العفو الدولية تدعو إلى إطلاق سراح جميع الفلسطينيين المحتجزين تعسفا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

القدس‭ ‬المحتلة‭ ‬ – ‭ ‬الوكالات‭: ‬قالت‭ ‬منظمة‭ ‬العفو‭ ‬الدولية‭ ‬الأربعاء‭ ‬إنه‭ ‬يجب‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭ ‬إطلاق‭ ‬سراح‭ ‬جميع‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬الذين‭ ‬احتجزوا‭ ‬تعسفا‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬وتقديم‭ ‬تفسيرات‭ ‬حول‭ ‬القتلى‭ ‬وحالات‭ ‬‮«‬الاختفاء‭ ‬القسري‭ ‬الجماعي‮»‬‭ ‬و«المعاملة‭ ‬اللاإنسانية‮»‬‭ ‬التي‭ ‬يتعرضون‭ ‬لها‭.‬

وقالت‭ ‬المديرة‭ ‬الإقليمية‭ ‬للمنظمة‭ ‬هبة‭ ‬مرايف‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬يجب‭ ‬إطلاق‭ ‬سراح‭ ‬جميع‭ ‬الأشخاص‭ ‬المحتجزين‭ ‬تعسفا‮»‬‭ ‬مشددة‭ ‬على‭ ‬‮«‬ضرورة‭ ‬إجراء‭ ‬تحقيق‭ ‬مستقل‮»‬‭ ‬في‭ ‬الانتهاكات‭ ‬بحق‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬غزة‭.‬

والأحد،‭ ‬قال‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إنه‭ ‬فتح‭ ‬تحقيقا‭ ‬في‭ ‬وفاة‭ ‬عدّة‭ ‬فلسطينيين‭ ‬في‭ ‬السجن‭ ‬اعتقلوا‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬خلال‭ ‬الحرب‭ ‬الدائرة‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحماس‭.‬

وكشف‭ ‬ناطق‭ ‬باسم‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أن‭ ‬تحقيقا‭ ‬بشأن‭ ‬وفاة‭ ‬فلسطينيين‭ ‬في‭ ‬مراكز‭ ‬الاعتقال‭ ‬العسكرية‭ ‬هو‭ ‬قيد‭ ‬الإجراء،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تحديد‭ ‬عدد‭ ‬الأسرى‭ ‬المعنيين‭ ‬أو‭ ‬ملابسات‭ ‬وفاتهم‭.‬

وتلقّى‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬وابلا‭ ‬من‭ ‬الانتقادات‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬إثر‭ ‬نشر‭ ‬صور‭ ‬لعشرات‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬الموقوفين‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬تحت‭ ‬حراسة‭ ‬جنود‭ ‬إسرائيليين،‭ ‬وهم‭ ‬بملابسهم‭ ‬الداخلية‭ ‬معصوبي‭ ‬العيون‭ ‬ومكبّلي‭ ‬الأيدي‭ ‬يجلسون‭ ‬أو‭ ‬يركعون‭ ‬على‭ ‬الأرض‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬شوارع‭ ‬غزة‭. ‬

وكان‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬قد‭ ‬أفاد‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬بتوقيف‭ ‬500‭ ‬فلسطيني‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬

كما‭ ‬دعت‭ ‬منظمة‭ ‬العفو‭ ‬الدولية‭ ‬الأربعاء‭ ‬مجددا‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬الإفراج‭ ‬الفوري‭ ‬وغير‭ ‬المشروط‭ ‬عن‭ ‬جميع‭ ‬الرهائن‮»‬‭ ‬مذكّرة‭ ‬بأن‭ ‬اختطاف‭ ‬مدنيين‭ ‬يشكل‭ ‬جريمة‭ ‬حرب‭. ‬