((الداخلية)) تنظم استعراضاً ميدانيا في المحرق بمناسبة الأعياد الوطنية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وفي‭ ‬هذا‭ ‬الإطار‭ ‬قدمت‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬عصر‭ ‬أمس‭ ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬تشكيلات‭ ‬ضمت‭ ‬إداراتها‭ ‬المختلفة‭ ‬استعراضا‭ ‬عسكريا‭ ‬بمحافظة‭ ‬المحرق،‭ ‬حضره‭ ‬جمهور‭ ‬غفير‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭.‬

وتضمن‭ ‬طابور‭ ‬المشاة‭ ‬عرضا‭ ‬للحركات‭ ‬والتشكيلات‭ ‬العسكرية،‭ ‬الذي‭ ‬قدمته‭ ‬شعبة‭ ‬الخيالة‭ ‬وفرقة‭ ‬الهجانة‭ ‬وحرس‭ ‬الشرف‭ ‬والفرقة‭ ‬الموسيقية‭ ‬للشرطة‭ ‬التي‭ ‬قدمت‭ ‬مقطوعات‭ ‬موسيقية‭ ‬ذات‭ ‬طابع‭ ‬وطني‭ ‬أصيل‭.‬

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