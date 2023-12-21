جمعية مراقبة حقوق الإنسان تنظم مخيمها الحقوقي الأول

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وصرح‭ ‬محمد‭ ‬السهلي‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬للجمعية‭ ‬بأن‭ ‬الجمعية‭ ‬نظمت‭ ‬‮«‬المخيم‭ ‬الحقوقي‭ ‬الأول‭ ‬2023‮»‬‭ ‬بمشاركة‭ ‬من‭ ‬جمعية‭ ‬الهلال‭ ‬الأحمر‭ ‬البحريني‭ ‬ومركز‭ ‬مايكرو‭ ‬للفنون‭ ‬ومركز‭ ‬الحر‭ ‬للمتقاعدين‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬الاحتفال‭ ‬يأتي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الاحتفالات‭ ‬بالعيد‭ ‬الوطني،‭ ‬مع‭ ‬الاحتفال‭ ‬بمرور‭ ‬19‭ ‬عامًا‭ ‬على‭ ‬تأسيس‭ ‬الجمعية‭. ‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المخيم‭ ‬تضمن‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأنشطة‭ ‬والفعاليات‭ ‬الترفيهية‭ ‬والثقافية‭ ‬والحقوقية،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬الشعر‭ ‬ومسابقات‭ ‬للأطفال‭ ‬ثقافية‭ ‬وفنية‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬الجمعية‭ ‬أعلنت‭ ‬مؤخرًا‭ ‬ضمن‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬بمناسبة‭ ‬الذكرى‭ ‬19‭ ‬على‭ ‬التأسيس‭ ‬أن‭ ‬برامج‭ ‬الجمعية‭ ‬للاحتفال‭ ‬بالذكرى‭ ‬20‭ ‬على‭ ‬تأسيسها‭ ‬ستقام‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬عام‭ ‬كامل‭ ‬انطلاقا‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬10‭ ‬ديسمبر‭ ‬2023‭ ‬الذي‭ ‬يصادف‭ ‬اليوم‭ ‬العالمي‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬إلى‭ ‬10‭ ‬ديسمبر‭ ‬2024،‭ ‬وتتضمن‭ ‬9‭ ‬برامج‭ ‬وفعاليات‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬المخيم‭ ‬الحقوقي‭ ‬الأول‭.‬

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