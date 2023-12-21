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العدو الصهيوني دمر كل مستشفيات شمال غزةالصحة العالمية: المرضى يستشهدون ببطء.. أوقفوا المذبحة فورا

12/21/2023 8:04:56 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

جنيف‭ - ‬الوكالات‭: ‬قالت‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬أمس‭ ‬إنه‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬هناك‭ ‬مستشفيات‭ ‬عاملة‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬واصفة‭ ‬مشاهد‭ ‬مرضى‭ ‬متروكين‭ ‬يستجدون‭ ‬الطعام‭ ‬والماء‭ ‬بأنها‭ ‬‮«‬لا‭ ‬تحتمل‮»‬‭.‬

وأفادت‭ ‬المنظمة‭ ‬التابعة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬بأنها‭ ‬قادت‭ ‬بعثات‭ ‬إلى‭ ‬مستشفيَين‭ ‬أصيبا‭ ‬بأضرار‭ ‬بالغة‭ ‬هما‭ ‬الشفاء‭ ‬والأهلي‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭. ‬

وصرّح‭ ‬ممثل‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬ريتشارد‭ ‬بيبركورن‭: ‬‮«‬طواقمنا‭ ‬تعجز‭ ‬عن‭ ‬وصف‭ ‬الوضع‭ ‬الكارثي‭ ‬الذي‭ ‬يواجهه‭ ‬المرضى‭ ‬والطواقم‭ ‬الطبية‮»‬‭ ‬الذين‭ ‬مازالوا‭ ‬هناك‭.‬

وجاءت‭ ‬تصريحاته‭ ‬فيما‭ ‬تتكثّف‭ ‬الجهود‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬هدنة‭ ‬للعدوان‭ ‬الذي‭ ‬أودى‭ ‬بحياة‭ ‬20‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬70‭ ‬بالمائة‭ ‬منهم‭ ‬من‭ ‬النساء‭ ‬والأطفال‭.‬

بدوره،‭ ‬قال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬بغزة‭ ‬أشرف‭ ‬القدرة‭ ‬أمس‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الاحتلال‭ ‬دمر‭ ‬المنظومة‭ ‬الصحية‭ ‬بشكل‭ ‬كامل‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‮»‬‭. ‬

وكشفت‭ ‬البعثة‭ ‬التي‭ ‬تقودها‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬أن‭ ‬المستشفى‭ ‬الأهلي‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬قبل‭ ‬يومين‭ ‬‮«‬مكتظا‭ ‬بالمرضى‭ ‬الذين‭ ‬يحتاجون‭ ‬إلى‭ ‬رعاية‭ ‬طارئة‮»‬‭ ‬أصبح‭ ‬الآن‭ ‬‮«‬هيكلا‭ ‬فارغا‮»‬،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬قال‭ ‬بيبركورن‭ ‬لصحفيين‭ ‬في‭ ‬جنيف‭ ‬عبر‭ ‬رابط‭ ‬فيديو‭ ‬من‭ ‬القدس‭ ‬المحتلة‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬لم‭ ‬تعد‭ ‬هناك‭ ‬غرف‭ ‬لإجراء‭ ‬عمليات‭ ‬بسبب‭ ‬نقص‭ ‬الوقود‭ ‬والكهرباء‭ ‬والإمدادات‭ ‬الطبية‭ ‬والطواقم‭ ‬الطبية‭ ‬من‭ ‬جراحين‭ ‬ومتخصصين‭ ‬آخرين‭. ‬توقّفت‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬بشكل‭ ‬كامل‮»‬‭.‬

ويزعم‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أن‭ ‬لدى‭ ‬حماس‭ ‬أنفاقا‭ ‬تحت‭ ‬المستشفيات‭ ‬ويتّهمها‭ ‬باستخدام‭ ‬المنشآت‭ ‬الطبية‭ ‬كمراكز‭ ‬قيادة،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬تنفيه‭ ‬حركة‭ ‬المقاومة‭. ‬

وردا‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬حول‭ ‬الادعاءات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬قال‭ ‬بيبركورن‭: ‬‮«‬لم‭ ‬نر‭ ‬شيئا‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الواقع‮»‬‭.‬

وأوضح‭: ‬‮«‬من‭ ‬دون‭ ‬وقود‭ ‬وطواقم‭ ‬وأساسيات‭ ‬أخرى‭ ‬لن‭ ‬تحدث‭ ‬الأدوية‭ ‬فرقا،‭ ‬وسيموت‭ ‬جميع‭ ‬المرضى‭ ‬ببطء‭ ‬وبشكل‭ ‬مؤلم‮»‬‭. ‬

ووصف‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬تيدروس‭ ‬أدهانوم‭ ‬غيبريسوس‭ ‬استشهاد‭ ‬نحو‭ ‬20‭ ‬ألفا‭ ‬وإصابة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬52‭ ‬ألفا‭ ‬آخرين‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬خلال‭ ‬3‭ ‬أشهر‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬أمر‭ ‬مروع‮»‬،‭ ‬وطالب‭ ‬بإيقاف‭ ‬ما‭ ‬وصفها‭ ‬بالمذبحة‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬ووقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬فورا‭.‬

وقالت‭ ‬لجنة‭ ‬مدعومة‭ ‬من‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬نُشر‭ ‬أمس‭ ‬إن‭ ‬كل‭ ‬سكان‭ ‬غزة‭ ‬وعددهم‭ ‬2‭.‬3‭ ‬مليون‭ ‬نسمة‭ ‬يواجهون‭ ‬مستويات‭ ‬أزمة‭ ‬جوع‭ ‬وخطر‭ ‬مجاعة‭ ‬يتزايد‭ ‬كل‭ ‬يوم‭. ‬وذكر‭ ‬التقرير‭ ‬الصادر‭ ‬عن‭ ‬لجنة‭ ‬التصنيف‭ ‬المرحلي‭ ‬المتكامل‭ ‬للأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬أن‭ ‬نسبة‭ ‬الأسر‭ ‬المتأثرة‭ ‬بارتفاع‭ ‬مستويات‭ ‬انعدام‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬الحاد‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬هي‭ ‬الكبرى‭ ‬المسجلة‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم‭.‬

وأوصلت‭ ‬شاحنات‭ ‬تحمل‭ ‬مساعدات‭ ‬من‭ ‬مصر‭ ‬بعض‭ ‬الأغذية‭ ‬والمياه‭ ‬والأدوية‭.‬


القاهرة‭ (‬غزة‭) ‬القدس‭ ‬المحتلة‭ ‬ ‭ ‬الوكالات‭: ‬تصاعد‭ ‬القتال‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬أمس‭ ‬مع‭ ‬بعض‭ ‬من‭ ‬أعنف‭ ‬جولات‭ ‬القصف‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬منذ‭ ‬اندلاع‭ ‬الحرب،‭ ‬وأظهرت‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬الفلسطينية‭ ‬قدرتها‭ ‬على‭ ‬إطلاق‭ ‬الصواريخ‭ ‬على‭ ‬تل‭ ‬أبيب‭ ‬بينما‭ ‬يجري‭ ‬الطرفان‭ ‬المتحاربان‭ ‬محادثات‭ ‬وصفت‭ ‬بأنها‭ ‬الأكثر‭ ‬‮«‬جدية‮»‬‭ ‬منذ‭ ‬أسابيع‭ ‬بشأن‭ ‬هدنة‭ ‬جديدة‭.‬

وكان‭ ‬القصف‭ ‬أكثر‭ ‬شدة‭ ‬على‭ ‬الجانب‭ ‬الشمالي‭ ‬من‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬حيث‭ ‬أمكن‭ ‬رؤية‭ ‬ومضات‭ ‬برتقالية‭ ‬من‭ ‬الانفجارات‭ ‬ودخان‭ ‬أسود‭ ‬مع‭ ‬بزوغ‭ ‬الفجر‭ ‬عبر‭ ‬السياج‭ ‬الفاصل‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل‭. ‬وسُمع‭ ‬هدير‭ ‬الطائرات‭ ‬المحلقة‭ ‬ودوي‭ ‬قصف‭ ‬الضربات‭ ‬الجوية‭ ‬كل‭ ‬بضع‭ ‬ثوان‭ ‬يتخلله‭ ‬دوي‭ ‬إطلاق‭ ‬نار‭.‬

وفي‭ ‬العاصمة‭ ‬التجارية‭ ‬لإسرائيل‭ ‬دوت‭ ‬صفارات‭ ‬الإنذار‭ ‬في‭ ‬تل‭ ‬أبيب‭ ‬وانفجرت‭ ‬صواريخ‭ ‬في‭ ‬السماء‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬اعترضتها‭ ‬الدفاعات‭ ‬الإسرائيلية‭. ‬وقالت‭ ‬خدمة‭ ‬إسعاف‭ (‬نجمة‭ ‬داود‭ ‬الحمراء‭) ‬إنه‭ ‬كانت‭ ‬هناك‭ ‬عدة‭ ‬أماكن‭ ‬سقط‭ ‬فيها‭ ‬حطام‭ ‬الصواريخ‭ ‬بجنوب‭ ‬تل‭ ‬أبيب‭ ‬ولكن‭ ‬لم‭ ‬ترد‭ ‬أنباء‭ ‬عن‭ ‬إصابات‭. ‬

وأعلنت‭ ‬كتائب‭ ‬القسام،‭ ‬الجناح‭ ‬العسكري‭ ‬لحماس،‭ ‬أنها‭ ‬أطلقت‭ ‬وابلا‭ ‬من‭ ‬الصواريخ‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬قتل‭ ‬إسرائيل‭ ‬للمدنيين‭. ‬لكن‭ ‬مع‭ ‬وجود‭ ‬رئيس‭ ‬المكتب‭ ‬السياسي‭ ‬للحركة‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬لإجراء‭ ‬محادثات‭ ‬بخصوص‭ ‬الهدنة‭ ‬يبدو‭ ‬بوضوح‭ ‬أن‭ ‬هجوم‭ ‬الصواريخ‭ ‬يستهدف‭ ‬إرسال‭ ‬رسالة‭ ‬دبلوماسية‭ ‬مفادها‭ ‬أن‭ ‬الحرب‭ ‬المستعرة‭ ‬منذ‭ ‬عشرة‭ ‬أسابيع‭ ‬والتي‭ ‬دمرت‭ ‬معظم‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬فشلت‭ ‬في‭ ‬تدمير‭ ‬قدرة‭ ‬حماس‭ ‬على‭ ‬إطلاق‭ ‬الصواريخ‭.‬

وقال‭ ‬سكان‭ ‬جباليا‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬القطاع‭ ‬على‭ ‬مقربة‭ ‬من‭ ‬الحدود‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬إن‭ ‬المنطقة‭ ‬باتت‭ ‬معزولة‭ ‬بالكامل‭ ‬إذ‭ ‬يطلق‭ ‬قناصة‭ ‬إسرائيليون‭ ‬النار‭ ‬الآن‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬شخص‭ ‬يحاول‭ ‬الفرار‭.‬

وقال‭ ‬أحد‭ ‬سكان‭ ‬جباليا‭ ‬الذي‭ ‬طلب‭ ‬عدم‭ ‬ذكر‭ ‬اسمه‭ ‬خشية‭ ‬التعرض‭ ‬للتنكيل‭: ‬‮«‬كانت‭ ‬إحدى‭ ‬أسوأ‭ ‬الليالي‭ ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬قصف‭ ‬الاحتلال‮»‬‭.‬

ومع‭ ‬انقطاع‭ ‬الاتصالات‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬لليوم‭ ‬الثاني‭ ‬تحدث‭ ‬السكان‭ ‬إلى‭ ‬رويترز‭ ‬عبر‭ ‬الهاتف‭ ‬باستخدام‭ ‬شريحة‭ ‬اتصالات‭ ‬لشبكة‭ ‬الهاتف‭ ‬المحمول‭ ‬الإسرائيلية‭. ‬ويقول‭ ‬سكان‭ ‬غزة‭ ‬إن‭ ‬انقطاع‭ ‬الاتصالات‭ ‬ينذر‭ ‬عادة‭ ‬بهجمات‭ ‬إسرائيلية‭.‬

وقال‭ ‬مسؤولو‭ ‬حماس‭ ‬إن‭ ‬ضربة‭ ‬جوية‭ ‬إسرائيلية‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬قتلت‭ ‬أربعة‭ ‬بينهم‭ ‬العقيد‭ ‬بسام‭ ‬غبن‭ ‬المدير‭ ‬المعين‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬حماس‭ ‬لمعبر‭ ‬كرم‭ ‬أبو‭ ‬سالم‭ ‬التجاري‭ ‬الذي‭ ‬تسيطر‭ ‬عليه‭ ‬إسرائيل‭.‬

وفي‭ ‬منشور‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬قال‭ ‬الهلال‭ ‬الأحمر‭ ‬الفلسطيني‭ ‬إن‭ ‬سيارات‭ ‬الإسعاف‭ ‬لم‭ ‬تعد‭ ‬قادرة‭ ‬الآن‭ ‬على‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬المصابين‭ ‬والشهداء‭ ‬داخل‭ ‬جباليا‭. ‬وورد‭ ‬في‭ ‬المنشور‭: ‬‮«‬وصلت‭ ‬إلينا‭ ‬عدة‭ ‬مناشدات‭ ‬حول‭ ‬وجود‭ ‬قصف‭ ‬متواصل‭ ‬في‭ ‬شارع‭ ‬البنا‭ ‬النزلة‭ ‬في‭ ‬جباليا‭ ‬وعشرات‭ ‬الشهداء‭ ‬والجرحى‭ ‬المحاصرين‭ ‬هناك‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬تتمكن‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬طواقم‭ ‬الإسعاف‭ ‬أو‭ ‬فرق‭ ‬الإنقاذ‭ ‬من‭ ‬الوصول‭ ‬إليهم‮»‬‭.‬

وقالت‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬أمس‭ ‬إن‭ ‬آخر‭ ‬مستشفى‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬توقف‭ ‬فعليا‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬اليومين‭ ‬الماضيين‭ ‬ما‭ ‬يعني‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬هناك‭ ‬مكان‭ ‬لاستقبال‭ ‬المصابين‭.‬

ويأتي‭ ‬تكثيف‭ ‬القتال‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬تعزيز‭ ‬الجهود‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬في‭ ‬الأسابيع‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬الكارثة‭ ‬الإنسانية‭.‬

ويناقش‭ ‬الجانبان‭ ‬الآن‭ ‬هدنة‭ ‬جديدة‭ ‬لإطلاق‭ ‬سراح‭ ‬بعض‭ ‬مما‭ ‬يربو‭ ‬على‭ ‬100‭ ‬رهينة‭ ‬مازالوا‭ ‬محتجزين‭ ‬لدى‭ ‬فصائل‭ ‬المقاومة‭. ‬وفي‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬يعكف‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬التابع‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬على‭ ‬صياغة‭ ‬خطة‭ ‬جديدة‭ ‬لزيادة‭ ‬المساعدات‭.‬

وأجرى‭ ‬إسماعيل‭ ‬هنية‭ ‬رئيس‭ ‬المكتب‭ ‬السياسي‭ ‬لحركة‭ ‬حماس‭ ‬محادثات‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬لليوم‭ ‬الثاني‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬تدخل‭ ‬شخصي‭ ‬نادر‭ ‬أشار‭ ‬فيما‭ ‬سبق‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الجهود‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬بلغت‭ ‬مراحل‭ ‬مهمة‭. ‬وقالت‭ ‬حركة‭ ‬الجهاد‭ ‬الإسلامي‭ ‬إن‭ ‬زعيمها‭ ‬في‭ ‬طريقه‭ ‬إلى‭ ‬القاهرة‭ ‬أيضا‭.‬

ويبدو‭ ‬أن‭ ‬المحادثات‭ ‬هي‭ ‬الأكثر‭ ‬جدية‭ ‬منذ‭ ‬انهار‭ ‬مطلع‭ ‬الشهر‭ ‬الجاري‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬نار‭ ‬استمر‭ ‬أسبوعا،‭ ‬لكن‭ ‬المواقف‭ ‬العامة‭ ‬للطرفين‭ ‬متباعدة؛‭ ‬فإسرائيل‭ ‬تقول‭ ‬إنها‭ ‬لن‭ ‬تتفاوض‭ ‬إلا‭ ‬على‭ ‬وقف‭ ‬مؤقت‭ ‬للقتال‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إطلاق‭ ‬سراح‭ ‬الرهائن‭ ‬بينما‭ ‬تقول‭ ‬حماس‭ ‬إنها‭ ‬مهتمة‭ ‬فقط‭ ‬بالمفاوضات‭ ‬التي‭ ‬ستؤدي‭ ‬إلى‭ ‬إنهاء‭ ‬دائم‭ ‬للقتال‭. ‬

وقال‭ ‬جون‭ ‬كيربي‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬للصحفيين‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬طائرة‭ ‬الرئاسة‭ ‬الأمريكية‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭: ‬‮«‬إن‭ ‬هذه‭ ‬مناقشات‭ ‬ومفاوضات‭ ‬جادة‭ ‬للغاية،‭ ‬ونأمل‭ ‬أن‭ ‬تؤدي‭ ‬إلى‭ ‬نتيجة‭ ‬ما‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭: ‬‮«‬نمارس‭ ‬الضغوط‮»‬‭.‬

وقالت‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬الفصائل‭ ‬الفلسطينية‭ ‬اتخذت‭ ‬موقفا‭ ‬موحدا‭ ‬بأنه‭ ‬لا‭ ‬ينبغي‭ ‬الحديث‭ ‬عن‭ ‬الأسرى‭ ‬أو‭ ‬اتفاقات‭ ‬تبادل‭ ‬إلا‭ ‬بعد‭ ‬الوقف‭ ‬الكامل‭ ‬للعدوان‭. ‬وأضافت‭ ‬حماس‭: ‬‮«‬هناك‭ ‬قرار‭ ‬وطني‭ ‬فلسطيني‭ ‬بأنه‭ ‬لا‭ ‬حديث‭ ‬حول‭ ‬الأسرى‭ ‬ولا‭ ‬صفقات‭ ‬تبادل‭ ‬إلا‭ ‬بعد‭ ‬وقف‭ ‬شامل‭ ‬للعدوان‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬قال‭ ‬طاهر‭ ‬النونو‭ ‬المستشار‭ ‬الإعلامي‭ ‬لهنية‭ ‬لرويترز‭: ‬‮«‬لا‭ ‬نستطيع‭ ‬الحديث‭ ‬عن‭ ‬مفاوضات‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬تستمر‭ ‬فيه‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬عدوانها‭. ‬مناقشة‭ ‬أي‭ ‬أطروحة‭ ‬تتعلق‭ ‬بالأسرى‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تتم‭ ‬بعد‭ ‬وقف‭ ‬العدوان‮»‬‭.‬

وأكد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬إيلي‭ ‬كوهين‭ ‬أن‭ ‬المفاوضات‭ ‬بخصوص‭ ‬الإفراج‭ ‬عن‭ ‬الرهائن‭ ‬جارية‭ ‬لكنه‭ ‬رفض‭ ‬الإدلاء‭ ‬بتفاصيل،‭ ‬بينما‭ ‬كرر‭ ‬موقف‭ ‬إسرائيل‭ ‬بأن‭ ‬الحرب‭ ‬لن‭ ‬تتوقف‭ ‬ما‭ ‬دامت‭ ‬حماس‭ ‬تسيطر‭ ‬على‭ ‬غزة‭.‬

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