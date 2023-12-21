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الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل يستقبل السفيرة المصرية

12/21/2023 8:04:45 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل‭ ‬نبراس‭ ‬طالب‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لهيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الوطنية‭ ‬لمكافحة‭ ‬الاتجار‭ ‬بالأشخاص،‭ ‬في‭ ‬مكتبه‭ ‬بالهيئة،‭ ‬ريهام‭ ‬عبدالحميد‭ ‬محمود‭ ‬سفيرة‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وذلك‭ ‬بمناسبة‭ ‬تعيينها‭ ‬سفيرةً‭ ‬لبلادها‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

‭ ‬وفي‭ ‬مستهل‭ ‬الاجتماع‭ ‬هنأ‭ ‬سعادة‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لهيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬السفيرة‭ ‬المصرية‭ ‬بمناسبة‭ ‬تعيينها،‭ ‬متمنيًا‭ ‬لها‭ ‬التوفيق‭ ‬في‭ ‬مهامها،‭ ‬ومؤكدًا‭ ‬عمق‭ ‬العلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭ ‬وأهمية‭ ‬استمرار‭ ‬العمل‭ ‬لتنميتها‭ ‬إلى‭ ‬مستويات‭ ‬أرفع‭.‬

‭ ‬كما‭ ‬نوه‭ ‬بأهمية‭ ‬الدور‭ ‬الذي‭ ‬تضطلع‭ ‬به‭ ‬البعثات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬أطر‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬لتحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬المرجوة‭ ‬في‭ ‬بيئة‭ ‬العمل،‭ ‬مستعرضًا‭ ‬الجهود‭ ‬والمبادرات‭ ‬التي‭ ‬تنفذها‭ ‬المملكة‭ ‬لتعزيز‭ ‬بيئة‭ ‬العمل‭.‬

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