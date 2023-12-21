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محافظ القاهرة يلتقي سفيرة البحرين لدى مصر

12/21/2023 8:04:43 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)
‬التقى‭ ‬اللواء‭ ‬خالد‭ ‬عبد‭ ‬العال‭ ‬محافظ‭ ‬القاهرة،‭ ‬أمس،‭ ‬السفيرة‭ ‬فوزية‭ ‬بنت‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬زينل‭ ‬سفيرة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬والمندوبة‭ ‬الدائمة‭ ‬لدى‭ ‬جامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭.‬

وخلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬أشادت‭ ‬السفيرة‭ ‬بالمستوى‭ ‬المتميز‭ ‬الذي‭ ‬بلغته‭ ‬العلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬الرفيعة‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وجمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬والحرص‭ ‬المشترك‭ ‬على‭ ‬دفع‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬إلى‭ ‬آفاق‭ ‬أرحب،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬الخبرات‭ ‬المتبادلة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التطوير‭ ‬العمراني‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أكد‭ ‬معالي‭ ‬محافظ‭ ‬القاهرة‭ ‬عمق‭ ‬العلاقات‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين،‭ ‬وأهمية‭ ‬توثيق‭ ‬أواصر‭ ‬الصداقة‭ ‬والتعاون‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭.‬

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