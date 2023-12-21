الكوهجي: موقف البحرين ثابت في دعم جهود السلام لإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكدت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي، رئيس لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى، موقف مملكة البحرين الثابت بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، في دعم القضية الفلسطينية وتأييد جهود السلام الشامل لإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، وتثبيت حقوق الشعب الفلسطيني، وصولاً إلى حل الدولتين وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وبما يضمن حق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، مشيرة إلى أهمية المساعي السلمية والتهدئة لوقف التصعيد القائم والتوصل إلى الحل المنشود بالنسبة إلى القضية الفلسطينية.
جاء ذلك خلال مشاركة وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين أمس، برئاسة الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي، رئيسة لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى، والنائب جليلة علوي السيد حسن عضو مجلس النواب، في الاجتماع الافتراضي للجنة الدائمة المتخصصة لحقوق الإنسان والمرأة والأسرة في اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
وأوضحت الكوهجي خلال كلمة ألقتها في الاجتماع، أن القضية الفلسطينية تشهد في الوقت الراهن منعطفاً خطيراً في ظل عمليات القصف المستمرة، والاستخدام المفرط للأسلحة المحرمة دولياً، والحصار الكامل على الشعب الفلسطيني، وانتهاك أبسط الحقوق المشروعة للإنسان في الحصول على الغذاء والماء والدواء، والتي أدت إلى وضع إنساني متأزم بالنسبة للمدنيين، في ظل التهاون العالمي إزاء ما يحدث من تصعيد يتنافى مع المواثيق والأعراف الإنسانية والدولية.
وبيّنت الكوهجي أن النساء والأطفال يمثلون النسبة الأكبر من الضحايا والجرحى في فلسطين، وذلك استنادًا إلى الأرقام المروعة والخسائر الكبيرة في الأرواح والممتلكات، مما يزيد من حجم الأزمة التي لن تقتصر تداعياتها ونتائجها على المدى القريب.
وأشارت الكوهجي إلى أن آثار هذه الأزمة ستمتد إلى الأطفال الأبرياء، مما يتطلب التدخل لعدم خلق جيل يواجه مستقبلاً مجهولاً، ويعاني نتيجة فقد آبائهم وأمهاتهم وأحبائهم أو بتر أطراف أجسامهم، وافتقارهم إلى الاحتياجات الأساسية وأدنى مقومات الحياة الكريمة، لتضع الأزمة أطفال غزة أمام مستقبل قاس ومجهول بسبب تأثيراتها التي سوف تنعكس على صحتهم النفسية والاجتماعية.
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