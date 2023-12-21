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رئيس لجنة المرافق الشورية يقدم محاضرة بعنوان ((العمل البلدي في المشروع الوطني))

12/21/2023 8:04:47 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) قدّم‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬حسن‭ ‬علي‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬المرافق‭ ‬العامة‭ ‬والبيئة‭ ‬بمجلس‭ ‬الشورى‭ ‬ورقة‭ ‬بحثية‭ ‬حول‭ ‬‮«‬العمل‭ ‬البلدي‭ ‬في‭ ‬المشروع‭ ‬الوطني‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬برنامج‭ ‬اللقاءات‭ ‬الدورية‭ ‬التي‭ ‬ينظمها‭ ‬مجلس‭ ‬بلدي‭ ‬المنطقة‭ ‬الشمالية،‭ ‬بحضور‭ ‬رئيس‭ ‬وأعضاء‭ ‬المجلس‭ ‬البلدي،‭ ‬والمسؤولين‭ ‬في‭ ‬بلدية‭ ‬المنطقة‭ ‬الشمالية،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬الموظفين‭ ‬والحضور‭.‬

واستعرض‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬لمحة‭ ‬تاريخية‭ ‬عن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬فيما‭ ‬استطرد‭ ‬مفصلاً‭ ‬الحديث‭ ‬عن‭ ‬التطور‭ ‬التاريخي‭ ‬لنظام‭ ‬العمل‭ ‬البلدي‭ ‬انطلاقًا‭ ‬من‭ ‬مقدماته‭ ‬التاريخية،‭ ‬مرورًا‭ ‬بتأسيس‭ ‬بلدية‭ ‬المنامة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1919م‭ ‬كأول‭ ‬بلدية‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬وثالث‭ ‬بلدية‭ ‬في‭ ‬الوطن‭ ‬العربي،‭ ‬وصدر‭ ‬قانون‭ ‬البلدية‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1920م،‭ ‬وتشكيل‭ ‬مجلس‭ ‬بلدي‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬معينين‭ ‬وآخرين‭ ‬منتخبين‭.‬

وتناولت‭ ‬ورقة‭ ‬العمل‭ ‬تفاصيل‭ ‬حول‭ ‬اهتمام‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بالعمل‭ ‬البلدي‭ ‬منذ‭ ‬تأسيسه،‭ ‬والمتابعة‭ ‬الحثيثة‭ ‬له‭ ‬من‭ ‬القيادة‭ ‬الحكيمة‭.‬

كما‭ ‬تحدث‭ ‬عن‭ ‬دلالات‭ ‬العمل‭ ‬البلدي‭ ‬في‭ ‬المشروع‭ ‬الوطني،‭ ‬ذلك‭ ‬أن‭ ‬النظام‭ ‬الجديد‭ ‬الذي‭ ‬أنشئ‭ ‬عام‭ ‬2001-2002‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬لبنات‭ ‬المشروع‭ ‬الإصلاحي‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬باعتبار‭ ‬أن‭ ‬البلديات‭ ‬هي‭ ‬المختصة‭ ‬بإدارة‭ ‬المنطقة‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬الخدمات‭ ‬الشاملة‭ ‬غير‭ ‬المركزية،‭ ‬وتمثيل‭ ‬الشعب‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ممثليهم‭ ‬في‭ ‬دائرتهم‭ ‬الانتخابية،‭ ‬وتسريع‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬الخدمات‭ ‬البلدية‭ ‬لتطوير‭ ‬المنطقة‭.‬

وشملت‭ ‬ورقة‭ ‬العمل‭ ‬تفاصيل‭ ‬عن‭ ‬أهم‭ ‬القوانين‭ ‬المتصلة‭ ‬بالعمل‭ ‬البلدي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬واختصاصات‭ ‬المجالس‭ ‬البلدية،‭ ‬والخدمات‭ ‬البلدية،‭ ‬ونقاش‭ ‬حول‭ ‬تفعيل‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬العمل‭ ‬البلدي،‭ ‬وأهم‭ ‬التحديات‭ ‬وفرص‭ ‬النجاح‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالعمل‭ ‬البلدي،‭ ‬والجوانب‭ ‬التشريعية‭ ‬والإدارية‭.‬

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