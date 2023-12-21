محافظ القاهرة يلتقي سفيرة البحرين لدى مصر

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
التقى اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أمس، السفيرة فوزية بنت عبد الله زينل سفيرة مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية والمندوبة الدائمة لدى جامعة الدول العربية.
وخلال اللقاء، أشادت السفيرة بالمستوى المتميز الذي بلغته العلاقات الأخوية الرفيعة التي تربط بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة، والحرص المشترك على دفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب، مشيرة إلى أهمية الاستفادة من الخبرات المتبادلة في مجال التطوير العمراني.
من جانبه، أكد معالي محافظ القاهرة عمق العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين، وأهمية توثيق أواصر الصداقة والتعاون المشترك بين البلدين.
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