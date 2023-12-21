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اجتماع ساخن لبلدي المحرقميزانية ((البلديات)) للتحول الرقمي كافية لتشييد 10 حدائق!

12/21/2023 8:04:44 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تغطية‭: ‬مروة‭ ‬أحمد

عقد‭ ‬مجلس‭ ‬بلدي‭ ‬المحرق‭ ‬اجتماعه‭ ‬الاعتيادي‭ ‬الثامن‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬بحضور‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬النعـار‭ ‬ونائبه‭ ‬المهندس‭ ‬صالح‭ ‬بوهزاع‭ ‬وأعضـاء‭ ‬المجلس،‭ ‬فيما‭ ‬اعتذر‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬أمانة‭ ‬العاصمة‭ ‬المهندس‭ ‬محمد‭ ‬السَّهلي‭ ‬عن‭ ‬الحضور‭ ‬وأناب‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬بلدية‭ ‬الشمالية‭ ‬المهندسة‭ ‬لميـاء‭ ‬الفضالة‭ ‬للحضور‭ ‬بدلا‭ ‬منه‭.‬

وناقش‭ ‬المجلس‭ ‬خلال‭ ‬اجتماعه‭ ‬ميزانية‭ ‬نظام‭ ‬المراسلات‭ ‬الجديد‭ ‬التي‭ ‬بلغت‭ ‬حوالي‭ ‬مليوني‭ ‬دينار‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬ذكره‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬المالية‭ ‬والقانونية‭ ‬بالمجلس‭ ‬عضو‭ ‬سادسة‭ ‬المحرق‭ ‬فاضل‭ ‬العود،‭ ‬وجاء‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬رد‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬المجلس‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬الوزارة‭ ‬زوّدت‭ ‬المجلس‭ ‬في‭ ‬ردها‭ ‬بالميزانية‭ ‬الكليّة‭ ‬للتحول‭ ‬الرقمي‭ ‬وليس‭ ‬لنظام‭ ‬المراسلات‭ ‬فقط‭. ‬

وأكد‭ ‬العود‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬أن‭ ‬الميزانية‭ ‬الضخمة‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬خصيصها‭ ‬لنظام‭ ‬التحوّل‭ ‬الرقمي‭ ‬في‭ ‬الوزارة‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬تشيّد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬10‭ ‬حدائق‭ ‬بميزانية‭ ‬حديقة‭ ‬عين‭ ‬ريّـا‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬افتتاحها‭ ‬مؤخرًا،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬الميزانية‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬صرفها‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬التحوّل‭ ‬لم‭ ‬تجد‭ ‬حلولًا‭ ‬للمعضلات‭ ‬الحاصلة‭ ‬في‭ ‬النظام‭ ‬المشتق‭ ‬منه‭ ‬مثل‭ ‬نظام‭ ‬المراسلات‭ ‬الجديد‭ ‬مثل‭ ‬تأخر‭ ‬وتوقف‭ ‬خدمة‭ ‬استرجاع‭ ‬التأمين‭ ‬التي‭ ‬بلغت‭ ‬معاناتها‭ ‬سنة‭ ‬لأحد‭ ‬المواطنين‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬ذكره‭ ‬الرئيس‭ ‬خلال‭ ‬الجلسة‭.‬

وناقش‭ ‬المجلس‭ ‬رد‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬حول‭ ‬طلب‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬رد‭ ‬تفصيلي‭ ‬لتساؤلات‭ ‬المجلس‭ ‬حول‭ ‬نظام‭ ‬المراسلات‭ ‬الجديد،‭ ‬لتردّ‭ ‬الوزارة‭ ‬بكلفة‭ ‬مشروع‭ ‬التحوّل‭ ‬الرقمي‭ ‬الذي‭ ‬قدّر‭ ‬بحوالي‭ ‬مليونين‭ ‬دينار‭ ‬يتضمن‭ ‬فيه‭ ‬13‭ ‬نظام‭ ‬وأكثر‭ ‬من‭ ‬80‭ ‬خدمة‭ ‬ونظام‭ ‬المراسلات‭ ‬الجديد‭ ‬يعتبر‭ ‬نظاما‭ ‬تابعا‭ ‬لهم‭ ‬ولا‭ ‬يمكن‭ ‬تحديد‭ ‬ميزانيته‭.‬

وعبّر‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬بلدي‭ ‬المحرق‭ ‬عن‭ ‬استيائهم‭ ‬بسبب‭ ‬العراقيل‭ ‬والمشاكل‭ ‬التي‭ ‬مازلت‭ ‬مستمرة‭ ‬في‭ ‬نظام‭ ‬المراسلات‭ ‬الجديد‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬حل‭ ‬الوزارة‭ ‬عددا‭ ‬منها‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬المواطنين‭ ‬والموظفين‭ ‬مازالوا‭ ‬يعانون‭ ‬منه،‭ ‬كما‭ ‬استفهم‭ ‬العود‭ ‬عن‭ ‬أبرز‭ ‬الخواص‭ ‬التي‭ ‬يتناولها‭ ‬النظام‭ ‬الجديد‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬تُكلّف‭ ‬هذه‭ ‬القيمة‭ ‬فالنظام‭ ‬الجديد‭ ‬يحتوي‭ ‬على‭ ‬رسومات‭ ‬غرافيكية‭ ‬عند‭ ‬فتحه‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬موجودة‭ ‬في‭ ‬القديم‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬ربط‭ ‬النظام‭ ‬بالمفتاح‭ ‬الالكتروني‭ ‬في‭ ‬النظام‭ ‬الجديد،‭ ‬مشيرين‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مثل‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬من‭ ‬المستحيل‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬مُكلفا‭ ‬إلى‭ ‬هذا‭ ‬الحد‭.‬

وخلال‭ ‬مناقشة‭ ‬المجلس‭ ‬ردود‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬المهندس‭ ‬وائـل‭ ‬بن‭ ‬ناصر‭ ‬المبارك،‭ ‬عبّر‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الخدمات‭ ‬أحمد‭ ‬المقهوي‭ ‬عن‭ ‬استيائه‭ ‬من‭ ‬رفض‭ ‬الوزارة‭ ‬مقترح‭ ‬تشجير‭ ‬الجزيرة‭ ‬الواقعة‭ ‬بين‭ ‬تقاطع‭ ‬ريّا‭ ‬مع‭ ‬شارع‭ ‬الدير‭ ‬بالدائرة‭ ‬الخامسة‭ ‬وذلك‭ ‬بحجّة‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬مياه‭ ‬صالحة‭ ‬للري،‭ ‬ويتم‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬توصيل‭ ‬المياه‭ ‬المعالجة‭ ‬للموقع‭ ‬حيث‭ ‬يتم‭ ‬استكمال‭ ‬توصيل‭ ‬المياه‭ ‬المعالجة‭ ‬للمرحلة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬مشروع‭ ‬توسعة‭ ‬شارع‭ ‬ريّا‭ ‬وذلك‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬المعنيين‭ ‬بوزارة‭ ‬الأشغال‭ ‬بتوصيل‭ ‬المياه‭ ‬المذكورة‭ ‬إلى‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬المشروع،‭ ‬كما‭ ‬أكدت‭ ‬الوزارة‭ ‬أنها‭ ‬ستقوم‭ ‬بزراعة‭ ‬الموقع‭ ‬المطلوب‭ ‬في‭ ‬المقترح‭ ‬فور‭ ‬توصيل‭ ‬المياه‭ ‬المعالجة‭ ‬إليه‭.‬

واعتبر‭ ‬المقهوي‭ ‬الرد‭ ‬بمثابة‭ ‬عرقلة‭ ‬واضحة‭ ‬للخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬للتشجير‭ ‬واصفًا‭ ‬إيـاه‭ ‬بغير‭ ‬المنطقي‭ ‬كونه‭ ‬غير‭ ‬مستحيل‭ ‬وبالاستطاعة‭ ‬توصيل‭ ‬المياه‭ ‬إلى‭ ‬المنطقة‭ ‬المذكورة‭ ‬بعدّة‭ ‬وسائل‭ ‬مثل‭ ‬الشاحنات‭ ‬المخصصة‭ ‬للري‭ ‬أو‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الخراطيم‭ ‬الطويلة‭.‬

وصوّت‭ ‬المجلس‭ ‬بالموافقة‭ ‬على‭ ‬رفع‭ ‬خطاب‭ ‬إلى‭ ‬هيئة‭ ‬التخطيط‭ ‬والتطوير‭ ‬العمراني‭ ‬بشأن‭ ‬صلاحيات‭ ‬المجالس‭ ‬البلدية‭ ‬في‭ ‬إبداء‭ ‬الرأي‭ ‬المسبق‭ ‬بشأن‭ ‬طلبات‭ ‬الجيوب‭ ‬والزوايا،‭ ‬وينص‭ ‬الخطاب‭ ‬على‭ ‬إخطار‭ ‬العضو‭ ‬البلدي‭ ‬بشكل‭ ‬مسبق‭ ‬بطلبات‭ ‬الجيوب‭ ‬والزوايا‭ ‬إن‭ ‬كان‭ ‬هناك‭ ‬صعوبة‭ ‬في‭ ‬إبداء‭ ‬الرأي‭.‬

وتقدّم‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الخدمات‭ ‬عضو‭ ‬سابعة‭ ‬المحرق‭ ‬البلدي‭ ‬أحمد‭ ‬المقهوي‭ ‬بمقترح‭ ‬فتح‭ ‬مكتب‭ ‬لإصدار‭ ‬وتبديل‭ ‬لوحات‭ ‬المركبات‭ ‬التابع‭ ‬للإدارة‭ ‬العامّة‭ ‬للمرور‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬المحرق،‭ ‬وبرّر‭ ‬المقهوي‭ ‬ذلك‭ ‬بالازدحام‭ ‬المروري‭ ‬الحاصل‭ ‬من‭ ‬المحافظة‭ ‬إلى‭ ‬العاصمة‭ ‬وزيادة‭ ‬عدد‭ ‬المركبات‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬المحرق‭ ‬ما‭ ‬يستدعي‭ ‬ضرورة‭ ‬فتح‭ ‬فرع‭ ‬لهذه‭ ‬المكاتب‭ ‬في‭ ‬المحرق،‭ ‬كما‭ ‬أضاف‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬قاطني‭ ‬المحرق‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬السن‭ ‬وذوي‭ ‬الهمم‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬مكاتب‭ ‬لإصدار‭ ‬وتبديل‭ ‬لوحات‭ ‬المركبات‭ ‬في‭ ‬المحافظة،‭ ‬وأبدى‭ ‬المجلس‭ ‬إيجابية‭ ‬من‭ ‬المقترح‭ ‬والتصويت‭ ‬بالموافقة‭ ‬عليه‭.‬

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