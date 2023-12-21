الكوهجي: موقف البحرين ثابت في دعم جهود السلام لإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬مشاركة‭ ‬وفد‭ ‬الشعبة‭ ‬البرلمانية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬أمس،‭ ‬برئاسة‭ ‬الدكتورة‭ ‬فاطمة‭ ‬عبدالجبار‭ ‬الكوهجي،‭ ‬رئيسة‭ ‬لجنة‭ ‬شؤون‭ ‬المرأة‭ ‬والطفل‭ ‬بمجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬والنائب‭ ‬جليلة‭ ‬علوي‭ ‬السيد‭ ‬حسن‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬النواب،‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬الافتراضي‭ ‬للجنة‭ ‬الدائمة‭ ‬المتخصصة‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬والمرأة‭ ‬والأسرة‭ ‬في‭ ‬اتحاد‭ ‬مجالس‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬في‭ ‬منظمة‭ ‬التعاون‭ ‬الإسلامي‭.‬

وأوضحت‭ ‬الكوهجي‭ ‬خلال‭ ‬كلمة‭ ‬ألقتها‭ ‬في‭ ‬الاجتماع،‭ ‬أن‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬تشهد‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الراهن‭ ‬منعطفاً‭ ‬خطيراً‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬عمليات‭ ‬القصف‭ ‬المستمرة،‭ ‬والاستخدام‭ ‬المفرط‭ ‬للأسلحة‭ ‬المحرمة‭ ‬دولياً،‭ ‬والحصار‭ ‬الكامل‭ ‬على‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني،‭ ‬وانتهاك‭ ‬أبسط‭ ‬الحقوق‭ ‬المشروعة‭ ‬للإنسان‭ ‬في‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬الغذاء‭ ‬والماء‭ ‬والدواء،‭ ‬والتي‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬وضع‭ ‬إنساني‭ ‬متأزم‭ ‬بالنسبة‭ ‬للمدنيين،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬التهاون‭ ‬العالمي‭ ‬إزاء‭ ‬ما‭ ‬يحدث‭ ‬من‭ ‬تصعيد‭ ‬يتنافى‭ ‬مع‭ ‬المواثيق‭ ‬والأعراف‭ ‬الإنسانية‭ ‬والدولية‭.‬

وبيّنت‭ ‬الكوهجي‭ ‬أن‭ ‬النساء‭ ‬والأطفال‭ ‬يمثلون‭ ‬النسبة‭ ‬الأكبر‭ ‬من‭ ‬الضحايا‭ ‬والجرحى‭ ‬في‭ ‬فلسطين،‭ ‬وذلك‭ ‬استنادًا‭ ‬إلى‭ ‬الأرقام‭ ‬المروعة‭ ‬والخسائر‭ ‬الكبيرة‭ ‬في‭ ‬الأرواح‭ ‬والممتلكات،‭ ‬مما‭ ‬يزيد‭ ‬من‭ ‬حجم‭ ‬الأزمة‭ ‬التي‭ ‬لن‭ ‬تقتصر‭ ‬تداعياتها‭ ‬ونتائجها‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬القريب‭.‬

وأشارت‭ ‬الكوهجي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬آثار‭ ‬هذه‭ ‬الأزمة‭ ‬ستمتد‭ ‬إلى‭ ‬الأطفال‭ ‬الأبرياء،‭ ‬مما‭ ‬يتطلب‭ ‬التدخل‭ ‬لعدم‭ ‬خلق‭ ‬جيل‭ ‬يواجه‭ ‬مستقبلاً‭ ‬مجهولاً،‭ ‬ويعاني‭ ‬نتيجة‭ ‬فقد‭ ‬آبائهم‭ ‬وأمهاتهم‭ ‬وأحبائهم‭ ‬أو‭ ‬بتر‭ ‬أطراف‭ ‬أجسامهم،‭ ‬وافتقارهم‭ ‬إلى‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الأساسية‭ ‬وأدنى‭ ‬مقومات‭ ‬الحياة‭ ‬الكريمة،‭ ‬لتضع‭ ‬الأزمة‭ ‬أطفال‭ ‬غزة‭ ‬أمام‭ ‬مستقبل‭ ‬قاس‭ ‬ومجهول‭ ‬بسبب‭ ‬تأثيراتها‭ ‬التي‭ ‬سوف‭ ‬تنعكس‭ ‬على‭ ‬صحتهم‭ ‬النفسية‭ ‬والاجتماعية‭.‬

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