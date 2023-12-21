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((الداخلية)) تنظم استعراضاً ميدانيا في المحرق بمناسبة الأعياد الوطنية

12/21/2023 8:04:38 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بمناسبة‭ ‬احتفال‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بأعيادها‭ ‬الوطنية‭ ‬وذكرى‭ ‬تولي‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬لمقاليد‭ ‬الحكم‭ ‬وما‭ ‬يصاحبها‭ ‬من‭ ‬مناسبات‭ ‬وطنية،‭ ‬نظمت‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬استعراضاً‭ ‬ميدانياً‭ ‬عكس‭ ‬التوجه‭ ‬الأصيل‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬والانتماء‭ ‬الوطني‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مشاركة‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬احتفالاتهم‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبات‭ ‬الوطنية‭ ‬الغالية‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬الإطار‭ ‬قدمت‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬عصر‭ ‬أمس‭ ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬تشكيلات‭ ‬ضمت‭ ‬إداراتها‭ ‬المختلفة‭ ‬استعراضا‭ ‬عسكريا‭ ‬بمحافظة‭ ‬المحرق،‭ ‬حضره‭ ‬جمهور‭ ‬غفير‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭.‬

وتضمن‭ ‬طابور‭ ‬المشاة‭ ‬عرضا‭ ‬للحركات‭ ‬والتشكيلات‭ ‬العسكرية،‭ ‬الذي‭ ‬قدمته‭ ‬شعبة‭ ‬الخيالة‭ ‬وفرقة‭ ‬الهجانة‭ ‬وحرس‭ ‬الشرف‭ ‬والفرقة‭ ‬الموسيقية‭ ‬للشرطة‭ ‬التي‭ ‬قدمت‭ ‬مقطوعات‭ ‬موسيقية‭ ‬ذات‭ ‬طابع‭ ‬وطني‭ ‬أصيل‭.‬

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