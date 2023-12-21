محافظ الجنوبية يكرم الجهات الداعمة والمساهمة في مبادرات المحافظة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) حضر سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية، الحفل السنوي لتكريم الجهات الداعمة والمتعاونة في مشاريع ومبادرات المحافظة خلال عام 2023، بحضور عبدالله إبراهيم عبداللطيف رئيس مجلس بلدي المنطقة الجنوبية والشيخ خالد بن راشد آل خليفة مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة، والمهندس عيسى السيسي البوعينين مدير عام بلدية المنطقة الجنوبية والعقيد حمد محمد الخياط نائب محافظ المحافظة الجنوبية، وعدد من المسؤولين من ممثلي الوزارات والهيئات الحكومية والبنوك والشركات الخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، وذلك بنادي ضباط الأمن العام.
وبهذه المناسبة، أكد سمو المحافظ أن هذا الحفل السنوي يأتي لتكريم كوكبة من الرعاة والمساهمين بشكل فاعل في تنظيم سلسلة من الإنجازات في المجال الأمني والتنموي والاجتماعي، مشيداً بالمشاريع والبرامج التي تحققت وساهمت في تلبية احتياجات المواطنين في مختلف المجالات، مؤكداً أن ما تقدمه الجهات الداعمة والمساهمة من نماذج ناجحة كان لها أثر إيجابي في إبراز الدور الفاعل لعمق التعاون المشترك طوال العام وترسيخ أطر الشراكة المجتمعية والتواصل، وإبراز الدور الرائد للمحافظة في تقديم أفضل الخدمات المقدمة للأهالي.
ثم ألقت الدكتورة منيرة إبراهيم السبيعي مدير إدارة المعلومات والمتابعة بالمحافظة الجنوبية كلمة، أعربت فيها عن بالغ الاعتزاز بالإنجازات والنجاحات المستمرة للمحافظة ضمن حرص سمو محافظ المحافظة الجنوبية في تعزيز التواصل مع مختلف القطاعات لتنفيذ حزمة المزيد من المشاريع والمبادرات، بما ينسجم مع أهداف المحافظة في تعزيز الأمن والتواصل والتنمية.
من جانبه، ألقى عيسى عبدالله بوعلي عضو جمعية السكري البحرينية، كلمة نيابة عن المكرمين، عبر خلالها عن شكره للمحافظة الجنوبية على تنظيم الحفل السنوي لتكريم الجهات الداعمة والمتعاونة في تنفيذ كل المبادرات والبرامج التي أقامتها المحافظة خلال هذا العام، مشيداً بدور سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية في تعزيز التعاون مع مختلف المؤسسات لإنجاح المبادرات المقامة والتي كان لها دور كبير في إبراز مفهوم التواصل والشراكة بين مختلف الجهات.
بعد ذلك، قام سمو محافظ المحافظة الجنوبية بتكريم الجهات الداعمة والمتعاونة تمثلت في الرعاة من الجهات الخاصة والجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، أعقب ذلك أخذ جولة في معرض الصور الذي يلخص إنجازات المحافظة خلال العام الحالي.
كلمات دالة
MENAFN21122023000055011008ID1107644544
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.