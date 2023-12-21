وزير التنمية الاجتماعية يترأس وفد البحرين في أعمال دورة مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بالقاهرة

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- Akhbar Al Khaleej) ترأس أسامة بن أحمد خلف العصفور وزير التنمية الاجتماعية وفد مملكة البحرين المشارك في أعمال الدورة (43) لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، والتي عقدت في جمهورية مصر العربية، بحضور السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، ووزراء الشؤون الاجتماعية في الدول العربية الشقيقة وممثليهم.
وأكد الوزير خلال كلمته أهمية زيادة التعاون المشترك وتبادل الخبرات، من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية بالدول العربية، مشيرًا إلى أولويات المملكة في الوقت الحالي للإعداد والتحضير للملف الاجتماعي المكمل للملف الاقتصادي والاجتماعي المرفوع لمجلس جامعة الدول العربية على مظستوى القمة في دورتها العادية (33) بمملكة البحرين خلال العام 2024م، والذي يؤكد حرص المملكة على متابعة تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية في دعم الجهود الدولية في حماية حقوق ذوي الإعاقة والمواضيع ذات العلاقة بشؤون الطفولة والأسرة وكبار السن، بالإضافة إلى دعم مبادرات المجلس الموقر للوصول إلى تطلعات الدول الأعضاء للأمن الاجتماعي والتنموي المستدام.
وقال إن مملكة البحرين تسعى من خلال رؤيتها الاقتصادية 2030 للوصول إلى نموذج متكامل من الخدمات الاجتماعية للرعاية وتنمية وتأهيل وحماية المستحقين من كافة شرائح المجتمع البحريني، منذ الطفولة وحتى الشيخوخة، وبالأخص الفئات الأكثر احتياجاً من ذوي الإعاقة وكبار السن والأطفال ومحدودي الدخل، عبر تنفيذ المبادرات التي تنسجم مع أولويات ومحاور برنامج الحكومة (2023-2026)، ومتابعة نتائجها بشفافية عالية بغية الوصول للأهداف بمشاركة كافة مكونات المجتمع من القطاعين الحكومي والخاص ومؤسسات المجتمع المدني.
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