الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل يستقبل السفيرة المصرية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبل نبراس طالب الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، في مكتبه بالهيئة، ريهام عبدالحميد محمود سفيرة جمهورية مصر العربية لدى مملكة البحرين، وذلك بمناسبة تعيينها سفيرةً لبلادها لدى مملكة البحرين.
وفي مستهل الاجتماع هنأ سعادة الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل، السفيرة المصرية بمناسبة تعيينها، متمنيًا لها التوفيق في مهامها، ومؤكدًا عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وأهمية استمرار العمل لتنميتها إلى مستويات أرفع.
كما نوه بأهمية الدور الذي تضطلع به البعثات الدبلوماسية في تعزيز أطر التعاون مع الجهات الحكومية لتحقيق الأهداف المرجوة في بيئة العمل، مستعرضًا الجهود والمبادرات التي تنفذها المملكة لتعزيز بيئة العمل.
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