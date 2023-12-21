جمعية مراقبة حقوق الإنسان تنظم مخيمها الحقوقي الأول

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) نظمت جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان «المخيم الحقوقي الأول 2023» في منطقة الصخير على مدى يومين بمشاركة 85 شخصًا.
وصرح محمد السهلي المدير التنفيذي للجمعية بأن الجمعية نظمت «المخيم الحقوقي الأول 2023» بمشاركة من جمعية الهلال الأحمر البحريني ومركز مايكرو للفنون ومركز الحر للمتقاعدين.
وأوضح أن الاحتفال يأتي في إطار الاحتفالات بالعيد الوطني، مع الاحتفال بمرور 19 عامًا على تأسيس الجمعية.
وأشار إلى أن المخيم تضمن العديد من الأنشطة والفعاليات الترفيهية والثقافية والحقوقية، إضافة إلى الشعر ومسابقات للأطفال ثقافية وفنية.
يذكر أن الجمعية أعلنت مؤخرًا ضمن مؤتمر صحفي بمناسبة الذكرى 19 على التأسيس أن برامج الجمعية للاحتفال بالذكرى 20 على تأسيسها ستقام على مدار عام كامل انطلاقا من تاريخ 10 ديسمبر 2023 الذي يصادف اليوم العالمي لحقوق الإنسان إلى 10 ديسمبر 2024، وتتضمن 9 برامج وفعاليات متنوعة من بينها المخيم الحقوقي الأول.
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