محافظ الجنوبية يكرم الجهات الداعمة والمساهمة في مبادرات المحافظة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أكد‭ ‬سمو‭ ‬المحافظ‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الحفل‭ ‬السنوي‭ ‬يأتي‭ ‬لتكريم‭ ‬كوكبة‭ ‬من‭ ‬الرعاة‭ ‬والمساهمين‭ ‬بشكل‭ ‬فاعل‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الأمني‭ ‬والتنموي‭ ‬والاجتماعي،‭ ‬مشيداً‭ ‬بالمشاريع‭ ‬والبرامج‭ ‬التي‭ ‬تحققت‭ ‬وساهمت‭ ‬في‭ ‬تلبية‭ ‬احتياجات‭ ‬المواطنين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬تقدمه‭ ‬الجهات‭ ‬الداعمة‭ ‬والمساهمة‭ ‬من‭ ‬نماذج‭ ‬ناجحة‭ ‬كان‭ ‬لها‭ ‬أثر‭ ‬إيجابي‭ ‬في‭ ‬إبراز‭ ‬الدور‭ ‬الفاعل‭ ‬لعمق‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬طوال‭ ‬العام‭ ‬وترسيخ‭ ‬أطر‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬والتواصل،‭ ‬وإبراز‭ ‬الدور‭ ‬الرائد‭ ‬للمحافظة‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬أفضل‭ ‬الخدمات‭ ‬المقدمة‭ ‬للأهالي‭.‬

ثم‭ ‬ألقت‭ ‬الدكتورة‭ ‬منيرة‭ ‬إبراهيم‭ ‬السبيعي‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬المعلومات‭ ‬والمتابعة‭ ‬بالمحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬كلمة،‭ ‬أعربت‭ ‬فيها‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬الاعتزاز‭ ‬بالإنجازات‭ ‬والنجاحات‭ ‬المستمرة‭ ‬للمحافظة‭ ‬ضمن‭ ‬حرص‭ ‬سمو‭ ‬محافظ‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬لتنفيذ‭ ‬حزمة‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬والمبادرات،‭ ‬بما‭ ‬ينسجم‭ ‬مع‭ ‬أهداف‭ ‬المحافظة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الأمن‭ ‬والتواصل‭ ‬والتنمية‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬ألقى‭ ‬عيسى‭ ‬عبدالله‭ ‬بوعلي‭ ‬عضو‭ ‬جمعية‭ ‬السكري‭ ‬البحرينية،‭ ‬كلمة‭ ‬نيابة‭ ‬عن‭ ‬المكرمين،‭ ‬عبر‭ ‬خلالها‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬للمحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬على‭ ‬تنظيم‭ ‬الحفل‭ ‬السنوي‭ ‬لتكريم‭ ‬الجهات‭ ‬الداعمة‭ ‬والمتعاونة‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬كل‭ ‬المبادرات‭ ‬والبرامج‭ ‬التي‭ ‬أقامتها‭ ‬المحافظة‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬مشيداً‭ ‬بدور‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬محافظ‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬المؤسسات‭ ‬لإنجاح‭ ‬المبادرات‭ ‬المقامة‭ ‬والتي‭ ‬كان‭ ‬لها‭ ‬دور‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬إبراز‭ ‬مفهوم‭ ‬التواصل‭ ‬والشراكة‭ ‬بين‭ ‬مختلف‭ ‬الجهات‭.‬

بعد‭ ‬ذلك،‭ ‬قام‭ ‬سمو‭ ‬محافظ‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬بتكريم‭ ‬الجهات‭ ‬الداعمة‭ ‬والمتعاونة‭ ‬تمثلت‭ ‬في‭ ‬الرعاة‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬الخاصة‭ ‬والجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬ومؤسسات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني،‭ ‬أعقب‭ ‬ذلك‭ ‬أخذ‭ ‬جولة‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬الصور‭ ‬الذي‭ ‬يلخص‭ ‬إنجازات‭ ‬المحافظة‭ ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭. ‬

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