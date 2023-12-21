بلومبرج: 103 ناقلات حـاويـات جـديدة تبتعد عن البحر الأحمر.. وارتفاعات متوقعة في أسعار السلع

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أفادت مصادر ملاحية بأن أكثر من 100 ناقلة حاويات غيرت مسارها بالفعل بعيدا عن البحر الأحمر، لتسلك طريقا أطول حول قارة إفريقيا، بينما تتجهز الولايات المتحدة للتحرك ضد الحوثيين الذين صعّدوا من عملياتهم في مضيق باب المندب والبحر الأحمر ضد الناقلات الإسرائيلية أو تلك التي تتوجه إلى دولة الاحتلال.
ووفقا لشركة الخدمات اللوجستية العملاقة Kuehne+Nagel ، فإن 103 سفن حاويات غيرت مسارها من البحر الأحمر إلى طريق رأس الرجاء الصالح حول إفريقيا، بحسب ما نقلت شبكة «بلومبرج» الأمريكية.
وبدأت الشركات أيضًا في النظر في استخدام خطوط السكك الحديدية والجوية بدلا من ذلك، إذ يعتبر الممر المائي الذي يحمل 12% من التجارة العالمية محفوفًا بالمخاطر للغاية بحيث لا يمكن عبوره حاليا بأمان.
وترتفع أقساط التأمين لأولئك الذين يعبرون البحر الأحمر، وترتفع أسعار الشحن وكذلك أسعار النفط، وكلها عوامل محتملة لمزيد من التضخم، في الوقت الذي يبدو فيه أن البنوك المركزية أصبحت لها اليد العليا.
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