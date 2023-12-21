جلس بجوار جثتها باكياً.. يقطع رأس زوجته بالسيف لأنها تأخرت في إعداد الشاي

ألقت السلطات الهندية القبض على رجل قام بقطع رأس زوجته بالسيف وطعنها حتى الموت لأنها استغرقت وقتًا طويلاً في إعداد كوب الشاي الخاص به.

وأقدم

الزوج الذي يُدعى دارامفير على قتل زوجته سونداري، 50 عامًا، بالسيف في منزلهما في قرية غازي آباد بالهند.

وفي التفاصيل التي نشرتها صحيفة " تايم أوف إنديا"

استيقظت سونداري نحو الساعة 6 صباحًا وبدأت في إعداد الشاي لزوجها، لكنه لم يكن جاهزًا عندما طلب ذلك.

وقال الرجل للشرطة إنه طلب من زوجته إعداد الشاي لكن الأمر استغرق بعض الوقت.

ثم سألها عن سبب استغراق الأمر وقتا طويلا، وعندها سألته عن سبب صراخه، فقال إنه فقد صوابه وقتلها.

وذكرت الصحيفة

أن الزوج طعن زوجته 15 مرة قبل أن يقطع رأسها بالسيف.

وكان أطفال الزوجين الأربعة في المنزل نائمين في ذلك الوقت، لكن ابنهما الجندي سمع صراخ والدته وهرع إلى مكان الحادث، ولكن والده

هاجمه أيضًا.

وبعد سماع الصراخ، هرع السكان المحليون أيضًا إلى منزلهم ووجدوا سونداري ميتة وسط بركة من الدماء.

وتم استدعاء رجال الشرطة ، ونقلت جثة سونداري لتشريحها، وتم القبض على دارامفير في مكان الحادث.

وقال مساعد مفوض الشرطة جيان براكاش راي: "دارامفير وسونداري تشاجرا حول إعداد الشاي.

وأضاف: "ثم أخرج سلاحا حادا وهاجمها على رقبتها من الخلف، مما أدى إلى وفاتها على الفور".

وكشفت الشرطة إن دارامفير جلس يبكي بجانب الجثة حتى وصول رجال الشرطة.



وكشف الجندي "كان والدي يتشاجر في كثير من الأحيان أثناء تناول الشاي. وكان معتادًا على شرب الشاي 5-6 مرات على الأقل يوميًا. وإذا رفضت والدتي إعداد الشاي عدة مرات أو استغرقت وقتًا أطول من المتوقع، كان يصرخ في وجهها.



وأضاف : "لكنني لم أره يضرب والدتي من قبل. لقد صدمنا عندما رأينا جثتها على الشرفة والدماء تنزف من جروحها".











