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وزير التنمية الاجتماعية يترأس وفد البحرين في أعمال دورة مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بالقاهرة

12/21/2023 8:04:48 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ترأس‭ ‬أسامة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬خلف‭ ‬العصفور‭ ‬وزير‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬وفد‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المشارك‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬الدورة‭ (‬43‭) ‬لمجلس‭ ‬وزراء‭ ‬الشؤون‭ ‬الاجتماعية‭ ‬العرب،‭ ‬والتي‭ ‬عقدت‭ ‬في‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية،‭ ‬بحضور‭ ‬السفيرة‭ ‬الدكتورة‭ ‬هيفاء‭ ‬أبو‭ ‬غزالة‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬المساعد‭ ‬رئيس‭ ‬قطاع‭ ‬الشؤون‭ ‬الاجتماعية‭ ‬بجامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية،‭ ‬ووزراء‭ ‬الشؤون‭ ‬الاجتماعية‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬الشقيقة‭ ‬وممثليهم‭.‬

وأكد‭ ‬الوزير‭ ‬خلال‭ ‬كلمته‭ ‬أهمية‭ ‬زيادة‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحقيق‭ ‬العدالة‭ ‬الاجتماعية‭ ‬بالدول‭ ‬العربية،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أولويات‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي‭ ‬للإعداد‭ ‬والتحضير‭ ‬للملف‭ ‬الاجتماعي‭ ‬المكمل‭ ‬للملف‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والاجتماعي‭ ‬المرفوع‭ ‬لمجلس‭ ‬جامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬على‭ ‬مظستوى‭ ‬القمة‭ ‬في‭ ‬دورتها‭ ‬العادية‭ (‬33‭) ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬2024م،‭ ‬والذي‭ ‬يؤكد‭ ‬حرص‭ ‬المملكة‭ ‬على‭ ‬متابعة‭ ‬تنفيذ‭ ‬الخطط‭ ‬والبرامج‭ ‬الاجتماعية‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الجهود‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬حقوق‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬والمواضيع‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭ ‬بشؤون‭ ‬الطفولة‭ ‬والأسرة‭ ‬وكبار‭ ‬السن،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬مبادرات‭ ‬المجلس‭ ‬الموقر‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬تطلعات‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬للأمن‭ ‬الاجتماعي‭ ‬والتنموي‭ ‬المستدام‭.‬

وقال‭ ‬إن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تسعى‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬رؤيتها‭ ‬الاقتصادية‭ ‬2030‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬نموذج‭ ‬متكامل‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬للرعاية‭ ‬وتنمية‭ ‬وتأهيل‭ ‬وحماية‭ ‬المستحقين‭ ‬من‭ ‬كافة‭ ‬شرائح‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني،‭ ‬منذ‭ ‬الطفولة‭ ‬وحتى‭ ‬الشيخوخة،‭ ‬وبالأخص‭ ‬الفئات‭ ‬الأكثر‭ ‬احتياجاً‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬وكبار‭ ‬السن‭ ‬والأطفال‭ ‬ومحدودي‭ ‬الدخل،‭ ‬عبر‭ ‬تنفيذ‭ ‬المبادرات‭ ‬التي‭ ‬تنسجم‭ ‬مع‭ ‬أولويات‭ ‬ومحاور‭ ‬برنامج‭ ‬الحكومة‭ (‬2023-2026‭)‬،‭ ‬ومتابعة‭ ‬نتائجها‭ ‬بشفافية‭ ‬عالية‭ ‬بغية‭ ‬الوصول‭ ‬للأهداف‭ ‬بمشاركة‭ ‬كافة‭ ‬مكونات‭ ‬المجتمع‭ ‬من‭ ‬القطاعين‭ ‬الحكومي‭ ‬والخاص‭ ‬ومؤسسات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭.‬

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