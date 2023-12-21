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بلومبرج: 103 ناقلات حـاويـات جـديدة تبتعد عن البحر الأحمر.. وارتفاعات متوقعة في أسعار السلع

12/21/2023 8:04:57 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أفادت‭ ‬مصادر‭ ‬ملاحية‭ ‬بأن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬100‭ ‬ناقلة‭ ‬حاويات‭ ‬غيرت‭ ‬مسارها‭ ‬بالفعل‭ ‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر،‭ ‬لتسلك‭ ‬طريقا‭ ‬أطول‭ ‬حول‭ ‬قارة‭ ‬إفريقيا،‭ ‬بينما‭ ‬تتجهز‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬للتحرك‭ ‬ضد‭ ‬الحوثيين‭ ‬الذين‭ ‬صعّدوا‭ ‬من‭ ‬عملياتهم‭ ‬في‭ ‬مضيق‭ ‬باب‭ ‬المندب‭ ‬والبحر‭ ‬الأحمر‭ ‬ضد‭ ‬الناقلات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬أو‭ ‬تلك‭ ‬التي‭ ‬تتوجه‭ ‬إلى‭ ‬دولة‭ ‬الاحتلال‭.‬

ووفقا‭ ‬لشركة‭ ‬الخدمات‭ ‬اللوجستية‭ ‬العملاقة‭ ‬ Kuehne+Nagel ، ‭ ‬فإن‭ ‬103‭ ‬سفن‭ ‬حاويات‭ ‬غيرت‭ ‬مسارها‭ ‬من‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر‭ ‬إلى‭ ‬طريق‭ ‬رأس‭ ‬الرجاء‭ ‬الصالح‭ ‬حول‭ ‬إفريقيا،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬نقلت‭ ‬شبكة‭ ‬‮«‬بلومبرج‮»‬‭ ‬الأمريكية‭.‬

وبدأت‭ ‬الشركات‭ ‬أيضًا‭ ‬في‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬استخدام‭ ‬خطوط‭ ‬السكك‭ ‬الحديدية‭ ‬والجوية‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬ذلك،‭ ‬إذ‭ ‬يعتبر‭ ‬الممر‭ ‬المائي‭ ‬الذي‭ ‬يحمل‭ ‬12‭% ‬من‭ ‬التجارة‭ ‬العالمية‭ ‬محفوفًا‭ ‬بالمخاطر‭ ‬للغاية‭ ‬بحيث‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬عبوره‭ ‬حاليا‭ ‬بأمان‭.‬

وترتفع‭ ‬أقساط‭ ‬التأمين‭ ‬لأولئك‭ ‬الذين‭ ‬يعبرون‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر،‭ ‬وترتفع‭ ‬أسعار‭ ‬الشحن‭ ‬وكذلك‭ ‬أسعار‭ ‬النفط،‭ ‬وكلها‭ ‬عوامل‭ ‬محتملة‭ ‬لمزيد‭ ‬من‭ ‬التضخم،‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬يبدو‭ ‬فيه‭ ‬أن‭ ‬البنوك‭ ‬المركزية‭ ‬أصبحت‭ ‬لها‭ ‬اليد‭ ‬العليا‭.‬

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