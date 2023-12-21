ماجد المهندس يغني في دبي 12 يناير

يحيي الفنان ماجد المهندس حفلاً فنياً على خشبة مسرح ((كوكا كولا أرينا)) بدبي، 12 يناير المقبل، حيث يلتقي الفنان العراقي الشهير الذي قدّم عروضاً ناجحة في جميع أنحاء المنطقة والعالم، جمهوره في دبي، الذي سيعيش ليلة استثنائية مليئة بالطرب والألحان الأيقونية.

عُرف المهندس بلقب ((مهندس الأغنية العربية))، بفضل صوته الرائع وأدائه المذهل، وسيقدم في هذه الأمسية باقة من أروع أغانيه القديمة والحديثة، منها: ((أنا وياك)) و((إنسى))، إلى جانب مجموعة من أشهر أغنيات ألبومه الصادر في العام 2022، مثل ((مشتاقلك)) و((اعطيني وقتاً)) وغيرهما.