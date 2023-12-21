ماكرون يبحث الحرب في غزة مع العاهل الأردني

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

العقبة‭ ‬ – ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬وصل‭ ‬الرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬إيمانويل‭ ‬ماكرون‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬إلى‭ ‬الأردن‭ ‬حيث‭ ‬أجري‭ ‬مباحثات‭ ‬مع‭ ‬العاهل‭ ‬الأردني‭ ‬الملك‭ ‬عبدالله‭ ‬الثاني‭ ‬حول‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬لغزة‭ ‬وعملية‭ ‬السلام‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬ينتقل‭ ‬إلى‭ ‬قاعدة‭ ‬جوية‭ ‬للاحتفال‭ ‬بأعياد‭ ‬الميلاد‭ ‬مع‭ ‬الجنود‭ ‬الفرنسيين‭ ‬المنتشرين‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬البلد‭. ‬

قال‭ ‬الديوان‭ ‬الملكي‭ ‬الأردني‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬الملك‭ ‬عبدالله‭ ‬أبلغ‭ ‬الرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬إيمانويل‭ ‬ماكرون‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬بأن‭ ‬‮«‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬المستمر‮»‬‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬سيكون‭ ‬له‭ ‬‮«‬عواقب‭ ‬كارثية‮»‬‭ ‬على‭ ‬المنطقة‭. ‬كما‭ ‬قال‭ ‬الملك‭ ‬عبدالله‭ ‬إن‭ ‬على‭ ‬العالم‭ ‬الضغط‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭ ‬لإنهاء‭ ‬حملتها‭ ‬العسكرية‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬ورفع‭ ‬العقبات‭ ‬أمام‭ ‬المساعدات‭ ‬التي‭ ‬تشتد‭ ‬حاجة‭ ‬نحو‭ ‬مليوني‭ ‬فلسطيني‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬لها،‭ ‬إذ‭ ‬يتفشى‭ ‬الجوع‭ ‬والمرض‭ ‬بسرعة‭.‬

وكان‭ ‬الرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬غادر‭ ‬باريس‭ ‬بعد‭ ‬أزمة‭ ‬سياسية‭ ‬استمرت‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬بشأن‭ ‬قانون‭ ‬الهجرة،‭ ‬ليختار‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬مرة‭ ‬أخرى،‭ ‬التي‭ ‬تهزها‭ ‬الحرب‭ ‬المستعرة‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬لعقد‭ ‬هذا‭ ‬الاجتماع‭ ‬التقليدي‭ ‬مع‭ ‬القوات‭ ‬الفرنسية‭. ‬وكان‭ ‬في‭ ‬استقباله‭ ‬الملك‭ ‬عبدالله‭ ‬لدى‭ ‬نزوله‭ ‬من‭ ‬الطائرة‭ ‬الرئاسية‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬مدينة‭ ‬العقبة‭ ‬الساحلية‭ (‬328‭ ‬كلم‭ ‬جنوب‭ ‬عمان‭) ‬على‭ ‬شاطئ‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬3 , 50‭ ‬بعد‭ ‬الظهر‭ ‬بالتوقيت‭ ‬المحلي‭ (‬12 , 50‭ ‬ظهرا‭ ‬ت‭ ‬غ‭)‬،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬صحافية‭ ‬في‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭. ‬

وزار‭ ‬ماكرون‭ ‬عمان‭ ‬في‭ ‬25‭ ‬أكتوبر‭ ‬خلال‭ ‬جولة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬للتعبير‭ ‬عن‭ ‬التضامن‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل‭ ‬بعد‭ ‬الهجوم‭ ‬الدموي‭ ‬الذي‭ ‬شنته‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬اسرائيل،‭ ‬ولإعادة‭ ‬إطلاق‭ ‬فكرة‭ ‬حل‭ ‬الدولتين‭ ‬الفلسطينية‭ ‬والإسرائيلية‭. ‬وقال‭ ‬الإليزيه‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬هذا‭ ‬اللقاء‭ ‬سيشكل‭ ‬‮«‬فرصة‭ ‬للعودة‭ ‬إلى‭ ‬العمل‭ ‬المشترك‭ ‬بيننا‭ ‬وبين‭ ‬شركائنا‭ ‬الأردنيين‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالمساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬والطبية‭ ‬للسكان‭ ‬المدنيين‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‮»‬‭. ‬

وستتوجه‭ ‬إلى‭ ‬عمان‭ ‬طائرتان‭ ‬فرنسيتان‭ ‬جديدتان‭ ‬تنقلان‭ ‬مساعدات‭ ‬إنسانية‭ ‬مخصصة‭ ‬للمدنيين‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ (‬من‭ ‬المقرر‭ ‬وصول‭ ‬الأولى‭ ‬الخميس‭ ‬والثانية‭ ‬في‭ ‬26‭ ‬ديسمبر‭). ‬

وأضافت‭ ‬الرئاسة‭ ‬الفرنسية‭ ‬إن‭ ‬‮«‬رئيس‭ ‬الدولة‭ ‬سيؤكد‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬هدنة‭ ‬فورية‭ ‬جديدة‭ ‬تؤدي‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬دائم‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‮»‬‭.

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ومع‭ ‬اعترافه‭ ‬بحق‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬نفسها،‭ ‬أكد‭ ‬ماكرون‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬قناة‭ ‬‮«‬فرانس‭ ‬5‮»‬،‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يمكننا‭ ‬أن‭ ‬نسمح‭ ‬بترسيخ‭ ‬فكرة‭ ‬أن‭ ‬محاربة‭ ‬الإرهاب‭ ‬بشكل‭ ‬فعال‭ ‬يعني‭ ‬تدمير‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬أو‭ ‬مهاجمة‭ ‬السكان‭ ‬المدنيين‭ ‬بشكل‭ ‬عشوائي‭ ‬والتسبب‭ ‬في‭ ‬سقوط‭ ‬ضحايا‭ ‬مدنيين‮»‬‭. ‬كما‭ ‬شدد‭ ‬على‭ ‬‮«‬ضرورة‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬تهيئة‭ ‬الظروف‭ ‬الملائمة‭ ‬للعودة‭ ‬إلى‭ ‬السلام‭ ‬والاستقرار‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬مع‭ ‬كافة‭ ‬شركائنا‮»‬‭.‬

ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬أن‭ ‬يزور‭ ‬الرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬قاعدة‭ ‬جوية‭ ‬في‭ ‬الأردن‭ ‬تتمركز‭ ‬فيها‭ ‬قوات‭ ‬فرنسية‭ ‬‮«‬لتسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬التزام‭ ‬فرنسا‭ ‬الدائم‭ ‬بمكافحة‭ ‬الإرهاب‮»‬،‭ ‬بحسب‭ ‬الإليزيه‭. ‬وفي‭ ‬خضم‭ ‬الاضطرابات‭ ‬السياسية‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭ ‬بسبب‭ ‬إقرار‭ ‬قانون‭ ‬الهجرة،‭ ‬سيلقي‭ ‬ماكرون‭ ‬كلمة‭ ‬أمام‭ ‬350‭ ‬جنديا‭ ‬فرنسيا‭ ‬في‭ ‬القاعدة‭ ‬قبل‭ ‬تناول‭ ‬عشاء‭ ‬عيد‭ ‬الميلاد‭ ‬الذي‭ ‬أعدته‭ ‬مطابخ‭ ‬الرئاسة‭.

‬يشكل‭ ‬الجنود‭ ‬الفرنسيون‭ ‬المنتشرون‭ ‬في‭ ‬الأردن‭ ‬جزءا‭ ‬من‭ ‬عملية‭ ‬‮«‬شمّال‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬إلى‭ ‬الجنود‭ ‬المتمركزين‭ ‬في‭ ‬الأردن‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬250‭ ‬جنديا‭ ‬فرنسيا‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬وسوريا‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬المشاركة‭ ‬الفرنسية‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬‮«‬العزم‭ ‬الصلب‮»‬‭ ‬التي‭ ‬انطلقت‭ ‬في‭ ‬2014‭ ‬ضد‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬المتطرف‭ ‬وتديرها‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭.‬