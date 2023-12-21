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هيومن رايتس ووتش تتهم ((ميتا)) بـ((إسكات)) الأصوات الداعمة للفلسطينيين

12/21/2023 8:04:58 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

بيروت‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬اتهمت‭ ‬منظمة‭ ‬هيومن‭ ‬رايتس‭ ‬ووتش‭ ‬شركة‭ ‬ميتا‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬بأنها‭ ‬‮«‬تعمل‭ ‬على‭ ‬إسكات‮»‬‭ ‬الأصوات‭ ‬المؤيدة‭ ‬للفلسطينيين‭ ‬على‭ ‬فيسبوك‭ ‬وانستجرام‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬الحرب‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحماس‭. ‬وقالت‭ ‬المنظمة‭ ‬التي‭ ‬تتخذ‭ ‬مقرا‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬صدر‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬إن‭ ‬‮«‬سياسات‭ ‬وممارسات‭ ‬ميتا‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬إسكات‭ ‬الأصوات‭ ‬الداعمة‭ ‬لفلسطين‭ ‬وحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬الفلسطيني‭ ‬على‭ ‬إنستغرام‭ ‬وفيسبوك‭ ‬في‭ ‬موجة‭ ‬من‭ ‬الرقابة‭ ‬المشددة‭ ‬على‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‮»‬‭. ‬

وقالت‭ ‬المديرة‭ ‬بالإنابة‭ ‬لقسم‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬وحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬في‭ ‬هيومن‭ ‬رايتس‭ ‬ووتش‭ ‬ديبورا‭ ‬براون‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الرقابة‭ ‬التي‭ ‬تفرضها‭ ‬شركة‭ ‬ميتا‭ ‬على‭ ‬المحتوى‭ ‬الداعم‭ ‬لفلسطين‭ ‬تزيد‭ ‬الطين‭ ‬بلة‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬تخنق‭ ‬أصلا‭ ‬الفظائع‭ ‬والقمع‭ ‬الذي‭ ‬يفوق‭ ‬الوصف‭ ‬قدرة‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬على‭ ‬التعبير‮»‬‭. ‬وكان‭ ‬مجلس‭ ‬الرقابة‭ ‬المستقل‭ ‬في‭ ‬ميتا‭ ‬قد‭ ‬انتقد‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الشركة‭ ‬لإزالتها‭ ‬منشورات‭ ‬تظهر‭ ‬المعاناة‭ ‬الإنسانية‭ ‬جراء‭ ‬الحرب‭.

أعلنت‭ ‬إسرائيل‭ ‬الحرب‭ ‬على‭ ‬حماس‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬الهجوم‭ ‬غير‭ ‬المسبوق‭ ‬الذي‭ ‬نفذته‭ ‬الحركة‭ ‬في‭ ‬7‭ ‬أكتوبر‭ ‬على‭ ‬أراضيها،‭ ‬وأدى‭ ‬إلى‭ ‬مقتل‭ ‬نحو‭ ‬1140‭ ‬شخصا،‭ ‬معظمهم‭ ‬من‭ ‬المدنيين،‭ ‬بحسب‭ ‬تعداد‭ ‬أجرته‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬استنادا‭ ‬إلى‭ ‬أحدث‭ ‬الأرقام‭ ‬الرسمية‭ ‬الإسرائيلية‭. ‬وخلف‭ ‬الهجوم‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬20‭ ‬ألف‭ ‬قتيل‭ ‬معظمهم‭ ‬من‭ ‬النساء‭ ‬والأطفال،‭ ‬بحسب‭ ‬المكتب‭ ‬الإعلامي‭ ‬الحكومي‭ ‬التابع‭ ‬لحماس‭.

وأشارت‭ ‬هيومن‭ ‬رايتس‭ ‬ووتش‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬الرقابة‭ ‬المنهجية‭ ‬على‭ ‬الإنترنت‮»‬،‭ ‬وراجعت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬1050‭ ‬‮«‬عملية‭ ‬إزالة‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬أشكال‭ ‬قمع‭ ‬المحتوى‮»‬‭ ‬على‭ ‬إنستغرام‭ ‬وفيسبوك‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬60‭ ‬دولة‭ ‬خلال‭ ‬شهري‭ ‬أكتوبر‭ ‬ونوفمبر‭. ‬نشر‭ ‬المحتوى‭ ‬الذي‭ ‬تعرض‭ ‬للرقابة‭ ‬‮«‬فلسطينيون‭ ‬ومؤيدون‭ ‬لهم،‭ ‬وتناول‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬منشوراتهم‭ ‬انتهاكات‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‮»‬،‭ ‬وفق‭ ‬المنظمة‭. ‬

وأضاف‭ ‬التقرير‭ ‬‮«‬بينما‭ ‬تبدو‭ ‬هذه‭ ‬أكبر‭ ‬موجة‭ ‬من‭ ‬قمع‭ ‬المحتوى‭ ‬المتعلق‭ ‬بفلسطين‭ ‬حتى‭ ‬الآن،‭ ‬فإن‭ ‬لدى‭ ‬ميتا،‭ ‬الشركة‭ ‬الأم‭ ‬لفيسبوك‭ ‬وإنستغرام،‭ ‬سجل‭ ‬موثق‭ ‬جيدا‭ ‬من‭ ‬حملات‭ ‬القمع‭ ‬الواسعة‭ ‬النطاق‭ ‬للمحتوى‭ ‬المتعلق‭ ‬بفلسطين‮»‬‭. ‬وأكدت‭ ‬المنظمة‭ ‬تواصل‭ ‬تلقيها‭ ‬بلاغات‭ ‬عن‭ ‬التعرض‭ ‬للرقابة‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أكملت‭ ‬تحليلها،‭ ‬‮«‬ما‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬العدد‭ ‬الإجمالي‭ ‬للحالات‭ ‬التي‭ ‬تلقتها‭ ‬هيومن‭ ‬رايتس‭ ‬ووتش‭ ‬تجاوز‭ ‬بكثير‭ ‬1050‭ ‬حالة‮»‬‭. ‬

وقالت‭ ‬هيومن‭ ‬رايتس‭ ‬ووتش‭ ‬إنه‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬1050‭ ‬حالة‭ ‬راجعتها،‭ ‬تضمنت‭ ‬1049‭ ‬حالة‭ ‬‮«‬محتوى‭ ‬سلميا‭ ‬لدعم‭ ‬فلسطين‭ ‬تم‭ ‬حظره‭ ‬أو‭ ‬قمعه‭ ‬بشكل‭ ‬غير‭ ‬مبرر،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تضمنت‭ ‬حالة‭ ‬واحدة‭ ‬إزالة‭ ‬محتوى‭ ‬يدعم‭ ‬إسرائيل‮»‬‭. ‬وأوضحت‭ ‬أن‭ ‬الرقابة‭ ‬في‭ ‬إنستغرام‭ ‬وفيسبوك‭ ‬شملت‭ ‬إزالة‭ ‬منشورات‭ ‬وتعليقات،‭ ‬وتعليق‭ ‬الحسابات‭ ‬أو‭ ‬تعطيلها،‭ ‬وتقييد‭ ‬ميزات‭ ‬معينة‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬قدرة‭ ‬المستخدمين‭ ‬على‭ ‬التفاعل‭ ‬مع‭ ‬المنشورات‭ ‬أو‭ ‬متابعة‭ ‬حسابات‭ ‬معينة،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬رؤية‭ ‬محتوى‭ ‬المستخدمين‭. ‬

ولفتت‭ ‬المنظمة‭ ‬الحقوقية‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬منشورات‭ ‬لها‭ ‬تعرضت‭ ‬أيضا‭ ‬إلى‭ ‬قيود،‭ ‬فقد‭ ‬أبلغ‭ ‬عشرات‭ ‬المستخدمين‭ ‬عن‭ ‬تعذر‭ ‬إعادة‭ ‬نشر‭ ‬أو‭ ‬الإعجاب‭ ‬أو‭ ‬التعليق‭ ‬على‭ ‬منشور‭ ‬لهيومن‭ ‬رايتس‭ ‬ووتش‭ ‬‮«‬يدعو‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬أدلة‭ ‬على‭ ‬الرقابة‭ ‬على‭ ‬الإنترنت‮»‬‭.
‬وقالت‭ ‬هيومن‭ ‬رايتس‭ ‬ووتش‭ ‬‮«‬يجب‭ ‬على‭ ‬ميتا‭ ‬أن‭ ‬تسمح‭ ‬بالتعبير‭ ‬المحمي‭ ‬على‭ ‬منصاتها،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بانتهاكات‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬والحركات‭ ‬السياسية‮»‬‭. ‬

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