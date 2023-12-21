الصحة العالمية: لم يعد هناك مستشفيات عاملة في شمال قطاع غزة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

جنيف‭ ‬ – ‭ ‬الوكالات‭: ‬قالت‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬أمس‭ ‬إنه‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬هناك‭ ‬مستشفيات‭ ‬عاملة‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬واصفة‭ ‬مشاهد‭ ‬مرضى‭ ‬متروكين‭ ‬يستجدون‭ ‬الطعام‭ ‬والماء‭ ‬بأنها‭ ‬‮«‬لا‭ ‬تحتمل‮»‬‭.‬

وأفادت‭ ‬المنظمة‭ ‬التابعة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬إنها‭ ‬قادت‭ ‬بعثات‭ ‬إلى‭ ‬مستشفيَين‭ ‬أصيبا‭ ‬بأضرار‭ ‬بالغة‭ ‬هما‭ ‬الشفاء‭ ‬والأهلي‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬الأربعاء‭. ‬

وصرّح‭ ‬ممثل‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬ريتشارد‭ ‬بيبركورن‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬طواقمنا‭ ‬تعجز‭ ‬عن‭ ‬وصف‭ ‬الوضع‭ ‬الكارثي‭ ‬الذي‭ ‬يواجهه‭ ‬المرضى‭ ‬والطواقم‭ ‬الطبية‮»‬‭ ‬الذين‭ ‬ما‭ ‬زالوا‭ ‬هناك‭.‬

وجاءت‭ ‬تصريحاته‭ ‬فيما‭ ‬تتكثّف‭ ‬الجهود‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬الرامية‭ ‬للتوصل‭ ‬إلى‭ ‬هدنة‭ ‬للعدوان‭ ‬الذي‭ ‬أودى‭ ‬بحياة‭ ‬20‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬70‭ ‬بالمئة‭ ‬منهم‭ ‬من‭ ‬النساء‭ ‬والأطفال‭.‬

وكانت‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬قالت‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬إن‭ ‬قسم‭ ‬الطوارئ‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬الشفاء‭ ‬الطبي،‭ ‬أكبر‭ ‬مستشفيات‭ ‬القطاع،‭ ‬بات‭ ‬‮«‬حمام‭ ‬دم‮»‬‭. ‬

وأصبح‭ ‬المستشفى‭ ‬الأهلي‭ ‬آخر‭ ‬المؤسسات‭ ‬الاستشفائية‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬في‭ ‬الخدمة‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬لكن‭ ‬مديره‭ ‬فضل‭ ‬نعيم‭ ‬أعلن‭ ‬توقف‭ ‬المرفق‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬الثلاثاء‭ ‬بعد‭ ‬اقتحام‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬له‭.‬

بدوره،‭ ‬قال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬بغزة‭ ‬أشرف‭ ‬القدرة‭ ‬أمس‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الاحتلال‭ ‬دمر‭ ‬المنظومة‭ ‬الصحية‭ ‬بشكل‭ ‬كامل‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‮»‬‭. ‬

وكشفت‭ ‬البعثة‭ ‬التي‭ ‬تقودها‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬أن‭ ‬المستشفى‭ ‬الأهلي‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬قبل‭ ‬يومين‭ ‬‮«‬مكتظا‭ ‬بالمرضى‭ ‬الذين‭ ‬يحتاجون‭ ‬إلى‭ ‬رعاية‭ ‬طارئة‮»‬،‭ ‬أصبح‭ ‬الآن‭ ‬‮«‬هيكلا‭ ‬فارغا‮»‬،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬قال‭ ‬بيبركورن‭ ‬لصحفيين‭ ‬في‭ ‬جنيف‭ ‬عبر‭ ‬رابط‭ ‬فيديو‭ ‬من‭ ‬القدس‭ ‬المحتلة‭. ‬

وأضاف‭ ‬‮«‬لم‭ ‬تعد‭ ‬هناك‭ ‬غرف‭ ‬لإجراء‭ ‬عمليات‭ ‬بسبب‭ ‬نقص‭ ‬الوقود‭ ‬والكهرباء‭ ‬والإمدادات‭ ‬الطبية‭ ‬والطواقم‭ ‬الطبية‭ ‬من‭ ‬جراحين‭ ‬ومتخصصين‭ ‬آخرين‭. ‬توقّفت‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬بشكل‭ ‬كامل‮»‬‭.‬

ومن‭ ‬بين‭ ‬مستشفيات‭ ‬غزة‭ ‬البالغ‭ ‬عددها‭ ‬الإجمالي‭ ‬36‭ ‬مستشفى،‭ ‬هناك‭ ‬تسعة‭ ‬فقط‭ ‬تعمل‭ ‬الآن‭ ‬بشكل‭ ‬جزئي،‭ ‬وكلها‭ ‬في‭ ‬الجنوب‭. ‬وتابع‭ ‬بيبركورن‭ ‬‮«‬لم‭ ‬تعد‭ ‬هناك‭ ‬مستشفيات‭ ‬قيد‭ ‬الخدمة‭ ‬في‭ ‬الشمال‮»‬‭.‬

وتعرضت‭ ‬المستشفيات‭ ‬المحميّة‭ ‬بموجب‭ ‬القانون‭ ‬الإنساني‭ ‬الدولي‭ ‬لقصف‭ ‬إسرائيلي‭ ‬بشكل‭ ‬متكرر‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬منذ‭ ‬اندلاع‭ ‬العدوان‭. ‬

ويزعم‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬إن‭ ‬لدى‭ ‬حماس‭ ‬أنفاقا‭ ‬تحت‭ ‬المستشفيات‭ ‬ويتّهمها‭ ‬باستخدام‭ ‬المنشآت‭ ‬الطبية‭ ‬كمراكز‭ ‬قيادة،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬تنفيه‭ ‬حركة‭ ‬المقاومة‭. ‬

وردا‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬حول‭ ‬الادعاءات‭ ‬الإسرائيلية،‭ ‬قال‭ ‬بيبركورن‭ ‬‮«‬لم‭ ‬نر‭ ‬شيئا‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الواقع‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬‮«‬ليست‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬يسمح‭ ‬لها‭ ‬بمعرفة‭ ‬كيف‭ ‬يستخدم‭ ‬كل‭ ‬مستشفى‮»‬‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬رغم‭ ‬أن‭ ‬الهدف‭ ‬من‭ ‬زيارة‭ ‬البعثة‭ ‬الأربعاء‭ ‬كان‭ ‬توصيل‭ ‬الوقود،‭ ‬فإن‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬ضمانات‭ ‬أمنية‭ ‬يعني‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يمكنهم‭ ‬سوى‭ ‬توصيل‭ ‬إمدادات‭ ‬طبية‭ ‬وأدوية،‭ ‬لكن‭ ‬ذلك‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬كافيا‭ ‬بحسبه‭. ‬

وأوضح‭ ‬‮«‬من‭ ‬دون‭ ‬وقود‭ ‬وطواقم‭ ‬وأساسيات‭ ‬أخرى،‭ ‬لن‭ ‬تحدث‭ ‬الأدوية‭ ‬فرقا‭ ‬وسيموت‭ ‬جميع‭ ‬المرضى‭ ‬ببطء‭ ‬وبشكل‭ ‬مؤلم‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬إنه‭ ‬في‭ ‬المستشفى‭ ‬الأهلي‭ ‬لم‭ ‬يتبق‭ ‬إلا‭ ‬10‭ ‬موظفين‭ ‬يفعلون‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬في‭ ‬وسعهم‭ ‬لتقديم‭ ‬الإسعافات‭ ‬الأولية‭ ‬الأساسية،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يلجأ‭ ‬حوالي‭ ‬80‭ ‬مريضا‭ ‬إلى‭ ‬كنيسة‭ ‬في‭ ‬أرض‭ ‬المستشفى‭ ‬وإلى‭ ‬قسم‭ ‬العظام‭. ‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬وصف‭ ‬شون‭ ‬كايسي‭ ‬رئيس‭ ‬بعثات‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬إلى‭ ‬غزة‭ ‬والذي‭ ‬كان‭ ‬ضمن‭ ‬هذه‭ ‬البعثة‭ ‬الظروف‭ ‬بأنها‭ ‬‮«‬لا‭ ‬تصدق‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬المستشفى‭ ‬الأهلي،‭ ‬كان‭ ‬الفريق‭ ‬يسير‭ ‬في‭ ‬ساحته‭ ‬حيث‭ ‬تراكمت‭ ‬جثث‭ ‬ملفوفة‭ ‬بأغطية‭ ‬بيضاء،‭ ‬فيما‭ ‬كان‭ ‬يسمع‭ ‬صوت‭ ‬إطلاق‭ ‬نار‭ ‬على‭ ‬مقربة‭ ‬من‭ ‬الموقع،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬كيسي‭ ‬صحفيين‭ ‬من‭ ‬رفح‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬غزة‭. ‬

وروى‭ ‬كايسي‭ ‬‮«‬في‭ ‬الكنيسة،‭ ‬رأينا‭ ‬مشهدا‭ ‬يفوق‭ ‬الاحتمال‮»‬،‭ ‬واصفا‭ ‬استجداء‭ ‬30‭ ‬مريضا،‭ ‬بينهم‭ ‬أطفال‭ ‬صغار‭ ‬وبعضهم‭ ‬مصابون‭ ‬بجروح‭ ‬خطرة،‭ ‬الماء‭ ‬وليس‭ ‬الرعاية‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬حاليا،‭ ‬هو‭ ‬مكان‭ ‬ينتظر‭ ‬فيه‭ ‬الناس‭ ‬الموت‮»‬‭. ‬

وجدّد‭ ‬الدعوة‭ ‬الملحة‭ ‬بشكل‭ ‬متزايد‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬للسماح‭ ‬بدخول‭ ‬كميات‭ ‬كافية‭ ‬من‭ ‬المساعدات‭ ‬وكذلك‭ ‬إجلاء‭ ‬عدد‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬المرضى‭ ‬من‭ ‬غزة‭. ‬وردا‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬حول‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬الوقت‭ ‬ينفد‭ ‬قال‭ ‬كايسي‭ ‬‮«‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬الوقت‭ ‬فات‮»‬‭.‬

وأوضح‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬نتعامل‭ ‬مع‭ ‬بالغين‭ ‬وأطفال‭ ‬يتضورون‭ ‬جوعا‭... ‬في‭ ‬كل‭ ‬مكان‭ ‬نذهب‭ ‬إليه،‭ ‬يطلب‭ ‬منا‭ ‬الناس‭ ‬الطعام‭. ‬حتى‭ ‬في‭ ‬المستشفيات‭... ‬يطلب‭ ‬أشخاص‭ ‬مصابون‭ ‬بجروح‭ ‬تنزف‭ ‬الطعام‮»‬‭. ‬

وختم‭ ‬قائلا‭ ‬‮«‬إذا‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬ذلك‭ ‬مؤشرا‭ ‬على‭ ‬اليأس،‭ ‬فلا‭ ‬أعرف‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬المؤشر‮»‬‭.‬