قبل بدء العدوان في السابع من أكتوبر أكثر من 111 ألف نسمة ونزح إليها منذ بدء النزاع حوالي 141 ألف فلسطيني يعيشون حالياً في 32 مخيّماً.
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