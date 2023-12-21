رئيس لجنة المرافق الشورية يقدم محاضرة بعنوان ((العمل البلدي في المشروع الوطني))

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- Akhbar Al Khaleej) قدّم الدكتور محمد علي حسن علي رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى ورقة بحثية حول «العمل البلدي في المشروع الوطني»، وذلك ضمن برنامج اللقاءات الدورية التي ينظمها مجلس بلدي المنطقة الشمالية، بحضور رئيس وأعضاء المجلس البلدي، والمسؤولين في بلدية المنطقة الشمالية، وعدد من الموظفين والحضور.
واستعرض الدكتور محمد لمحة تاريخية عن مملكة البحرين، فيما استطرد مفصلاً الحديث عن التطور التاريخي لنظام العمل البلدي انطلاقًا من مقدماته التاريخية، مرورًا بتأسيس بلدية المنامة في عام 1919م كأول بلدية في منطقة الخليج العربي وثالث بلدية في الوطن العربي، وصدر قانون البلدية الأول في عام 1920م، وتشكيل مجلس بلدي من أعضاء معينين وآخرين منتخبين.
وتناولت ورقة العمل تفاصيل حول اهتمام مملكة البحرين بالعمل البلدي منذ تأسيسه، والمتابعة الحثيثة له من القيادة الحكيمة.
كما تحدث عن دلالات العمل البلدي في المشروع الوطني، ذلك أن النظام الجديد الذي أنشئ عام 2001-2002 من أهم لبنات المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم، باعتبار أن البلديات هي المختصة بإدارة المنطقة من حيث الخدمات الشاملة غير المركزية، وتمثيل الشعب من خلال ممثليهم في دائرتهم الانتخابية، وتسريع الحصول على الخدمات البلدية لتطوير المنطقة.
وشملت ورقة العمل تفاصيل عن أهم القوانين المتصلة بالعمل البلدي في مملكة البحرين، واختصاصات المجالس البلدية، والخدمات البلدية، ونقاش حول تفعيل أهداف التنمية المستدامة من خلال العمل البلدي، وأهم التحديات وفرص النجاح المتعلقة بالعمل البلدي، والجوانب التشريعية والإدارية.
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