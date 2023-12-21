Friday, 22 December 2023 06:33 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ماجد المهندس يغني في دبي 12 يناير

12/21/2023 8:01:33 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

يحيي الفنان ماجد المهندس حفلاً فنياً على خشبة مسرح ((كوكا كولا أرينا)) بدبي، 12 يناير المقبل، حيث يلتقي الفنان العراقي الشهير الذي قدّم عروضاً ناجحة في جميع أنحاء المنطقة والعالم، جمهوره في دبي، الذي سيعيش ليلة استثنائية مليئة بالطرب والألحان الأيقونية.

عُرف المهندس بلقب ((مهندس الأغنية العربية))، بفضل صوته الرائع وأدائه المذهل، وسيقدم في هذه الأمسية باقة من أروع أغانيه القديمة والحديثة، منها: ((أنا وياك)) و((إنسى))، إلى جانب مجموعة من أشهر أغنيات ألبومه الصادر في العام 2022، مثل ((مشتاقلك)) و((اعطيني وقتاً)) وغيرهما.

MENAFN21122023000110011019ID1107644535

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث