اجتماع ساخن لبلدي المحرقميزانية ((البلديات)) للتحول الرقمي كافية لتشييد 10 حدائق!

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تغطية: مروة أحمد
عقد مجلس بلدي المحرق اجتماعه الاعتيادي الثامن صباح أمس بحضور رئيس المجلس عبدالعزيز النعـار ونائبه المهندس صالح بوهزاع وأعضـاء المجلس، فيما اعتذر مدير عام أمانة العاصمة المهندس محمد السَّهلي عن الحضور وأناب مدير عام بلدية الشمالية المهندسة لميـاء الفضالة للحضور بدلا منه.
وناقش المجلس خلال اجتماعه ميزانية نظام المراسلات الجديد التي بلغت حوالي مليوني دينار بحسب ما ذكره رئيس اللجنة المالية والقانونية بالمجلس عضو سادسة المحرق فاضل العود، وجاء ذلك في رد وزارة شؤون البلديات والزراعة على طلب المجلس حيث إن الوزارة زوّدت المجلس في ردها بالميزانية الكليّة للتحول الرقمي وليس لنظام المراسلات فقط.
وأكد العود خلال الاجتماع أن الميزانية الضخمة التي تم خصيصها لنظام التحوّل الرقمي في الوزارة من شأنها أن تشيّد أكثر من 10 حدائق بميزانية حديقة عين ريّـا التي تم افتتاحها مؤخرًا، حيث إن الميزانية التي تم صرفها على هذا التحوّل لم تجد حلولًا للمعضلات الحاصلة في النظام المشتق منه مثل نظام المراسلات الجديد مثل تأخر وتوقف خدمة استرجاع التأمين التي بلغت معاناتها سنة لأحد المواطنين بحسب ما ذكره الرئيس خلال الجلسة.
وناقش المجلس رد وزارة شؤون البلديات والزراعة حول طلب الحصول على رد تفصيلي لتساؤلات المجلس حول نظام المراسلات الجديد، لتردّ الوزارة بكلفة مشروع التحوّل الرقمي الذي قدّر بحوالي مليونين دينار يتضمن فيه 13 نظام وأكثر من 80 خدمة ونظام المراسلات الجديد يعتبر نظاما تابعا لهم ولا يمكن تحديد ميزانيته.
وعبّر أعضاء مجلس بلدي المحرق عن استيائهم بسبب العراقيل والمشاكل التي مازلت مستمرة في نظام المراسلات الجديد على الرغم من حل الوزارة عددا منها إلا أن المواطنين والموظفين مازالوا يعانون منه، كما استفهم العود عن أبرز الخواص التي يتناولها النظام الجديد التي من شأنها أن تُكلّف هذه القيمة فالنظام الجديد يحتوي على رسومات غرافيكية عند فتحه لم تكن موجودة في القديم إلى جانب ربط النظام بالمفتاح الالكتروني في النظام الجديد، مشيرين إلى أن مثل هذا النوع من الخدمات من المستحيل أن يكون مُكلفا إلى هذا الحد.
وخلال مناقشة المجلس ردود وزير شؤون البلديات والزراعة المهندس وائـل بن ناصر المبارك، عبّر رئيس لجنة الخدمات أحمد المقهوي عن استيائه من رفض الوزارة مقترح تشجير الجزيرة الواقعة بين تقاطع ريّا مع شارع الدير بالدائرة الخامسة وذلك بحجّة عدم وجود مياه صالحة للري، ويتم العمل على توصيل المياه المعالجة للموقع حيث يتم استكمال توصيل المياه المعالجة للمرحلة الأولى من مشروع توسعة شارع ريّا وذلك بالتنسيق مع المعنيين بوزارة الأشغال بتوصيل المياه المذكورة إلى المرحلة الثانية من المشروع، كما أكدت الوزارة أنها ستقوم بزراعة الموقع المطلوب في المقترح فور توصيل المياه المعالجة إليه.
واعتبر المقهوي الرد بمثابة عرقلة واضحة للخطة الوطنية للتشجير واصفًا إيـاه بغير المنطقي كونه غير مستحيل وبالاستطاعة توصيل المياه إلى المنطقة المذكورة بعدّة وسائل مثل الشاحنات المخصصة للري أو عن طريق الخراطيم الطويلة.
وصوّت المجلس بالموافقة على رفع خطاب إلى هيئة التخطيط والتطوير العمراني بشأن صلاحيات المجالس البلدية في إبداء الرأي المسبق بشأن طلبات الجيوب والزوايا، وينص الخطاب على إخطار العضو البلدي بشكل مسبق بطلبات الجيوب والزوايا إن كان هناك صعوبة في إبداء الرأي.
وتقدّم رئيس لجنة الخدمات عضو سابعة المحرق البلدي أحمد المقهوي بمقترح فتح مكتب لإصدار وتبديل لوحات المركبات التابع للإدارة العامّة للمرور في محافظة المحرق، وبرّر المقهوي ذلك بالازدحام المروري الحاصل من المحافظة إلى العاصمة وزيادة عدد المركبات في محافظة المحرق ما يستدعي ضرورة فتح فرع لهذه المكاتب في المحرق، كما أضاف أن هناك عددا من قاطني المحرق من كبار السن وذوي الهمم بحاجة إلى مكاتب لإصدار وتبديل لوحات المركبات في المحافظة، وأبدى المجلس إيجابية من المقترح والتصويت بالموافقة عليه.
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