وكيل وزارة الداخلية يستقبل الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبل الشيخ ناصر بن عبدالرحمن آل خليفة وكيل وزارة الداخلية، الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية.
وفي مستهل اللقاء، رحب وكيل وزارة الداخلية بالرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية، مهنئا إياها بمناسبة صدور المرسوم الملكي السامي من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم، بتعيينها في منصبها الجديد.
وقد تم خلال اللقاء، بحث مجالات التعاون والتنسيق ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، حيث أشاد وكيل الوزارة بالجهود المبذولة من قبل
المستشفيات الحكومية في تحقيق معايير الجودة والكفاءة في مجال تقديم الخدمات الصحية.
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