وكيل وزارة الداخلية يستقبل الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وفي‭ ‬مستهل‭ ‬اللقاء،‭ ‬رحب‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬بالرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمستشفيات‭ ‬الحكومية،‭ ‬مهنئا‭ ‬إياها‭ ‬بمناسبة‭ ‬صدور‭ ‬المرسوم‭ ‬الملكي‭ ‬السامي‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬بتعيينها‭ ‬في‭ ‬منصبها‭ ‬الجديد‭.‬

وقد‭ ‬تم‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬بحث‭ ‬مجالات‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬ومناقشة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الموضوعات‭ ‬ذات‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك،‭ ‬حيث‭ ‬أشاد‭ ‬وكيل‭ ‬الوزارة‭ ‬بالجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬من‭ ‬قبل

المستشفيات‭ ‬الحكومية‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬معايير‭ ‬الجودة‭ ‬والكفاءة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تقديم‭ ‬الخدمات‭ ‬الصحية‭.‬

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