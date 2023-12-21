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سوق المزارعين ينطلق غدا تحت شعار ((أبطال المنتج المحلي))

12/21/2023 8:04:47 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تنطلق‭ ‬غدا‭ ‬السبت،‭ ‬النسخة‭ ‬الحادية‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬سوق‭ ‬المزارعين‭ ‬البحرينيين‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬أبطال‭ ‬المنتج‭ ‬المحلي‮»‬‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬السابعة‭ ‬صباحا‭ ‬بموقع‭ ‬الحديقة‭ ‬النباتية‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬البديع،‭ ‬وبمشاركة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬المزارعين‭ ‬البحرينيين‭ ‬وأصحاب‭ ‬الشركات‭ ‬الزراعية‭ ‬والمشاتل‭ ‬والحرفيين‭ ‬والأسر‭ ‬المنتجة‭ ‬والمشاريع‭ ‬الصغيرة‭.‬

ويعكس‭ ‬شعار‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬‮«‬أبطال‭ ‬المنتج‭ ‬المحلي‮»‬‭ ‬الفخر‭ ‬والتقدير‭ ‬للمزارعين‭ ‬البحرينيين‭ ‬الذين‭ ‬يعملون‭ ‬بجد‭ ‬واجتهاد‭ ‬لتوفير‭ ‬منتجات‭ ‬محلية‭ ‬متنوعة‭ ‬وبجودة‭ ‬عالية،‭ ‬وتسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬واستدامته‭.‬

وكانت‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة،‭ ‬والمبادرة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتنمية‭ ‬القطاع‭ ‬الزراعي،‭ ‬قد‭ ‬عقدتا‭ ‬لقاءً‭ ‬تعريفيا‭ ‬مع‭ ‬جميع‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الحادية‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬سوق‭ ‬المزارعين،‭ ‬وبحضور‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التعريف‭ ‬بالسوق‭ ‬وتعميم‭ ‬الأدلة‭ ‬الاسترشادية‭ ‬لتعزيز‭ ‬التجربة‭ ‬المتكاملة‭ ‬بطريقة‭ ‬تعكس‭ ‬الهوية‭ ‬البحرينية‭ ‬والثقافة‭ ‬الزراعية‭.‬

وأعرب‭ ‬الدكتور‭ ‬خالد‭ ‬أحمد‭ ‬حسن‭ ‬وكيل‭ ‬الزراعة‭ ‬والثروة‭ ‬البحرية‭ ‬عن‭ ‬أهمية‭ ‬النسخة‭ ‬الحادية‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬سوق‭ ‬المزارعين‭ ‬البحرينيين‭ ‬والتي‭ ‬تحظى‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬شركة‭ ‬ STC ‭ ‬البحرين،‭ ‬حيث‭ ‬أدخلت‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬التطويرات‭ ‬على‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬للسوق‭ ‬وتوسيع‭ ‬أقسامه‭ ‬بما‭ ‬يجعله‭ ‬تجربة‭ ‬مميزة‭ ‬سواء‭ ‬للمشاركين‭ ‬أو‭ ‬الزوار‭.‬

وأكد‭ ‬الدكتور‭ ‬خالد‭ ‬أحمد‭ ‬حسن‭ ‬أهمية‭ ‬سوق‭ ‬المزارعين‭ ‬البحرينيين‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬المنتج‭ ‬المحلي‭ ‬وتعزيز‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬وتوفير‭ ‬منصة‭ ‬لتسويق‭ ‬المنتجات‭ ‬الزراعية‭ ‬المحلية‭.‬

بدوره‭ ‬لفت‭ ‬المهندس‭ ‬محمد‭ ‬ميرزا‭ ‬العريبي‭ ‬الوكيل‭ ‬المساعد‭ ‬لشئون‭ ‬الزراعة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬لسوق‭ ‬المزارعين‭ ‬البحرينيين،‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬تطوير‭ ‬سوق‭ ‬المزارعين‭ ‬وتعزيز‭ ‬أطر‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬المشاركين‭ ‬كركيزة‭ ‬أساسية‭ ‬لإنجاح‭ ‬السوق‭ ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬تشغيلية‭ ‬وعرض‭ ‬المنتجات‭ ‬بطريقة‭ ‬إبداعية،‭ ‬مشدداً‭ ‬على‭ ‬دور‭ ‬التعاون‭ ‬القائم‭ ‬مع‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬طريقة‭ ‬عرض‭ ‬المنتجات‭ ‬واستخدام‭ ‬المواد‭ ‬المستدامة‭ ‬التي‭ ‬تعكس‭ ‬الهوية‭ ‬الزراعية‭ ‬المحلية‭.‬

وبين‭ ‬العريبي‭ ‬أن‭ ‬فكرة‭ ‬شعار‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬‮«‬أبطال‭ ‬المنتج‭ ‬المحلي‮»‬‭ ‬تتمحور‭ ‬حول‭ ‬مفهوم‭ ‬البطولة‭ ‬والإنجاز‭ ‬وتكريم‭ ‬المزارعين‭ ‬البحرينيين‭ ‬باعتبارهم‭ ‬أبطالًا‭ ‬يقومون‭ ‬بدور‭ ‬مهم‭ ‬وبارز‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬المنتجات‭ ‬المحلية‭ ‬ذات‭ ‬الجودة‭ ‬العالية،‭ ‬كما‭ ‬يعكس‭ ‬الشعار‭ ‬تقدير‭ ‬المجتمع‭ ‬لهؤلاء‭ ‬الأفراد‭ ‬الذين‭ ‬يعملون‭ ‬بجد‭ ‬ويسهمون‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الاكتفاء‭ ‬الذاتي‭ ‬الغذائي‭ ‬وتأمين‭ ‬الاستدامة‭ ‬الزراعية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

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