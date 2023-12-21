سوق المزارعين ينطلق غدا تحت شعار ((أبطال المنتج المحلي))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تنطلق غدا السبت، النسخة الحادية عشرة من سوق المزارعين البحرينيين تحت شعار «أبطال المنتج المحلي» في تمام الساعة السابعة صباحا بموقع الحديقة النباتية في منطقة البديع، وبمشاركة كبيرة من المزارعين البحرينيين وأصحاب الشركات الزراعية والمشاتل والحرفيين والأسر المنتجة والمشاريع الصغيرة.
ويعكس شعار هذا العام «أبطال المنتج المحلي» الفخر والتقدير للمزارعين البحرينيين الذين يعملون بجد واجتهاد لتوفير منتجات محلية متنوعة وبجودة عالية، وتسهم في تحقيق الأمن الغذائي واستدامته.
وكانت وزارة شؤون البلديات والزراعة، والمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي، قد عقدتا لقاءً تعريفيا مع جميع المشاركين في النسخة الحادية عشرة من سوق المزارعين، وبحضور اللجنة المنظمة من أجل التعريف بالسوق وتعميم الأدلة الاسترشادية لتعزيز التجربة المتكاملة بطريقة تعكس الهوية البحرينية والثقافة الزراعية.
وأعرب الدكتور خالد أحمد حسن وكيل الزراعة والثروة البحرية عن أهمية النسخة الحادية عشرة من سوق المزارعين البحرينيين والتي تحظى بدعم من شركة STC البحرين، حيث أدخلت الكثير من التطويرات على البنية التحتية للسوق وتوسيع أقسامه بما يجعله تجربة مميزة سواء للمشاركين أو الزوار.
وأكد الدكتور خالد أحمد حسن أهمية سوق المزارعين البحرينيين في دعم المنتج المحلي وتعزيز الأمن الغذائي في البلاد وتوفير منصة لتسويق المنتجات الزراعية المحلية.
بدوره لفت المهندس محمد ميرزا العريبي الوكيل المساعد لشئون الزراعة رئيس اللجنة المنظمة لسوق المزارعين البحرينيين، إلى أهمية تطوير سوق المزارعين وتعزيز أطر التعاون مع المشاركين كركيزة أساسية لإنجاح السوق من ناحية تشغيلية وعرض المنتجات بطريقة إبداعية، مشدداً على دور التعاون القائم مع المشاركين في تحسين طريقة عرض المنتجات واستخدام المواد المستدامة التي تعكس الهوية الزراعية المحلية.
وبين العريبي أن فكرة شعار هذا العام «أبطال المنتج المحلي» تتمحور حول مفهوم البطولة والإنجاز وتكريم المزارعين البحرينيين باعتبارهم أبطالًا يقومون بدور مهم وبارز في توفير المنتجات المحلية ذات الجودة العالية، كما يعكس الشعار تقدير المجتمع لهؤلاء الأفراد الذين يعملون بجد ويسهمون في تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي وتأمين الاستدامة الزراعية في مملكة البحرين.
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