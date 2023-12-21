((الداخلية)) تنظم استعراضاً ميدانيا في المحرق بمناسبة الأعياد الوطنية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم لمقاليد الحكم وما يصاحبها من مناسبات وطنية، نظمت وزارة الداخلية استعراضاً ميدانياً عكس التوجه الأصيل في تعزيز الشراكة المجتمعية والانتماء الوطني من خلال مشاركة المواطنين والمقيمين احتفالاتهم بهذه المناسبات الوطنية الغالية.
وفي هذا الإطار قدمت وزارة الداخلية عصر أمس ومن خلال تشكيلات ضمت إداراتها المختلفة استعراضا عسكريا بمحافظة المحرق، حضره جمهور غفير من المواطنين والمقيمين.
وتضمن طابور المشاة عرضا للحركات والتشكيلات العسكرية، الذي قدمته شعبة الخيالة وفرقة الهجانة وحرس الشرف والفرقة الموسيقية للشرطة التي قدمت مقطوعات موسيقية ذات طابع وطني أصيل.
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